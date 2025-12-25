সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম, অনুপ্রেরণার ইতিহাসকে ছাপিয়ে যাওয়া 'বঙ্কিমদা' বিতর্ক

সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম, অনুপ্রেরণার ইতিহাসকে ছাপিয়ে যাওয়া 'বঙ্কিমদা' বিতর্ক
দেশেকে স্বাধীানতার স্বপ্ন দেখিয়েছিল বন্দে মাতরম । তবু জাতীয় গান ঘিরে বিস্তর-বিতর্ক 2025 সালে। বছর শেষের আগে সেই স্মৃতিতে ডুব দিল ইটিভি ভারত ।
Published : December 25, 2025 at 5:51 PM IST
কলকাতা: পরাধীনতার অন্ধকারে ডুবে থাকা দেশের কোটি কোটি মানুষকে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস জুগিয়েছিল 'বন্দে মাতরম' ৷ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই অমর সৃষ্টি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যাত্রাপথে এক সুগভীর মাইলফলক ৷
নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমের জন্মভিটে এখন 'বঙ্কিম ভবন' নামে পরিচিত ৷ গবেষকরদের দাবি, 1874 সালে লেখা হয়েছিল 'বন্দে মাতরম'। তবে ঋষি অরবিন্দ লিখে গিয়েছেন, বন্দে মাতরম লেখা হয় তার পরের বছর অর্থাৎ 1875 সালে ৷ তারিখ নিয়েও নানা মুনির নানা মত । কারও মতে বন্দে মাতরম লেখা হয়েছিল 7 নভেম্বর । কেউ কেউ আবার মনে করেন 20 ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলম থেকে দিনের আলো দেখেছিল জাতীয় গান। এবছর বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ ৷ এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসা বন্দে মাতরম সেই শুরু থেকে নানা বিতর্কে জড়িয়েছে ৷ আজ এত বছর পর অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে বন্দে মাতরমের সঙ্গে থাকা বিতর্কই যেন বড় আকার নিয়েছে !
বিতর্কের ইতিহাস, ইতিহাসে বিতর্ক
ইতিহাস বলছে, হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন 'আনন্দমঠ' রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই বন্দে মাতরমকে সংযুক্ত করা হয়। তবে লেখা শুরু হয় আরও আগেই । তাঁর সঙ্গীত গুরু যদুনাথ ভট্টাচার্য প্রথম সুর দিয়েছিলেন এই গানের। একাধিক লেখা থেকে সেই তথ্য মিলেছে। পরে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও । শেষমেশ সেটাকেই গ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 1896 সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে প্রথমবার গানটি প্রকাশ্যে গেয়েছিলেন বিশ্বকবি । সমসাময়িক অনেক লেখা থেকে এই বিষয়টি জানা গিয়েছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেও এই তথ্যটি একাধিক প্রকাশ্যে বলেছেন ।
তবে সুর নিয়ে নয়, বন্দে মাতরবম বিতর্কের মূলে আছে গানটির শেষের কয়েকটি অংশ ৷ এখানে বলা দরকার, বন্দে মাতরমের সম্পূর্ণ গানটির রচনা একসঙ্গে হয়নি ৷ বঙ্কিম গবেষক থেকে শুরু করে বাংলাভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের একাংশের দাবি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথমে দু'টি অনুচ্ছেদ রচনা করেন ৷ পরে আনন্দমঠ উপন্যাস রচনার সময় বাকি অংশটি জুড়ে যায় ৷
এখান থেকেই শুরু বিতর্কের ৷ মুসলিম লিগ থেকে শুরু করে আরও কয়েকটি ইসলামিক সংগঠন দাবি করে, বন্দে মাতরমে এক হিন্দু দেবীকে আরধনা করার কথা বলা আছে ৷ সেই প্রার্থনা-রীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে গানের ভিত্তি । আর তাই মুসলমানদের পক্ষে এই গানকে মান্যতা দেওয়া সম্ভব নয় ৷ এই বিরোধিতা-আপত্তির বহু বছর বাদে সংবিধান সভা বন্দে মাতরমের প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদকে জাতীয় গানের মর্যাদা দেয় ৷ আজও সেভাবেই জাতীয় গান হিসেবে গাওয়া হয় বন্দে মাতরম । আজও কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেমের মন্ত্রকে সঞ্চারিত করে সাহিত্য সম্রাটের এই আদি ও অকৃত্রিম সৃষ্টি ।
সংসদে বিতর্কসভা
সম্প্রতি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বন্দে মাতরম নিয়ে বিস্তারিত চর্চা হয় ৷ তারও আগে জাতীয় গান লেখার দিন হিসেবে স্বীকৃত 7 নভেম্বর দিল্লির একটি অনুষ্ঠান থেকে স্মারক ডাকটিকিট এবং মুদ্রা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সে সময়ও কংগ্রেসকে লক্ষ্য করে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী । এরপর সংসদে বন্দে মাতরম নিয়ে শাসক-বিরোধী তুমুল তর্জা হয় ।
লোকসভায় শাসক শিবিরের পক্ষে প্রথম বক্তব্য পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ বন্দে মাতরমের বিভাজনের জন্য সরাসরি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে দায়ী করেন ৷ তিনি দাবি করেন, মুসলিম লিগের চাপের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন নেহরু ৷ বন্দে মাতরম প্রসঙ্গে মুসলিম লিগের যুক্তি কোনওদিক থেকেই গ্রহণযোগ্য ছিল না ৷ তবু তাদের বিরোধিতা করার সাহস দেখাননি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী । আর তাই খণ্ডিত বন্দে মাতরমকেই আমাদের জাতীয় গানের মর্যাদা দিতে হয়েছে ।
বক্তব্যের একটি অংশে বন্দে মাতরম নিয়ে মুসলিম লিগের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "মহম্মদ আলি জিন্না বন্দে মাতরম নিয়ে তাঁর আপত্তির কথা নেহরুকে জানান ৷ তিনি তখন কংগ্রেসের সভাপতি ৷ জিন্নার আপত্তি তাঁকে অস্বস্তির মুখে ফেলে দেয় ৷ নেহরু সেই ভিত্তিহীন আপত্তির প্রতিবাদ করেননি ৷ ভেবেছিলেন, প্রতিবাদ করলে কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়তে হতে পারে । শুধমাত্র পদ বাঁচাতে গিয়ে মুসলিম লিগের বক্তব্য খারিজ করতে একটি কথাও বলেননি ৷ উল্টে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত গানটির মূল্যায়ন করতে শুরু করেন !"
এরপরে ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী জানান, জিন্নার আপত্তির পাঁচদিন বাদে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে চিঠি লেখেন নেহরু ৷ সেখানে নেহরু লেখেন, "বন্দে মাতরমের প্রেক্ষাপট আমি পড়েছি ৷ সেই প্রেক্ষাপট দেখে আমার মনে হয় এতে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হতে পারেন ৷" আর তাই, তা নিয়ে চর্চা করা দরকার বলে জানান তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ৷ শুধু তাই নয়, এই চর্চার জন্য কলকাতাকে বেছে নেওয়া হয় ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির মতো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে বিজেপির আরও অনেক নেতা একাধিকবার বন্দে মাতরম প্রসঙ্গে সবর হয়েছেন ।
লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভাষণের বিরোধিতা করে বক্তব্য পেশ করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি । প্রধানমন্ত্রীর প্রায় প্রতিটি বক্তব্য তুলে ধরে বিরোধিতায় সরব হন কংগ্রেসের এই সাধারণ সম্পাদক । ভাষণের শুরুতেই তাঁর দাবি ছিল, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে নজর ঘোরাতেই বন্দে মাতরম নিয়ে সংসদে আলোচনা হচ্ছে ৷ জাতীয় গানকে জড়িয়ে অহেতুক বিতর্ক উস্কে 'বড় পাপ' করছে বিজেপি ৷
নিজের ভাষণে তাঁর দাদু নেহরুকে আক্রমণ করা নিয়ে মোদিকে লক্ষ্য করে পাল্টা তোপ দাগেন রাজীব-তনয়া ৷ এখনও পর্যন্ত প্রায় 12 বছর দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মোদি । দেশের জন্য প্রায় এতটা সময় নেহরু জেলে ছিলেন বলে সুর চড়ান প্রিয়াঙ্কা । তাঁর কটাক্ষ, দেশের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের অপমান করার কোনও সুযোগ বিজেপি ছাড়ে না । বন্দে মাতরম নিয়েও সেটাই করা হচ্ছে ।
লোকসভায় নিজের বক্তব্যের সমর্থনে নেতাজিকে লেখা নেহরুর একটি চিঠির খানিকটা অংশ পড়ে শুনিয়েছিলেন মোদি ৷ সেই চিঠি নিয়ে তোপ দাগেন কেরলের এই কংগ্রেস সাংসদ । প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী মোদি চিঠির কথা বললেও সে সময় কী কী ঘটেছিল, মানে কেন এই চিঠি লেখা হল, তার উল্লেখ করেননি । নেতাজিকে নেহরু চিঠি লেখেন 1937 সালের 20 অক্টোবর । তিনদিন আগে 17 অক্টোবর নেতাজির চিঠি এসেছিল নেহরুর কাছে । ওই চিঠিতে নেতাজি, নেহরুকে লেখেন বন্দে মাতরম নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে সে ব্যাপারে চর্চা করা দরকার কংগ্রেসের অধিবেশনে ৷ শুধু তাই নয়, নেতাজি আরও লিখেছেন, তিনি এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও জানিয়েছেন ৷ শান্তিনিকেতনে গিয়ে নেহরু যেন এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করেন ৷
এই দ্বিতীয় চিঠির একটি অংশই লোকসভায় পাঠ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী । এখানেই প্রিয়াঙ্কার তোপ, ওই চিঠির বাকি অংশ মোদি ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করে গিয়েছেন । কারণ, সেই অংশে নেহরু স্পষ্ট করে নেতাজিকে লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম নিয়ে বিতর্ক তৈরির নেপথ্যে আছে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কয়েকজন মানুষ ৷ এই ধরনের শক্তিকে কোনওভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না ।
এরপর কংগ্রেস সাংসদ দাবি করেন, এই দু'টি চিঠি লেখালিখির অব্যবহিত পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি চিঠি লেখেন । সেখানে তিনি জানান, বন্দে মাতরমের প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদকেই এতদিন ধরে গাওয়া হচ্ছে । স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই অংশটি গাইতে গাইতে আত্মবলিদান দিয়েছেন । দেশের মানুষ এই গান থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছেন। আর তাই শুধু এই অংশটুকু গাওয়া নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই । বন্দে মাতরম এখন যেভাবে গাওয়া হয় সেটার স্বীকৃতি সংবিধান সভা দিয়েছিল বলে দাবি করেন প্রিয়াঙ্কা ৷ আর তাই জাতীয় গানের এই রূপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানে সংবিধান সভা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধি ও বিআর আম্বেদকরকে নিয়েই প্রশ্ন তোলা ৷
প্রিয়াঙ্কা জানান, 1875 সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরমের প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদ রচনা করেন ৷ এর সাত বছর পর 1882 সালে লেখা আনন্দমঠ উপন্যাসে এই গানটি তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন ৷ তাতে আরও চারটি অনুচ্ছেদ যোগ করেন ৷ শুধু তাই নয়, 1896 সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে মাতরম গানটি গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে ৷ এর আগে কখনও প্রকাশ্যে বন্দে মাতরম গাওয়া হয়নি ।
বঙ্কিমদা বিতর্ক
লোকসভায় বন্দেমাতারাম নিয়ে চর্চার সময় শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে হওয়া তরজার চেয়েও বেশি আলোচনায় এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি মন্তব্য । দীর্ঘ ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামে বন্দেমাতরমের অবদান প্রসঙ্গে বিস্তারিত চর্চা করেন মোদি। সেখানে বন্দেমাতরম স্রষ্টা ঋষি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্বোধন করতে গিয়ে 'বঙ্কিমদা' বলে ফেলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমবার মন্তব্য করার সময় কোনও সমস্যা হয়নি। পরে আরেকটি প্রসঙ্গে আবারও 'বঙ্কিমদা' বলে ওঠেন মোদি। তীব্র প্রতিবাদ করেন লোকসভার তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। নিজের আসন থেকে বসেই পেশায় অধ্যাপক সৌগত বলতে থাকেন, এভাবে 'বঙ্কিম দা' সম্বোধন করে ভুল করছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সেই তখন থেকে বক্তব্যের বাকি পুরোটাই তাঁকে বঙ্কিমবাবু বলতে শোনা যায়।
তবে লোকসভার এই ঘটনার জল বহুদূর গড়ায়। বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদির এই মন্তব্যকে এক নয়া রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখেছে বাংলার শাসক শিবির। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সমগ্র বাঙালি জাতিকে অপমান করা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের। অন্যদিকে, বিজেপি মনে করে, প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অসম্মান করে কিছুই বলেননি। তিনি অন্য প্রদেশের মানুষ। বাঙালি আদব-কায়দা পুরোটা জানেন না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে সম্বোধন করেছেন। মন্তব্যের নেপথ্যে বঙ্কিমবাবুকে অপমান করার কোনও অভিপ্রায় প্রধানমন্ত্রীর ছিল না ।