একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি, দু'দিন ধরে বর্ষণ চলার পূর্বাভাস

একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি, দু'দিন ধরে বর্ষণ চলার পূর্বাভাস
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 8, 2026 at 7:34 AM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: আরও দু'দিন বৃষ্টি চলবে রাজ্যজুড়ে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । যার স্পেল চলবে বুধবার পর্যন্ত ।
উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । তবে আজ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও শুক্রবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গে ।
মৌসুমী অক্ষরেখা বাঁকুড়ার ওপর দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত । অন্যদিকে, দক্ষিণ গুজরাত থেকে উত্তর বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে । তার জেরেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে ৷ বিশেষ করে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা এবং বীরভূম জেলায় বৃষ্টি বেশি হতে পারে ।
বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে । বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই । বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে ।
বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে । ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে জলপাইগুড়ি, মালদা এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ।
শুক্র ও শনিবার ফের উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে । আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এদিন ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ থেকে বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । আজ মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.04 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 74 শতাংশ ।