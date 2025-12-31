2026: নতুন বছরে জ্যাকপট থেকে দুর্দশা, রাশিফলে জেনে নিন ভবিষ্যদ্বাণী
আর একদিন তারপর আসতে চলেছে 2026 সাল। এই বছর যশ না নয়ছয়, কী রয়েছে বছরভর মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে? পড়ুন ইটিভি ভারতের বার্ষিক রাশিফল ৷
Published : December 31, 2025 at 9:05 AM IST
31 ডিসেম্বর 2025-র রাত পার হলেই আসতে চলেছে 2026 সাল। যার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ লক্ষ্মীবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে শুরু হচ্ছে এবার নতুন বছর ৷ মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে 2026 সাল ? একনজরে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল বার্ষিক রাশিফলে ৷
মেষ (Aries): 2026 সালের জন্য মেষ রাশির রাশিফল বলছে যে এই বছর মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে মনের শান্তি খুঁজে বের করা। আপনি বাড়িতে থাকুন, কর্মক্ষেত্রে থাকুন, বন্ধুদের সঙ্গে থাকুন বা আপনার নিয়মিত কাজকর্মের মধ্যে থাকুন- আপনি শান্ত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং চাপ মুক্ত থাকবেন। 2026 সালের ভবিষ্যদ্বাণী বলছে যে আপনি অন্যদেরকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করলে, সেই আনন্দই আপনার কাছে ফিরে আসবে। ইতিবাচক ফলাফল পেতে, অন্যদের কিছু দেওয়ার চেষ্টা করুন ৷ শুধু টাকা নয়, বরং আপনার সময়, দয়া-ভালোবাসা এবং সেই সঙ্গে ভালো-ভালো ইতিবাচক কথা বলুন। এই বছর আপনার জন্য প্রচেষ্টা, চ্যালেঞ্জ, কঠোর পরিশ্রম এবং সাফল্যের সংমিশ্রণ নিয়ে আসবে। প্রথমদিকে আপনি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে পারেন, তবে তারপরে আপনি আনন্দদায়ক ফলাফল পাবেন। আপনাকে আপনার মনোযোগ উন্নত করতে হবে। নম্রতা, কৃতজ্ঞতা এবং ইতিবাচকতার মতো গুণাবলী আপনার কাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। চেষ্টা না করে যদি আপনি হার মেনে নেন, তবে বছরটি আরও কঠিন বলে মনে হতে পারে। নিজেকে আরও বেশি ভালোভাবে তুলে ধরে এগিয়ে নিয়ে যান, নিজের প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করুন এবং মনে রাখবেন কোনওকিছুই আপনার ক্ষমতার বাইরে নয়। কঠিন সময় আপনাকে আপনার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে, যাতে আপনি আরও ভালো সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে পেরে খুশি হবেন। পরিবারের সদস্যরা আপনার যত্নশীল স্বভাবের প্রশংসা করবে এবং প্রায়শই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আপনি তাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণও পেতে পারেন। বাড়িতে একটি আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপন হতে পারে, যা পুরো পরিবারে সুখ এনে দেবে। বার্ষিক মেষ রাশিচক্র অনুসারে, 2026 ভালোবাসা এবং আবেগ দিয়ে পরিপূর্ণ হবে। আপনার কাছের মানুষদের সঙ্গে আপনার বন্ধন আরও গভীর করার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই বছর বিদেশ ভ্রমণের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করেন তবে কাজের জন্য বিদেশে ভ্রমণ করতে পারেন। এমনকী যদি আপনার ব্যবসা আমদানি-রপ্তানি বা বৈদেশিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবুও আপনাকে কয়েকবার ভ্রমণ করতে হতে পারে। তবে, এটি আপনার খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে এবং শারীরিক ক্লান্তিও আনতে পারে। তাই, যখনই আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করবেন, তখন আগের থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। কিছু আকস্মিক এবং অনিবার্য খরচ আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। পর্যাপ্ত ঘুম আপনার সবচেয়ে বড় সহায়ক হবে কারণ এটি আপনাকে সুস্থ রাখবে এবং আরও বুদ্ধিমানের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।
বৃষ (Taurus): বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই বছর পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে আপনি আপনার নিজের সম্পর্ককে মজবুত করার দিকে মনোযোগ দিন। সত্যিকারের উন্নতি তখনই আসে যখন আপনি আপনার অর্জনগুলো আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন এবং উদযাপন করবেন। তাদের শুধুমাত্র আপনার সমর্থনকারী হিসেবে কাজ করা উচিত নয়, বরং আপনাকে পথ দেখানো ও অনুপ্রাণিত করা উচিত। নিজেকে অনুপ্রাণিত রাখুন—এই বছরে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা আপনাকে অতিক্রম করতে হবে। পারিবারিক শান্তি একটি মূল্যবান বিষয় যা প্রায়শই এড়িয়ে যাওয়া হয়, তাই বাইরের বিশৃঙ্খলার মধ্যে, চিন্তা করার জন্য কিছু সময় নিন। অলসভাবে বসে থাকা আপনার জীবনের শেষ পছন্দ হওয়া উচিত। উঠে দাঁড়ান, নিজেকে প্রস্তুত করুন, কোনও যোগ-ব্যায়াম করুন, নতুন কিছু করার চেষ্টা করুন, আপনি মনে মনে যেটি করতে চেয়েছিলেন সেটি করুন, বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হন এবং আপনার আশা ধরে রাখুন। 2026 সালের রাশিফল অনুযায়ী, যদি আপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে বছরটি কঠিন বা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হতে পারে। আপনি প্রতিভাবান এবং যে কোনও অসুবিধা মোকাবিলা করতে সক্ষম, তবে আপনাকে অবশ্যই নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। রাশিফল অনুযায়ী, যখন আপনি নিজেকে নিজে সমর্থন বা সাপোর্ট করবেন, তখন বাইরের থেকেও সাহায্য এবং সাপোর্ট আপনার কাছে আসতে পারে। অন্যদের প্রত্যাশা পূরণ করার চেষ্টা করার সময় আপনার ক্লান্ত বোধ করা আপনাকে সমস্যা দিতে পারে। বৃষ রাশির জাতক জাতিকারা সাধারণত খুব কমই মেজাজ হারান, তাই এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন যা পরে কষ্টের কারণ হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। আপনার সঙ্গীর স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। আপনার পরিবারের বয়স্কদের যত্ন নিন এবং তাদের দেওয়া পরামর্শকে মূল্য দিন। পারিবারিক জীবনে কিছু ঝামেলা মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তবে আপনার দক্ষতা আপনার চারপাশের মানুষদের মুগ্ধ করবে। শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে, যা তাদের পরিবারকে গর্বিত করবে। আকস্মিক বিদেশ ভ্রমণ ঘটতে পারে, তাই আগে থেকে আপনার কাগজপত্র প্রস্তুত রাখুন। অন্যের দেখানো পথে না গিয়ে, নিজের পথ তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিন এবং চেষ্টা চালিয়ে যান। আপনার কিছু গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে—প্রার্থনা করুন যে এর কোনওটিই যেন আপনার প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী না করে। মিতব্যয়ী হন এবং আপনার খরচের দিকে কড়া নজর রাখুন, কারণ এই বছর আপনার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।
মিথুন (Gemini): বছরের শুরুটা আপনার প্রত্যাশার চেয়ে ধীর মনে হতে পারে। 2026 সালের রাশিফল বলছে যে আপনার অতীতের কিছু বিষয় প্রথম কয়েক মাস অসুবিধা তৈরি করতে পারে। তবে, আপনি আগে নিজের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, তা অর্জনের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে, আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল আনবে এবং ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি আরও উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কর্মজীবনে সমস্যা তৈরি করা এড়িয়ে চলুন—শান্ত থাকুন এবং পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। বিবেচনাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিন। মিথুন রাশির জাতক জাতিকার জন্য 2026 সালের জ্যোতিষশাস্ত্রের পূর্বাভাস অনুসারে, এই বছর কর্মজীবনের পরিবর্তনগুলি খুব বেশি অনুকূল নাও হতে পারে। তবুও, আপনি যদি চাকরির সন্ধান করেন, তবে বার্ষিক রাশিফল প্রথম ত্রৈমাসিকে একটি চাকরি পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। 2026 সালের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নতির চমৎকার সুযোগের ইঙ্গিত দেয় যদি আপনি আসন্ন সম্ভাবনাগুলির প্রতি সজাগ থাকেন। গ্রহগুলোর অবস্থান বলছে যে এই বছর আপনি আরও লক্ষ্য-কেন্দ্রিক হবেন এবং আপনার স্বপ্নগুলো সক্রিয়ভাবে পূরণ করবেন, তাই নিজেকে প্রস্তুত করুন এবং হতাশা বা আত্ম-সন্দেহকে আপনার ওপর ঘিরে ধরতে দেবেন না। ইতিবাচক দিকগুলোর উপর মনোযোগ দিন এবং সামনের এগিয়ে যান। বৃহস্পতি ও শনির গ্রহের অবস্থান আপনার আগ্রহকে আরও বাড়াবে এবং অন্যদের উপর আপনার প্রভাব বৃদ্ধি করবে। আপনি স্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত উভয় ক্ষেত্রে অর্থবহ, দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করবেন। শনির গ্রহ আপনার কাছ থেকে সততা এবং প্রচেষ্টা চাইবে। একদিকে, আপনার দায়িত্বগুলি দক্ষতার সঙ্গে পালনের জন্য আপনার প্রাণশক্তি এবং ইতিবাচক শক্তি থাকবে, অন্যদিকে, অসাবধানতা বা অমনোযোগিতার কারণে আপনি পিছিয়ে যেতে পারেন। তাই, 2026 সালের পূর্বাভাস আপনাকে সারা বছর সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেয়। দায়িত্বই হবে মূল বিষয়। আপনি পড়াশোনা করুন, ব্যবসা চালান, কাজ করুন বা আধ্যাত্মিক উন্নতি করুন, আপনাকে কেবল নিজের জন্য নয়, আপনার উপর নির্ভর করে তাঁদের জন্যও দায়িত্ব নিতে হবে। আপনি যত বেশি দেবেন, তত বেশি পাবেন। দায়িত্বের সঙ্গে সন্তুষ্টি আসবে, কারণ বৃহস্পতি পরিতৃপ্তি ও পুরস্কার নিয়ে আসবে। এই বছর দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে এই ভ্রমণগুলো উপভোগ করবেন।
কর্কট (Cancer): এই রাশির জাতক জাতিকাদের বছরটি ইতিবাচকভাবে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, কিছু ভালো খবর আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত সময়, তাই এর পুরো সদ্ব্যবহার করুন। 2026 সালের পূর্বাভাস বলছে বছরের প্রথম দিকে আপনি আপনার কাজকর্মগুলো সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা বা প্ল্যান করুন, কারণ এই সময়টি অনুকূল থাকবে এবং আপনার দক্ষতা শীর্ষে থাকবে। আপনি যদি একটি পরিকল্পনা বা প্ল্যান তৈরি করেন এবং সেটি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করেন, তাহলে সাফল্য এবং উদযাপনের একটি পরিবেশ আপনার চারপাশে তৈরি হবে এবং আপনি যে সাফল্যগুলো চান তা হাতের নাগালের মধ্যে আসবে। নিয়মকানুন মেনে চলুন এবং আপনার কৌশল থেকে বিচ্যুত হবেন না। আপনার প্রচেষ্টা নজরে আসবে এবং প্রশংসিত হবে, এবং আপনি কর্মক্ষেত্র এবং বাড়িতে আপনি আপনার প্রাপ্য স্বীকৃতি পাবেন। পারিবারিক দ্বন্দ্ব কমে যাবে, এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনার দিকে নজর রাখবেন। কিছু কাজ কেবল আপনার দক্ষতার উপর নির্ভর করবে, এবং অন্যগুলি আপনার উপর নির্ভর করবে, তবে অতিরিক্ত উৎসাহ এড়িয়ে চলুন—কেবল আপনার দায়িত্বগুলি পালন করুন। 2026 সালের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ইঙ্গিত দেয় যে আপনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবেন এবং পরিস্থিতি সাধারণত আপনার পক্ষে থাকবে। বছরের শেষের দিকে কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উন্নতি বাড়বে, কারণ প্রথম মাসগুলি দ্বিতীয়ার্ধের চেয়ে কম অনুকূল হতে পারে। বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে, আপনি অন্যদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে শুরু করবেন এবং গ্রহের অবস্থান থেকে উপকৃত হবেন। এই সময়ে, আপনি শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করবেন এবং জীবনের অন্যান্য দিকগুলি অন্বেষণ করবেন। বিদেশে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে, তবে বিদেশে গিয়ে আপনার চমৎকার সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্কট রাশির জাতক হিসেবে, আপনি কয়েক দিনের জন্য বিদেশে থাকা উপভোগ করতে পারেন, তবে শীঘ্রই নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার তাগিদ বাড়বে, যা আপনাকে কিছুটা অস্থির করে তুলবে। তাই খুব ভালোভাবে চিন্তা করার পরেই বিদেশি ভ্রমণের কথা ভাবুন। সাবধানে গাড়ি চালান; যদি সম্ভব হয়, একজন ড্রাইভার ভাড়া করা আপনার জন্য ভালো হবে। বছরের শুরুতে, আপনার মায়ের বারবার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সেই বিষয়ে আপনার মনোযোগের প্রয়োজন হবে। দীর্ঘ ভ্রমণগুলো অর্থপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনি আধ্যাত্মিক আত্ম-মূল্যায়নের ওপর মনোনিবেশ করবেন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েও কাজ করবেন। এই সময়ে ধর্মীয় যাত্রা আপনার মানসিক শান্তি নিয়ে আসবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তুলবে।
সিংহ (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের বিস্মিত ও চমকিত করবে, যা এই বছরটিকে সত্যি সত্যি একটি অনন্য বছর করে তুলবে। 2026 সালের রাশিফল অনুসারে, এটি একটি কর্ম-ভিত্তিক এবং লক্ষ্য-কেন্দ্রিক সময়কাল হবে, যা আপনাকে আপনার স্বপ্নগুলি অনুসরণ করতে, আপনার লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে এবং আপনি যা কিছু অর্জনের জন্য কাজ করছেন তা পেতে উৎসাহিত করবে। আপনি অতীতে শেখা ধারণা এবং কৌশলগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার দক্ষতা এবং উপলব্ধি আপনাকে নতুন দক্ষতা অর্জন করতে এবং আপনার কর্মজীবনে উন্নতি করতে সহায়তা করবে। 2026 সালের জন্য সিংহ রাশিচক্রের ভবিষ্যদ্বাণী আপনাকে আপনার পথে মনোযোগী হতে এবং প্রতিদিনের সেরাটা উপভোগ করতে পরামর্শ দেয়। অসতর্ক থাকলে সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দুবার ভাবুন। আপনার কাজের দিকে মনোযোগ দিন, কারণ অন্যরা আপনার পর্যালোচনা বা নির্দেশনা দিতে পারে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবেন না, বিশেষ করে প্রথম দুই মাসে, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় সমস্যা এবং পরবর্তীতে অনুশোচনা তৈরি করতে পারে। নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা না করে, আপনার লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ দিন এবং আপনি যা চান তা অর্জনের জন্য আপনার দৃঢ় সংকল্পকে শক্তিশালী করুন। প্রাথমিক কয়েক মাস পর, পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে এবং আপনার ইচ্ছাগুলো বাস্তবায়িত হতে শুরু করবে। আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে উপার্জনের ভালো সুযোগ আসবে, এবং আপনি সম্ভবত এই ধরনের কাজ শুরুও করতে পারেন। ভালোবাসার বিষয়গুলিতে সতর্ক থাকুন, কারণ বারবার জড়িত থাকলে ক্ষতির কারণ হতে পারে। পরিবারের থেকে দূরত্ব বাড়তে দেবেন না ৷ তাদের সঙ্গে বসে কথা বলার জন্য সময় বের করুন। আপনার ক্ষমতা নিয়ে বড়াই করার পরিবর্তে, আপনার কাজ সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে শেষ করার দিকে মনোযোগ দিন, এমনকী যদি তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকৃতি নাও আসে। কাজের জন্য বিদেশে ভ্রমণ করা উপকারী হতে পারে, তবে অবসর সময় কাটানোর জন্য বিদেশে গেলে স্বাস্থ্যগত সমস্যা বা গুরুতর অসুস্থতা-সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। এই বছর ধর্মীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, অন্যথায় আপনি সামাজিক গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে সমালোচিত হতে পারেন। আপনার সম্পদের একটি অংশ দান করলে আধ্যাত্মিক শান্তি ও সন্তুষ্টি আসবে।
কন্যা (Virgo): 2026 সাল কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মাঝারি মানের ফল নিয়ে আসবে। রাশিফল অনুযায়ী, ব্যক্তিগত বিষয়, কর্মজীবন এবং সম্পত্তি নিয়ে কিছু উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি হতে পারে, তাই এই সময়ে কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন কিছু দেখা যেতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো প্রয়োজনীয় হবে এবং সামগ্রিক উন্নতিতে অবদান রাখবে। বার্ষিক রাশিফল ইঙ্গিত করে যে কঠোর পরিশ্রমই আপনার লক্ষ্য অর্জনের মূল চাবিকাঠি। আপনি যদি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তবে এই বছরটি ফলপ্রসূ হবে। নিজের মধ্যে থাকা জড়তা দূর করুন ৷ আত্মবিশ্বাসী, সাহসী এবং পরিশ্রমী থাকুন। ভয় এবং অলসতা জয় করা সাফল্যের জন্য অপরিহার্য হবে। বছরের প্রথমার্ধে - অথবা সারা বছর ধরে মাঝে মাঝে - নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও, এমন কিছু মুহূর্ত আসবে যখন আপনার অর্জনগুলো আপনাকে আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি দেবে। আপনার ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। আপনি হয়তো বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে পারেন, যেমন তীর্থযাত্রা অথবা পারিবারিক কোনও মিলন। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় বা শেয়ার করবেন, যা আপনার বাড়ির পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। আপনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে পারেন এবং পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের জন্য আপনার সঞ্চয় অর্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। অপ্রত্যাশিত খরচগুলো আপনাকে সমস্যা দিতে পারে। মাঝে মাঝে, আপনি হয়তো নিজেকে একাকী বা উপেক্ষিত বলে মনে করতে পারেন, যদিও আপনি সবসময় অন্যদের কথা শোনেন—কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে। মাঝে মাঝে নির্জনতা উপভোগ করলেও, মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করুন এবং নিজের জন্য সময় বের করুন। এই বছর, আপনি সম্ভবত সরকারি প্রকল্পের অধীনে একটি ফ্ল্যাট কিনতে সফল হতে পারেন। আপনি যদি বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনাকে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন যা আপনার ধৈর্য পরীক্ষা করবে। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ একটি ভুল পোস্ট আপনার খ্যাতিকে প্রভাবিত করতে পারে। লোকেরা আপনার পরামর্শ চাইবে, আপনার দিকনির্দেশনার মূল্য দেবে, যা আপনার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলবে।
তুলা (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, 2026 সালটি সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করুন এবং সেই পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন। রাশিফল বলছে যে, তুলা রাশির জাতক জাতিকারা তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু করার চেয়ে পরিকল্পনা করা বেশি জরুরি। তবে একবার কোনও লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত নিলে, কোনও কিছুই আপনাকে আটকাতে পারবে না। 2026 সালের রাশিফল অনুযায়ী, এই বছর তাড়াহুড়ো আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু হবে। ভালো ফল পেতে হলে, সতর্ক থাকুন, নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে যান। এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া এড়িয়ে চলুন যা আপনি রাখতে পারবেন না। গ্রহ-নক্ষত্রগুলো এই বছর আপনার জীবনে নতুন উদ্যম ও শক্তির একটি ঢেউয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আপনি অনেক মূল্যবান শিক্ষা লাভ করবেন যা আপনাকে ভবিষ্যতে কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। আপনার জীবনযাত্রার পরিবর্তনগুলো উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার বাড়ি, দোকান বা অন্য কোনও সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। এমনকী যদি আপনাকে ঋণ নিতেও হয়, আপনার এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট সম্পদ থাকবে। সতর্ক থাকুন, কারণ নিয়ম ভাঙলে ক্ষতি হতে পারে। আইনি বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিন। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেই চিন্তা করবেন না—আরও কঠোর পরিশ্রম করুন, কারণ সাফল্য আসবেই। আপনি বেশ কয়েকটি ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণে যাবেন যা আপনাকে মানসিক শান্তি এনে দেবে। এই বছর চাকরি প্রার্থীদের জন্য অনুকূল হবে এবং চমৎকার সুযোগের মাধ্যমে আপনার প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে। আপনার বর্তমান কর্মক্ষেত্রেও উন্নতি সম্ভব। বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার ভালো সুযোগ রয়েছে, এবং বিদেশে ব্যবসা লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনি আপনার পরিকল্পনাগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে সফল হবেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে, আপনি নতুন ধারণা বা আইডিয়া তৈরি করতে পারেন এবং এমনকী একটি নতুন ব্যবসাও শুরু করতে পারেন। বছরটি ভ্রমণের মাধ্যমে শুরু হবে, বিশেষ করে প্রথম তিন মাসের মধ্যে এবং এছাড়াও আরও অনেক ভ্রমণে যেতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। বন্ধুরা আপনার সমস্ত কাজে আপনাকে সমর্থন করবে, এবং সহকর্মীরা কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। শর্টকাটের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার ইচ্ছা বা আকাঙ্খাগুলোকে চেপে রাখবেন না, কারণ এ বছর সেগুলো পূরণ হতে পারে। কারও প্রতি বিদ্বেষ ক্ষোভ পুষে রাখা এড়িয়ে চলুন, কারণ নেতিবাচকতা আপনার কাছে ফিরে আসতে পারে।
বৃশ্চিক (Scorpio): 2026 সালটি বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছুটা উত্থান-পতন দিয়ে শুরু হতে পারে, তাই আপনাকে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে সারা বছর সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। রাশিফল অনুসারে, সবকিছু সবসময় আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী নাও হতে পারে। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন এবং আপনার পরিবারের কাছে পরামর্শ নেওয়ার কথা বিবেচনা করুন, কারণ এটি আপনাকে শক্তি দেবে। আপনার সহজাত প্রবৃত্তি এবং বিবেকের কণ্ঠের উপর আস্থা রাখুন। কিছু ভালো সুযোগও আসবে, এবং আপনি যদি সঠিক সময়ে সেগুলোর উপর কাজ করেন, তবে সাফল্য নিশ্চিত। 2026 সালের রাশিফল আপনাকে সুযোগগুলো চিনতে উৎসাহিত করে, এমনকী যদি সেগুলো চ্যালেঞ্জের ছদ্মবেশে আসে। এই বছরটি উন্নতির পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি যদি সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হন, তবে পরিস্থিতিকে আপনি আপনার অনুকূলে আনতে পারবেন। "আশা" হল সেই শব্দ যা বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য 2026 সালকে সংজ্ঞায়িত করে। তা সম্পত্তি, সম্পদ, প্রেম বা সাফল্য যাই হোক না কেন, সবকিছুই আপনার হাতের মুঠোয় থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল নিশ্চিত, তাই চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। আপনি যদি যথেষ্ট প্রচেষ্টা না করেন তবেই হতাশা আসবে। আপনার সেরাটা দিন এবং আপনার সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করুন। সক্রিয় হোন এবং আপনার উন্নতির জন্য দায়িত্ব নিন—আপনি অবাক হবেন যে কত দ্রুত পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে চলে আসবে। পারিবারিক বিষয়ে আপনার তীক্ষ্ণ বক্তব্য কাজে লাগতে পারে, তবে এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য তৈরি করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য, কঠোর পরিশ্রম সাফল্যের পথ খুলে দেবে। ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন এই বছর এমন সুখ আনতে পারে যা বস্তুগত আনন্দ দিতে পারে না। কর্মজীবনের ক্ষেত্রে, সাফল্য আসবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে, উদ্বেগের মাধ্যমে নয়। এই বছর আপনার স্বপ্নের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে। আপনার উপার্জনের একটি অংশ দান করুন এবং এটিকে অভ্যাসে নিয়ে যান। কারণ এটি আশীর্বাদ নিয়ে আসবে এবং আর্থিক বিষয়ে বাধা দূর করবে। বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে নির্দেশনা বা গাইডেন্স এবং আশীর্বাদ নিতে থাকুন।
ধনু (Sagittarius): 2026 সাল আপনার জীবনে অগ্রগতি এবং সহায়তার জন্য একটি আদর্শ বছর হতে পারে। বার্ষিক রাশিফল ইঙ্গিত করে যে আপনি নতুন কিছু করার আকাঙ্খা অনুভব করবেন এবং এই পদ্ধতি আপনার পক্ষে সহায়ক হবে। নতুন কিছু চেষ্টা করার ক্ষমতা উদার মানুষের একটি বিশেষ গুণ, কারণ তারা ঝুঁকি নিতে এবং হিসেব করে পদক্ষেপ নিতে জানে। এটি উন্নতির জন্য নতুন পথ খুলে দেবে, যা আপনাকে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই বিকাশে সহায়তা করবে। 2026 সালের রাশিফল অনুসারে, আপনি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন এবং আপনার অতীতের প্রচেষ্টার ফল অবশেষে দৃশ্যমান হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানো যা পরে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করবে—এমন স্মৃতি তৈরি করবে যা ভবিষ্যতে আপনার মুখে হাসি এনে দেবে। অতীতের সমস্যাগুলোকে আপনার সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে দেবেন না। আপনার যুক্তিবোধ এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা এই বছর ফলপ্রসূ ফলাফল দেবে। আপনি যত বেশি এই ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করবেন, সুফল ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আপনি আরও সহজে আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন, যা আপনাকে সন্তুষ্টি এবং ইচ্ছাপূরণের আনন্দ দুটোই দেবে। আপনি নিজের এবং আপনার প্রিয়জনদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং একইসঙ্গে অন্যদের সাহায্য করতে পারবেন, যা আপনাকে জনহিতৈষী গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করবে। গ্রহ নক্ষত্রগুলি ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই আশাব্যঞ্জক উন্নতির ইঙ্গিত দেয়। আপনার আর্থিক অবস্থা অনুকূল থাকবে, যা সম্পত্তি ক্রয় বা গাড়ি কেনার সুযোগ করে দেবে। নির্মাণ বা সংস্কার সম্পর্কিত কাজ হতে পারে এবং সম্ভবত আপনার স্বপ্নের বাড়ি তৈরি হবে অথবা আপনি দীর্ঘদিন ধরে যে অফিসটি খুঁজছেন সেটি অবশেষে পাবেন, যা আপনার নিজের কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণ করবে। কাজে সাহায্য করার জন্য আপনি লোক নিয়োগ করবেন। বছরের শুরুতে, আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, কারণ শুরুতে মেজাজ হারালে আপনি অসহায় হয়ে পড়তে পারেন। আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য লোকদের ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন; পরিবর্তে, তাদের সঙ্গে কাজ করুন। আপনার ভাইবোন এবং বন্ধুদের সমর্থন আপনার সমস্ত সাফল্য এবং সুখের মধ্যে স্পষ্ট হবে।
মকর (Capricorn): 2026 সালের রাশিফল ইঙ্গিত করে যে আপনি যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়েছেন, তা আপনাকে আরও শক্তিশালী করেছে, তবুও আপনি উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন, সম্ভবত অতীতের অভিজ্ঞতা অথবা আপনি যে চাপ নিয়েছেন তার কারণে। অতিরিক্ত চিন্তা কমানোর জন্য, একটি রুটিন অনুসরণ করার চেষ্টা করুন, দৈনন্দিন জীবন এবং এর বাধাগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিন এবং আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকুন। যদি নেতিবাচকতা আপনাকে চাপ দেয়, তবে ইতিবাচকতার সঙ্গে সাড়া দিন। 2026 সালের বার্ষিক রাশিফল পরামর্শ দেয় যে স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অভ্যাস বজায় রাখলে আপনি সঠিক পথে থাকবেন, এবং মননশীলতা ও ধ্যানের মতো কার্যকলাপ বিশেষভাবে সাহায্য করবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং যে কোনও ধরনের অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। বকেয়া কাজগুলো আপনি সম্পন্ন করতে পারবেন, যা আপনাকে স্বস্তি দেবে, কারণ আপনার উপরের স্থানাধিকারী কর্মকর্তারা আপনার সময়োপযোগী প্রচেষ্টার প্রশংসা করবেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য করবেন। এই বছর বিলাসিতা এবং আরাম আপনার আকাঙ্খাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে, তবে অতিরিক্ত ভোগান্তি সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই পরিমিতিবোধের বা সংযমের অনুশীলন করুন। মকর রাশির বার্ষিক রাশিফল আশা এবং উন্নতির ইঙ্গিত দেয় যদি আপনি সাহসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন। নৈতিকভাবে এবং স্বচ্ছভাবে এগিয়ে যাওয়া পেশাগত অগ্রগতির জন্য অনুকূল হবে। যদি আপনি কোথাও আটকে গিয়ে থাকেন, তবে শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিন, কারণ আপনার কাছের কেউ এমন নির্দেশনা দিতে পারে যা একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এমন নির্দেশনা দিতে পারে। সম্পর্কের ক্ষতি এড়াতে আপনার আবেগপূর্ণ স্বভাবকে সাবধানে পরিচালনা করুন। নতুন কিছু শুরু করার জন্য এই বছরটি অনুকূল, এবং আপনি আপনার জীবনে একজন নতুন ব্যক্তিকে স্বাগত জানাতে পারেন। আর্থিকভাবে, বছরটি সম্ভবত অনুকূল থাকবে। আপনি ভালো কাজে অংশ নেবেন এবং নতুন কাজ শুরু করার প্রচেষ্টা সাফল্য নিয়ে আসবে। অন্যদেরকে দোষারোপ করার অভ্যাস ত্যাগ করুন। শিক্ষার্থীরা সারা বছর ধরে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে এবং তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করার সুযোগ খুঁজে পাবে। অলসতা ত্যাগ করুন, নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা রাখুন এবং প্রতিটি কাজ দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে করুন। আপনার পরিবারের আপনার সমর্থন প্রয়োজন হবে এবং তাদের সাহায্য করা আপনার জীবনে প্রচুর আনন্দ বয়ে আনবে ৷
কুম্ভ (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, আর্থিক বিষয় আর চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে না, কারণ আপনার আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী থাকবে। গত বছর আপনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার ফল আপনি উপভোগ করবেন। 2026 সালের পূর্বাভাস বলছে যে আপনি কিছু আরামদায়ক কার্যকলাপ করতে, ভ্রমণে যেতে, ছুটি কাটাতে বা এমনকী একটি বিলাসবহুল ছুটি উপভোগ করতে সক্ষম হবেন। 2026 সালের রাশিফল অনুসারে, নতুন সুযোগ এবং ইতিবাচক খবর আপনার কাছে আসতে পারে, তাই নিজের জন্য সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি প্রস্তুত থাকুন। এই বছর, কুম্ভ রাশির জাতক- জাতিকারা আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করবেন এবং গ্রহের অবস্থান আপনাকে ধর্মীয় এবং দাতব্য কার্যকলাপের দিকে পরিচালিত করবে। আপনি যত বেশি এই কাজে নিযুক্ত হবেন, আপনার আত্মবিশ্বাস তত বাড়বে, আপনার মানসিক শান্তি তত বাড়বে এবং আপনার কাজে বাধাগুলি তত দূর হবে। আপনি উৎসাহী থাকবেন এবং অতীতের প্রচেষ্টার ফল পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং নিজের লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। পেশাগত সাফল্য অর্জনের জন্য, আপনাকে কঠিন কাজগুলো দক্ষতার সঙ্গে সামলাতে হবে এবং আপনার কাজ বা ব্যবসার সূক্ষ্ম বিবরণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কুম্ভ রাশির শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিয়ে কোনও চিন্তা নেই, কারণ শেখা এবং জ্ঞান অর্জন তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে। এই বছরে ভ্রমণ আপনার জীবনে সমৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে আসবে, তাই যখনই সুযোগ পাবেন, বিমান বা ট্রেনে ভ্রমণ করতে দ্বিধা করবেন না—এই যাত্রাগুলো আধ্যাত্মিক বিকাশকে উৎসাহিত করবে এবং জীবনের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করবে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে পারিবারিক সমস্যা আপনার উদ্বেগকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, এবং বাড়িতে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতাও উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আপনাকে সংবেদনশীল থাকতে হবে এবং আপনার প্রিয়জনদের সমর্থন করার জন্য যা কিছু করা সম্ভব, তা চালিয়ে যেতে হবে। প্রথম তিন মাস স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সমস্যা আপনাকে বিব্রত করতে পারে এবং হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে এমন একটি পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। আপনি যদি আপনার বাসস্থান পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন, তবে এই বছরটি অনুকূল পরিস্থিতি প্রদান করবে। এটি বিদেশে ভ্রমণ বা স্থানান্তরিত হওয়াকেও সহজ করে তুলবে। আপনার মন বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে পারে এবং আপনি মাঝে মাঝে নিজেকে নিজে সন্দেহ করতে পারেন, যা সম্পর্কের মধ্যে চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের আপনাকে অবমূল্যায়ন করার সুযোগ দেবেন না, কারণ আপনি আইনি বিষয়ে বিজয় অর্জন করবেন।
মীন (Pisces): আপনি যদি মীন রাশির জাতক জাতিকা হন, তাহলে রাশিফল অনুসারে, 2026 সালকে সংজ্ঞায়িত করে এমন একটি শব্দ হল সংবেদনশীলতা। এই শব্দটি সারা বছর আপনাকে পথ দেখাবে। আপনি চাপমুক্ত থাকবেন, আপনার কর্মদক্ষতা বেশি হবে, যা আপনার কাজের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে এবং আপনার কাজের গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে। আপনি আনন্দ ও উদ্দীপনা অনুভব করবেন, সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং জীবনের বিভিন্ন দিককে কার্যকরভাবে পরিচালনা করবেন। এই পদ্ধতি আপনাকে জীবনের বিভিন্ন দিক অন্বেষণ করতে, আপনার আগ্রহ এবং সম্পৃক্ততা বাড়াতে সহায়তা করবে। আপনার জীবনধারা প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, যা আপনার চারপাশের মানুষদের অনুপ্রাণিত করবে। 2026 সালের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, শিল্প থেকে স্থাপত্য, কবিতা থেকে সমাজ, আপনি এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলি অন্বেষণ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন এবং সঠিক উপায়ে তা করবেন। আপনি যে কাজগুলি ভালো করবেন তার সঙ্গে সাফল্য আসবে—এটি সারা বছরের জন্য আপনার পথনির্দেশক মন্ত্র হবে। মীন রাশির জন্য 2026 সালের বার্ষিক রাশিফল ইঙ্গিত করে যে বছরটি অনেক দিক থেকে অনুকূল হবে, যা অসংখ্য সুযোগ, নতুন শুরু, উন্নতির সম্ভাবনা এবং এমনকী পূর্বে কঠিন মনে হওয়া বড় লক্ষ্যগুলি অর্জনের সুযোগ প্রদান করবে। আপনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবেন এবং সেগুলি সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আয় বাড়তে পারে, যা আপনার সামগ্রিক সন্তুষ্টি বাড়িয়ে তুলবে। পরিপূর্ণতা অনুভব করতে, নিজের এবং আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো করে সময় কাটান। তারা আপনার আপনজন, এবং তাদের উপস্থিতি আপনার জীবনে সুখ নিয়ে আসবে। আপনার কাজের মধ্যে আন্তরিকতা বজায় রাখুন তবে সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার কথাবার্তায় দয়া-মায়া এবং ভালোবাসা আনুন। আপনি তাদেরকে যে ইতিবাচক আচরণ দেখাবেন তা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে ভালো সঞ্চালনা বা পারফর্ম করতে সাহায্য করবে। অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন বা কর্মক্ষেত্রে বিরোধে জড়ানো থেকে নিজেকে বাঁচান। আপনার দৈনন্দিন জীবনে শৃঙ্খলা আনুন। প্রতিটি কাজ নিয়ম-মাখিক ভাবে করুন— তা খাবার, শরীরচর্চা বা কাজ যাই হোক না কেন ৷ তার ফলে সাফল্য আপনার দিকে নানা দিক থেকে আসতে শুরু করবে। মীন রাশির শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের সেরাটা দিতে হবে, এই বছরটিকে শিক্ষাগতভাবে ভালো করার শেষ সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বিদেশি ভ্রমণের সুযোগও আসতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার বন্ধুদেরও একই কাজ করার পরামর্শ দিন।