মৌসুমী-নিম্নচাপ অক্ষরেখার জোড়া ফলা, একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা

মৌসুমী-নিম্নচাপ অক্ষরেখার জোড়া ফলা, একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা
আজ রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 6, 2026 at 7:53 AM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: পূর্বাভাস মিলিয়ে শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অংশে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী কয়েক দিনে রাজ্যজুড়ে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ।
বৃষ্টিপাতের কারণ
মৌসুমী অক্ষরেখা ডালটনগঞ্জ হয়ে কৃষ্ণনগরের উপর দিয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত । অন্যদিকে, রাজস্থান থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গ এবং অসমের উপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে । এর ফলে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । সোম এবং মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের ওপরের তিন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । তবে বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমে যাবে । অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে সোমবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মঙ্গল এবং বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । তবে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে । জলীয় বাষ্পের কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বেশি অনুভূত হবে ।
সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আবার বাড়বে । মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ।
বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় ৷ বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । বৃহস্পতিবার থেকে বর্ষণ কমার পূর্বাভাস ৷
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ রবিবার, উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলার দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ।
সোম ও মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় । নিচের দিকের জেলাগুলির কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । বুধবার থেকে কমবে বৃষ্টি ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
মূলত, আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । আজ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে কলকাতায় । সামান্য তাপমাত্রা বাড়তে পারে । বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও বাড়বে । সোম ও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 00.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 47 মিলিমিটার ।