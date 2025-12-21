বঙ্গের সালতামামি: আরজি কর-কাণ্ডে সঞ্জয়ের সাজা, নিয়োগ দুর্নীতিতে 'সুপ্রিম' রায়; যুবভারতীতে মেসি-মেস

বঙ্গের সালতামামি: আরজি কর-কাণ্ডে সঞ্জয়ের সাজা, নিয়োগ দুর্নীতিতে 'সুপ্রিম' রায়; যুবভারতীতে মেসি-মেস
বছরভর নানা ঘটনায় সরগরম ছিল রাজ্য ৷ সাম্প্রতিক যুবভারতী কেলেঙ্কারি, এসআইআর সেই আমেজ এখনও ধরে রেখেছে ৷ রইল 2025 ফিরে দেখা ৷
Published : December 21, 2025 at 7:38 PM IST
কলকাতা: আরজি করের তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় একমাত্র দোষী সাব্য়স্ত সঞ্জয় রায়ের আজীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে ৷ কিন্তু এবছরেও কসবা আইন কলেজের মধ্যে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল হয়েছে শহর ৷ বছরের শেষে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের এসআইআর প্রক্রিয়া ৷ সম্প্রতি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল তারকা মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের কেলেঙ্কারিতে বিশ্বের কাছে রাজ্যের মাথা হেঁট হয়েছে ৷ এরকমই নানা ঘটনায় বছরভর উত্তাল ছিল শহর ৷ ফিরে দেখা 2025 ৷
জানুয়ারি
2 জানুয়ারি: দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় তৃণমূলের মালদা জেলার সহ-সভাপতি তথা ছ'বারের পুরপ্রতিনিধি দুলাল সরকার ওরফে বাবলার (62) ৷ ঘটনাটি ঘটে ইংরেজবাজারের 22 নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দাপল্লি এলাকায় ৷
10 জানুয়ারি: তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ চিকিৎসক শান্তনু সেন ও প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল । দল বিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ ৷
মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার ফলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পাঁচ প্রসূতি ৷ তাঁদের মধ্যে ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন মামনি রুইদাস মৃত্যু হয় ৷ বাকিদের পরে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ প্রশ্নে সরকারি হাসপাতালের স্যালাইন রিঙ্গার্স ল্যাকটেট ৷
15 জানুয়ারি: রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারির 15 মাস পরে জামিন পেলেন খাদ্যমন্ত্রী জ্য়োতিপ্রিয় মল্লিক ৷ সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় 50 টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন ৷ 2023 সালের 27 অক্টোবর জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ইডি ৷
16 জানুয়ারি: আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক আশফাউল্লা নাইয়াকে শো'কজ করে মেডিক্যাল কাউন্সিল ৷ তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ ৷
18 জানুয়ারি: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার হয়েছিল হাসপাতালের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ৷ শিয়ালদা অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস এই ঘটনায় তাকেই শুধু দোষী সাব্যস্ত করে ৷
20 জানুয়ারি: আরজি করের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় অধিকারীকে আমরণ কারাবাসের সাজা শোনান শিয়ালদা অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস ৷
28 জানুয়ারি: গিয়ান ব্যার সিনড্রোমে শহরে মৃত্যু কিশোরের ৷
ফেব্রুয়ারি
2 ফেব্রুয়ারি: বানতলায় ম্যানহোলে নেমে মৃত্যু হয় তিন ঠিকা শ্রমিকের ৷ কেএমডিএ-র হয়ে কাজ করছিলেন তাঁরা ৷ কোনও রকম সুরক্ষা ছাড়াই তাঁরা ম্যানহোলে নেমেছিলেন ৷
3 ফেব্রুয়ারি: আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ফেরাতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করলেন নির্যাতিতার বাবা-মা ৷
7 ফেব্রুয়ারি: ভরদুপুরে নদিয়ার কল্যাণীতে 20 নম্বর ওয়ার্ডে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ৷ চার মহিলার মৃত্যু ৷
12 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের 4 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করে রাজ্য সরকার ৷
15 ফেব্রুয়ারি: 83 বছর বয়সে প্রয়াত প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর গাওয়া আমি বাংলায় গান গাই'-এর জন্য বাংলার ইতিহাসে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ৷
18 ফেব্রুয়ারি: উত্তর কলকাতায় ফুটপাথে তিন মাসের পথশিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয় রাজীব ঘোষ ৷ তাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিল কলকাতা নগর দায়রা আদালতের বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক ইন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায় মিত্র ৷
19 ফেব্রুয়ারি: ইএম বাইপাসের অভিষিক্তা মোড়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হন তিনজন- দাদা প্রণয় দে, প্রসূন দে এবং কিশোর প্রতীপ দে ৷ তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এদিকে এদিনই ট্যাংরার অটল শূর রোডের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তিনটি মৃতদেহ- গৃহবধূ রুমি দে, সুদেষ্ণা দে ও কিশোরী প্রিয়ম্বদা দে'র মৃতদেহ ৷ বর্তমানে অভিযুক্ত প্রণয় দে, প্রসূন দে কারাবাসে ৷
নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পেলেন অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র কালীঘাটের কাকু ৷ বিচার ভবনের সিবিআই বিশেষ আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে ৷
23 ফেব্রুয়ারি: মধ্যরাতে পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক এবং পুরনো জিটি রোডে দু'টি গাড়ির রেষারেষির মধ্যে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের ৷
25 ফেব্রুয়ারি: কলকাতায় কুমোরটুলির ঘাটের কাছে একটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে ঘুরছিলেন মা ও মেয়ে ৷ তা দেখে পথচারীদের সন্দেহ হয় ৷ পরে পুলিশ তাদের দু'জনকে গ্রেফতার করে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, দু'দিন আগে বিকেল নাগাদ ফাল্গুনী ঘোষ তার পিসিশাশুড়ি প্রৌঢ়া সুমিতা ঘোষকে খুন করে (55) ৷ এই কাজে তাকে সাহায্য করেছিল তার মা আরতি ঘোষ ৷ ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে সেই উল্লেখ রয়েছে ৷ তারা দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ট্রলিতে ভরেছিল ৷ এর দু'দিন পর মঙ্গলবার ভোরে কুমোরটুলিতে গঙ্গায় দেহাংশ ভর্তি ট্রলিটি ফেলতে আসে দু'জন ৷ কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় ৷
মার্চ
1 মার্চ: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল অধ্যাপক সংগঠনের বার্ষিক আলোচনা সভাকে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ এই আলোচনা সভায় বক্তৃতা দেওয়ার পর পড়ুয়ারা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ গুরুতর আহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায় ৷
19 মার্চ: গত বছরের 9 অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চারতলায় সেমিনার রুমে হাসপাতালেরই তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়ার রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় ৷ তাঁর মৃত্যুর আট মাস পর নির্যাতিতার মৃত্যুর শংসাপত্র তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷
21 মার্চ: বেলগাছিয়ায় ভাগাড়ে বিশাল ধস নামে ৷ দিনের পর দিন আবর্জনা ফেলে একটি বিশাল স্তূপ তৈরি হয়েছিল ৷ 15-20 তলা বাড়ির সমান উঁচু হয়ে উঠেছিল ওই স্তূপ ৷ সেই স্তূপের চাপে ধস নামে ৷ এলাকার বাড়ি-ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ রাস্তাঘাট ভেঙে যায়, বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে ৷ জলের পাইপলাইন ফেটে যায় ৷ বিপর্যয় নেমে আসে এলাকাবাসীর জীবনে ৷
26 মার্চ: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয় তৃণমূলের শিক্ষা সেলের সাধারণ সম্পাদকে শেখ সিরাজুল ইসলামের ৷
28 মার্চ: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজের বক্তৃতা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আরজি করের নির্যাতিতাকে গণধর্ষণ করা হয়নি, কলকাতা হাইকোর্টে দাবি করে সিবিআই ৷
31 মার্চ: কল্যাণীর পর দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমায় বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু একই পরিবারের সাত জনের ৷ পরে আরও একজনের মৃত্যু হয় এসএসকেএম হাসপাতালে ৷
এপ্রিল
3 এপ্রিল: 2016 সালের এসএসসির নিয়োগের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দেশের সুপ্রিম কোর্ট ৷ কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ ৷ শীর্ষ আদালত রায়ে জানায়, এই মামলায় পুরো প্রক্রিয়াটি কলঙ্কিত ৷ বড় আকারের কারচুপি হয়েছে ৷ এই রায়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি এবং সরকার-অনুমোদিত স্কুলগুলির 25,752 জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়ে যায় ৷ তবে নলহাটির মধুরা উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি বহাল থাকে ৷
8 এপ্রিল: মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে অশান্তি শুরু ৷
9 এপ্রিল: কসবা ডিআই অফিসের বাইরে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তুমুল প্রতিবাদ ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে লাথি মারার অভিযোগ ৷
11 এপ্রিল: চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ৷ তিনি যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা তালিকা প্রকাশের আশ্বস্ত করেন ৷ প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বাম নেতা রেজ্জাক মোল্লা ৷
12 এপ্রিল: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় ৷ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে এই নির্দেশ দেন বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসুরায়চৌধুরীর বেঞ্চ ৷
14 এপ্রিল: নববর্ষের আগের দিন খুলে গেল কালীঘাট স্কাইওয়াক ৷
17 এপ্রিল: তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষকদের কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৷ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকরা চলতি বছরের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে পড়াতে যেতে পারবেন ৷ অর্থাৎ চলতি শিক্ষাবর্ষে তাঁরা স্কুলে যেতে পারবেন ৷
প্রধান বিচারপতি জানান, ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ বেঞ্চ স্পষ্ট করে, এই রায়ের অর্থ এটা নয় যে, কেউ বিশেষ সুবিধা পাবেন ৷ এদিকে গ্রুপ-সি ও ডি কর্মীদের ক্ষেত্রে এই মেয়াদ বৃদ্ধি কার্যকর হচ্ছে না, জানিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ 2016 সালের প্যানেলে যোগ্য ও অযোগ্য সব গ্রুপ সি ও ডি কর্মীরাই চাকরি হারালেন ৷
18 এপ্রিল: রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ দলেরই সদস্য রিঙ্কু মজুমদারকে বিয়ে করেন ৷
24 এপ্রিল: পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে পঞ্জাবের ফিরোজপুরে বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউকে আটক করে পাক রেঞ্জার ৷ তিনি রাজ্যের রিষড়ার বাসিন্দা ৷ পরে 20 দিন পর তিনি দেশে ফিরে আসেন ৷
29 এপ্রিল: জোড়াসাঁকো থানা এলাকার রবীন্দ্র সরণির মদনমোহন বর্মন স্ট্রিটের একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে ৷ দুই শিশু-সহ মৃত 14 ৷
30 এপ্রিল: দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন নববিবাহিত বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী ৷
মে
8 মে: গঙ্গা অ্যাকশন প্রকল্পের পাম্প হাউসে নর্দমার জালি পরিষ্কার করতে নেমছিলেন 18 বছরের তরুণ ৷ হাওড়ার ফোরশোর রোডে কেএমডিএ তাঁকে কোনও রকম সুরক্ষা ছাড়াই এই কাজে নামিয়েছিল ৷ বিষাক্ত গ্যাসে তাঁর মৃত্যু হয় ৷
13 মে: বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারের ছেলে সঞ্জয় দাশগুপ্ত ওরফে প্রীতমের (27) মৃত্যু হয় ৷ তাঁর ফ্ল্যাট থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷
প্রয়াত হন সিপিএম নেতা তথা এসএফআই-এর প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নেপালদেব ভট্টাচার্যের (74) ৷
14 মে: রিষড়ার বাসিন্দা বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউকে ছেড়ে দেয় পাকিস্তান রেঞ্জার ৷ তিনি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ফিরে আসেন ৷
16 মে: ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে জুন মাসের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ বাবদ 25 শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয় ৷
23 মে: রিষড়ায় নিজের বাড়িতে ফেরেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ ৷ তাঁকে পাক রেঞ্জার আটক করেছিল ৷
29 মে: আলিপুরদুয়ারে আসেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি জনসভা করেন ৷
30 মে: তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে পুলিশকে হুমকি ও অকথ্যভাষায় গালিগালাজের অভিযোগে বোলপুর থানায় এফআইআর দায়ের হয় ৷ পরে দলের নির্দেশে লিখিত ক্ষমা চান তিনি ৷ কিন্তু তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷
জুন
1 জুন: রাজ্যে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপির সভায় যোগ দেন তিনি ৷
2 জুন: ওবিসি সংক্রান্ত বিধি পাশ হল রাজ্য মন্ত্রিসভায় ৷
15 জুন: গভীর রাতের আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ বাজার ৷ প্রায় 1300 দোকান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় ৷
17 জুন: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের নতুন ওবিসি তালিকা-সহ এই বিষয়ের যাবতীয় বিজ্ঞপ্তির উপর 31 জুলাই পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করে ৷
18 জুন: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেয়, রাজ্যে একশো দিনের কাজের প্রকল্প ফের চালু করতে হবে ৷ 1 অগস্ট থেকে এই প্রকল্প চালু করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ৷
রানাঘাটের অস্মিকা দাস জিনঘটিত বিরল রোগ 'স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রফি' (এসএমএ) টাইপ-1 আক্রান্ত ৷ পিয়ারলেস হাসপাতালে তাকে 16 কোটি টাকা দামের 'জোলজেন্সমা' ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেওয়া হয় ৷ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, পূর্ব ভারতে এই প্রথম ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে কোনও শিশু এই চিকিৎসা পেল ৷
19 জুন: প্রয়াত সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় ৷ তাঁর বয়স হয়েছিল 91 বছর ৷ 'এখানে পিঞ্জর', 'বাঘবন্দি খেলা'র মতো একাধিক সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি বাংলার সাহিত্য জগতে অবিস্মরণীয় ৷
20 জুন: সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে 2016 সালের শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল হয়েছিল ৷ তৃণমূল সরকার তাঁদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৷ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ এই মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
21 জুন: শনিবার সন্ধ্যায় দত্তপুকুরের একাধিক গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ 20 টি ইঞ্জিন প্রায় 21 ঘণ্টার চেষ্টায় রবিবার দুপুরে আগুন নেভায় ৷
23 জুন: নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার উপ-নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী প্রয়াত বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদের মেয়ে আলিফা আহমেদ জয়ী হন ৷ এই জয়ের পর বিজয় মিছিল করে তৃণমূল ৷ অভিযোগ, এই মিছিল থেকে সিপিএম সমর্থকের বাড়িতে বোমা ছোড়া হয়েছিল ৷ সেই বোমায় প্রাণ হারায় তামান্না খাতুন (10) ৷ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে চাঁদঘর পঞ্চায়েতের মোলান্দি গ্রামে ৷
- সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর নতুন রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা ৷ তিনি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ৷ এর আগে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ছিলেন ৷ তাঁর জায়গায় এলেন পূর্ব বর্ধমানের অয়নাংশু সরকার ৷
- বিধানসভায় দু'দিন ধরে বিতর্কের পর তা হাতাহাতিতে গড়ায় ৷ সাসপেন্ড হন চার বিধায়ক ৷
- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নবান্নে এসে দেখা করেন নবনিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ ৷ গত বছর 5 অগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নেন ৷ এরপর 8 অগস্ট বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এই প্রথম পড়শি দেশের হাইকমিশনার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এসে দেখা করলেন ৷ এর মধ্যে বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
25 জুন: প্রায় দু’দশক পরে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর কিশোরীগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক হাঁড়িতে সব পড়ুয়ার মিডডে মিল রান্না হয় ৷ এক উনুনেই ভাত, ডাল ও সয়াবিনের তরকারি রান্না হয় ৷ এত দিন ওই স্কুলে হিন্দু ও সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের জন্য আলাদা ভাবে রান্না করা হত ৷ পুলিশ-প্রশাসন অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ পরে সমস্যার সমাধান হয় ৷
27 জুন: আরজি কর হাসপাতালের পর কলকাতার সরকারি আইন কলেজের ভিতরে আইনের পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ৷ ওই কলেজেরই প্রাক্তন পড়ুয়া মনোজিৎ মিশ্র ওরফে ম্যাঙ্গো ওরফে জিতের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ ওঠে । সে ওই কলেজেরই টিএমসিপি নেতা ছিল ৷ পাশাপাশি 2024 সাল থেকে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে কলেজে কাজ করছিল ৷ এই ঘটনায় তার আইন কলেজের দুই পড়ুয়া- তিলজলার বাসিন্দা জাইব আহমেদ এবং হাওড়া চ্যাটার্জিহাটের বাসিন্দা প্রমিত মুখোপাধ্যায় তাকে সহযোগিতা করে বলেও অভিযোগ ৷ নির্যাতিতার অভিযোগ এবং তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ গণধর্ষণের মামলা রুজু করে পুলিশ ৷ অভিযুক্ত তিন জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷
26 জুন: পশ্চিম মেদিনীপুরে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের টাকা দেওয়ার দায় কার্যত নিজের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলল কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ তার বদলে রাজ্য সরকারকে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ নেওয়ার পরামর্শ দিল ৷ কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত আর পাটিল পাটিল বলেন, "রাজ্য সরকারকে বলে দেওয়া হয়েছে, তারা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতো সংস্থার থেকে টাকা চাইতে পারে ৷"
27 জুন: রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যকে ছ’সপ্তাহ সময় দিয়েছিল ৷ সময়সীমার শেষ দিনে, বকেয়া 25 শতাংশ ডিএ মেটানোর জন্য শীর্ষ আদালতের কাছে আরও ছ’মাস সময় চাইল রাজ্য সরকার ৷ সরকারের আরও আর্জি, 25 শতাংশ বকেয়া তারা আপাতত কর্মচারীদের দেবে না ৷ বরং তা আদালতের কাছে জমা রাখবে ৷
28 জুন: কর্নাটকের কারোয়ারে দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি একটি কোয়ার্টজ়াইট পাথর উপহার দিয়েছিলেন ৷ তখন তিনি 22 বছরের তরুণ কবি ৷ ওই হৃদয়ের আকারে পাথরে খোদাই করে পয়ার ছন্দে গাঁথা ক’টি পঙক্তি খোদাই করেন, ‘পাষাণহৃদয় কেটে খোদিনু নিজের হাতে / আর কি মুছিবে লেখা অশ্রুবারিধারাপাতে ’! সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনীতে এই পাথরখণ্ডটির বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে । এই কবিতাটি আর কোথাও পাওয়া যায়নি । বিশ্বকবির হাতে গড়া আর কোনও ভাস্কর্যের কথা কারও জানা নেই ৷
প্রভাতকুমার জানিয়েছেন, ভাস্কর্যটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে দিয়েছিলেন ৷ এত বছর পরে চিত্রশিল্পী অতুল বসুর পরিবারের কাছে রক্ষিত ‘পাষাণ-হৃদয়’টি ‘জাতীয় শিল্প সম্পদ’ হিসেবে মুম্বইয়ে নিলাম হল ৷ 1883 সালের কবিগুরুর-সৃষ্ট ভাস্কর্যটির দাম 55-70 লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল ৷ শেষে তা এক কোটি চার লক্ষ 52 হাজার 210 টাকায় বিক্রি হয় ৷ তবে জাতীয় শিল্প সম্পদ হিসেবে এই রবীন্দ্রস্মৃতি ভারতীয় মুদ্রায় কেনা হয়েছে এবং তা দেশের বাইরে যাবে না বলে জানিয়েছে নিলামকারী সংস্থা অষ্টগুরু ৷
29 জুন: কেরলের কোঝিকোড়ে 18তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক হলেন সৃজন ভট্টাচার্য ৷ তিনি আগে বাংলায় এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক ছিলেন, এখন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য ৷
জুলাই
2 জুলাই: বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য । তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিদায়ী রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে রোবট বসল ৷ স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের দাবি, পূর্বাঞ্চলে এই প্রথম কোনও সরকারি মেডিক্যাল কলেজে রোবটের মাধ্যমে অস্ত্রোপচার হবে ৷ বছর পাঁচেক আগে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের রোবোটিক সার্জারি চালুর প্রস্তাবে সায় দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
3 জুলাই: রাজ্যের সব কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন কক্ষ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল ৷ সেই মামলায় বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয় ৷
- বঙ্গ বিজেপির একাদশতম সভাপতি নির্বাচিত হলেন শমীক ভট্টাচার্য ৷
- দু’বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল প্রাক্তন সাংসদ তথা চিকিৎসক শান্তনু সেনের রেজিস্ট্রেশন । রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল এই নির্দেশ জারি করে ৷ তিনি ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করছিলেন বলে অভিযোগ কাউন্সিলের ৷ রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি, চিকিৎসক তথা তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায় বলেন, "শান্তনু অনৈতিক ভাবে ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা করছিলেন। তাই কাউন্সিল সর্বসম্মত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷"
7 জুলাই: স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় চিহ্নিত ‘দাগি’-দের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করল কলকাতা হাই কোর্ট ৷ সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, নতুন নিয়োগে চিহ্নিত ‘দাগি’-দের সুযোগ দেওয়া যাবে না ৷
9 জুলাই: চিহ্নিত ‘অযোগ্য’ প্রার্থীদের চাকরির অধিকার নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) কেন সওয়াল করছে, সেই প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
- পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে চার পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ৷ কিন্তু তার মলাটে ভারতের মানচিত্রে বিহারের জায়গায় পশ্চিমবঙ্গকে দেখানো হয়েছে ৷ এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের ‘পরিচিতি ও মর্যাদার পক্ষে অপমানজনক’ বলে অভিযোগ তুলে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার পরে এই রিপোর্ট নীতি আয়োগের পোর্টাল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ৷
10 জুলাই: চিহ্নিত ‘দাগি’-শিক্ষকেরা স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নতুন নিয়োগের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে বৃহস্পতিবার জানাল বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ ৷
13 জুলাই: বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা এবং তাঁদের ‘বাংলাদেশি’ হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৷ এই প্রেক্ষিতে বিজেপিকে নিশানা করে এক যোগে সরব হয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলি ৷
14 জুলাই: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করলেন আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক।
বঙ্গ বিজেপির অন্যতম নেতা অসীমকুমার ঘোষকে হরিয়ানার রাজ্যপাল নিয়োগ করা হল ৷ তিনিও দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ৷ কিন্তু অনেক দিনই তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে রয়েছেন ।
16 জুলাই: একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের আগেই পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের উপরে হেনস্থার অভিযোগে কলেজ স্কোয়্যার থেকে মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত বৃষ্টিভেজা পথে মিছিল করেছেন তিনি ৷ চ্যালেঞ্জের সুরে তিনি বলেন, ‘‘অন্য রাজ্যে বাঙালিদের উপরে অত্যাচার হলে চুপ করে বসে থাকব না ৷ আমি ঠিক করেছি, বেশি করে বাংলায় কথা বলব ৷পারলে আমায় ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে দেখাও !” তবে এই কথা বলার পরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় হিন্দি ভাষাতেও কথা বলেন ৷ যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি সিপিএম।
- স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নয়া নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বহাল রাখল কলকাতা হাই কোর্ট ৷ বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে মোট যে চারটি আর্জি দায়ের হয়েছিল, তার সব ক’টি খারিজ করা হয়েছে ৷
- আর জি করের চিকিৎসক-পড়ুয়াকে খুন এবং ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায় নিম্ন আদালতের সাজার বিরুদ্ধে মামলা করে ৷ মামলাটি গ্রহণ করে হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সিবিআইয়ের আর্জি এবং সঞ্জয়ের আর্জি, দু’টি একসঙ্গেই শুনানি হবে ৷
17 জুলাই: একুশে জুলাইয়ে তৃণমূলের সভা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্ন, "রাস্তা বন্ধ করে সভা কত দিন ?" । বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করেন, "মানুষ কত দিন এই ভোগান্তি সহ্য করবেন ?" একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশকে রীতিমতো কাঠগড়ায় তুলেছেন বিচারপতি ৷ তাঁর নির্দেশ, যান নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা কলকাতা পুলিশকে কোর্টে জমা দিতে হবে ৷
18 জুলাই: ফের রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এবার দুর্গাপুরে জনসভা করেন তিনি ৷ বক্তৃতার প্রথমে ‘জয় মা কালী’ ও ‘জয় মা দুর্গা’ বলেন তিনি ৷
21 জুলাই: বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার এবং তাঁদের ‘বাংলাদেশি’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল কংগ্রেস ৷ 21 জুলাইয়ের ‘শহিদ’ সমাবেশের মঞ্চে ছিলেন অসম সরকারের থেকে নোটিস পাওয়া উত্তমকুমার ব্রজবাসী এবং কাশ্মীরে জঙ্গি-হানায় নিহত বিতান অধিকারী, জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের পরিবার ৷
22 জুলাই: রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরকে মুক্ত করার কথা রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে লিখিত ভাবে জানাল নির্বাচন কমিশন ৷ রাজ্যকে প্রস্তাব, স্বতন্ত্র নির্বাচনী বিভাগ হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে হবে সিইও কার্যালয়কে ৷ কমিশনের দাবি, দেশের অন্যান্য রাজ্যে এমন কার্যালয় স্বতন্ত্র ভাবেই কাজ করে ৷
25 জুলাই: কমিশন জানিয়েছে, বিএলও-রা ন্যূনতম বার্ষিক ভাতা পাবেন 12 হাজার টাকা করে ৷ যে বিএলও সুপারভাইজ়াররা 18 হাজার টাকা করে পাবেন ৷ নিবিড় সংশোধন-সহ যে কোনও বিশেষ কাজে নিযুক্ত বিএলও-রা অতিরিক্ত দু’হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন ৷ কমিশনের সিদ্ধান্ত, এবার স্থায়ী সরকারি কর্মীরাই বিএলও হিসেবে কাজ করবেন ৷
27 জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷ ওই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তি অভিযোগ করছেন, তাঁর স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে দিল্লি পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করেছে ৷ কপালে আঘাত পেয়েছে শিশুটি ৷ ওই মহিলা সাজনুর বিবির বাড়ি চাঁচলের হাজাতপুরে ৷ তাঁদের অভিযোগ, একটি পার্ক থেকে তাঁকে ও তাঁর তিন নাবালক সন্তানকে তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ ৷
28 জুলাই: ওবিসি বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের স্থগিতাদেশের রায়কে ‘আপাত ভাবে ভ্রান্ত’ ও ‘আশ্চর্যজনক’ বলে আখ্যা দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে যে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে কলকাতা হাই কোর্ট গত 17 জুন স্থগিতাদেশ দিয়েছিল ৷ সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাই কোর্টের স্থগিতাদেশের উপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছে ৷ অর্থাৎ, রাজ্য সরকার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন ওবিসি তালিকা অনুযায়ী সংরক্ষণ দিতে পারবে ৷
- মেট্রো স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে ফাটল ধরায় আপাতত যাত্রী পরিষেবা বন্ধ নিউ গড়িয়া সংলগ্ন কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন ৷ প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণ মেরামত না করা পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ শাখায় ওই স্টেশন থেকে যাত্রী পরিষেবা বন্ধ থাকবে ৷
31 জুলাই: নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পুজোর উদ্যোক্তাদের জন্য 1 লক্ষ 10 হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । 85 হাজার থেকে এক লাফে 25 হাজার টাকা বাড়ল অনুদান ৷
অগস্ট
3 অগস্ট: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর আতঙ্কে নিজেকে শেষ করার অভিযোগ উঠল ৷ রিজেন্ট পার্ক থানার আনন্দপল্লিতে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রৌঢ়ের দেহ ৷
4 অগস্ট: তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে লোকসভায় দলের নেতা হলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের লোকসভার উপনেতা কাকলি ঘোষদস্তিদার ৷
- হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে অটো চালিয়ে মালদহের গাজলের লক্ষ্মীপুরে ফেরে দু'টি সংখ্যালঘু পরিবার ৷ দুই ভাই ইসরাইল মিয়াঁ এবং তাঁর ভাই আশরাফুলের দাবি, হরিয়ানার গুরুগ্রামের যে এলাকায় তাঁরা থাকতেন, সেখানে বাংলা ভাষায় কথা বলতে শুনলেই বাংলাদেশি বলে পুলিশ হয়রান করছে ৷ গত 1 অগস্ট রাত থেকে একনাগাড়ে দু’টি অটো চালিয়ে হরিয়ানার গুরুগ্রামের ভাড়াবাড়ি থেকে মালদার গাজলের লক্ষ্মীপুরে ফিরেছে দু’টি পরিবার ৷
5 অগস্ট: কোচবিহার সদর লাগোয়া খাগরাবাড়িতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর কনভয়ে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের একটি গাড়ি এবং পুলিশের একটি গাড়িতে ভাঙচুর হয় ৷
রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে পাঠানো চিঠিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, অসৎ উপায়ে ভোটারতালিকায় নাম তোলার জন্য দু’জন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং দু’জন সহকারী ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে (এইআরও) অবিলম্বে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করতে হবে। দায়ের করতে হবে এফআইআর-ও ৷ তাঁদের মধ্যে দু’জন ডব্লিউবিসিএস (এগ্জ়িকিউটিভ) অফিসার। একই সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে চুক্তিভিত্তিক এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধেও ৷ এই পদক্ষেপ কার্যকর করে কমিশনে রিপোর্ট পাঠানোর সুপারিশ করা হয়েছে মুখ্যসচিবকে ৷
- তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে লোকসভায় দলের নতুন মুখ্য সচেতক হিসেবে কাকলি ঘোষদস্তিদারের নাম ঘোষণা করেছেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ উপ-নেতা হন শতাব্দী রায় ৷
6 অগস্ট: রাজ্য সরকার মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে ‘পুরনো দিনের মহাজনদের’ মতো আচরণ করছে বলে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য কর ৷ এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ চারটি কর্মচারী সংগঠনের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনে ৷
- প্রয়াত ইতিহাসবিদ রজতকান্ত রায় ৷ তাঁর বয়স হয়েছিল 79 বছর ৷ নিউটাউনের বাড়িতে বিকেলে ঘুমের মধ্যে চিরঘুমে মগ্ন হওয়ার কথা জানান তাঁর স্ত্রী নুপূর চৌধুরী ৷
7 অগস্ট: বিশ্ব আদিবাসী দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেছেন, ‘‘কেউ যদি বলে আমাদের এখানে ফর্ম পূরণ করুন, না জেনে করবেন না। আপনার ডিটেল্স (তথ্য) নিয়ে গিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দেবে! তার পরে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির (এনআরসি) নোটিস ধরিয়ে দেবে। আমরা মানব না!’’ তাঁর সাবধানবাণী ‘‘সব দেবেন, নিজের ঠিকানা, ভাষা ও অস্তিত্ব দেবেন না। অস্তিত্ব চলে গেলে সব যায় ৷"
এই অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘একাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়ারা স্মার্টফোন কেনার টাকা পাচ্ছেন ৷ আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও স্মার্টফোন কেনার টাকা পাবেন ৷’’ পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা পাবেন। ওই টাকায় স্মার্টফোন কিনবেন।’’ আশাকর্মী ইউনিয়নের ঝাড়গ্রাম জেলা সম্পাদিকা জোৎস্না মাইতির অবশ্য বক্তব্য, ‘‘এই ঘোষণা পাঁচ বছর ধরে হচ্ছে। কবে কার্যকর হয় সেটাই দেখার ৷’’
7 অগস্ট: ট্যাংরা কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রণয় দে এজলাসে এলেন স্ট্রেচারে ৷ ট্যাংরা-কাণ্ডে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে শিয়ালদহের দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে চার্জ গঠন করা হয় ৷
8 অগস্ট: নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হবে 7 সেপ্টেম্বর ৷ একাদশ ও দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা 14 সেপ্টেম্বর হবে, ঘোষণা এসএসসি'র ৷
- বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হবে না বলে দলের অবস্থান ঘোষণা করল তৃণমূল ৷ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় বলেন, “যাঁরা নির্বাচন কমিশনকে বিক্রি করে দিয়ে বলছেন, ইয়েস স্যর, তাঁদের বলছি, নো স্যর (এসআইআর) ! আমরা চুপিচুপি এই কারচুপি করতে দেব না !”
9 অগস্ট: আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নবান্ন অভিযান ও কালীঘাট চলো কর্মসূচি ৷ পুলিশের অনুমতি না পেয়ে এ দিন ‘কালীঘাট চলো’ কর্মসূচিতে হাজরা মোড়েই সমাবেশ করে 'অভয়া মঞ্চ' ৷ এছাড়া বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুদের নেতৃত্বে হয় নবান্ন অভিযান ৷ কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করলেন নির্যাতিতার মা-বাবা ৷ পুলিশের লাঠির ঘায়ে নির্যাতিতার মায়ের কপাল ফুলে গিয়েছিল ৷ পুলিশ বাবা-মাকে লাঠি মারার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷
11 অগস্ট: নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভোটার তালিকায় ‘অসৎ কার্যকলাপের’ অভিযোগে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করল না রাজ্য সরকার ৷ কমিশনকে চিঠি দিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানান, একজন সহকারী ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিচ্ছে রাজ্য ৷ বাকিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছে ৷
12 অগস্ট: জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ মতো ভোট-আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করেনি রাজ্য সরকার। বরং অন্তর্বর্তী অনুসন্ধান এবং দুই ভোট-কর্মীকে নির্বাচনী কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা লিখিত ভাবে কমিশনকে জানিয়েছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সোমবার সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে ডেকে পাঠাল কমিশন। আজ, বুধবার বিকেল পাঁচটায় তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, এই ডাকে সাড়া দেওয়ার কথা মুখ্যসচিবের। ঘটনাচক্রে মঙ্গলবারই জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে ফের অভয়বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিয়েছেন পাশে থাকার বার্তাও।
13 অগস্ট: 21 অগস্টের মধ্যে রাজ্যের চার আধিকারিককে সাসপেন্ড ও তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার জন্য মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ৷
14 অগস্ট: মালদার কালিয়াচকের বছর চব্বিশের আমির বাংলাদেশ থেকে বাড়ি ফেরে ৷ এই পরিযায়ী শ্রমিকের অভিযোগ, বিমানে চাপিয়ে তাঁকে কলকাতায় এনে, তারপর উত্তর 24 পরগনার বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে জোর করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল ৷ রাজস্থান পুলিশ এবং বিএসএফ এই কাজ করেছিল ৷ পরে কালিয়াচকের জালালপুরের বাড়িতে ফেরেন তিনি ৷
18 অগস্ট: ভিন্ রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপরে নিগ্রহের ঘটনায় ‘শ্রমশ্রী’ নামে নতুন প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, রাজ্যের প্রায় 22 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাঁরা ফিরে আসবেন এ রাজ্যে ৷ প্রকল্প অনুযায়ী, যাঁরা ফিরে আসতে চাইবেন, তাঁদের ফেরার খরচ বাবদ এককালীন পাঁচ হাজার টাকা করে দেবে রাজ্য ৷ এ রাজ্যে সংশ্লিষ্টদের কাজের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অন্তত ১২ মাস প্রতি মাসেও পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে তাঁদের ৷
- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী হিন্দোল মজুমদার আদালতে জামিন পেলেন ৷ তিনি স্পেনে পিএইচডি করছিলেন ৷ পাঁচ মাস আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ঘিরে গোলমালের ঘটনায় সুদূর স্পেনে বসে হিন্দোল চক্রান্ত করেছিলেন দাবি তুলে তিনি দেশে ফেরামাত্র গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ কিন্তু কলকাতায় তাঁকে কোর্টে তোলার তিন দিনের মধ্যে জামিন পান ৷
19 অগস্ট: কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিচারক নিধি শ্রী সারদা কেলেঙ্কারির তিনটি মামলায় সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে ‘বেকসুর’ ঘোষণা করেন ৷ তবে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য মিলিয়ে শ’তিনেক মামলা আছে সুদীপ্ত এবং দেবযানীর বিরুদ্ধে ৷
22 অগস্ট: পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কলকাতার তিনটি মেট্রো-পথ এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সম্প্রসারণ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
25 অগস্ট: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক তৃণমূলের জীবনকৃষ্ণ সাহাকে তাঁর আন্দির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ইডি ৷
- নোয়াপাড়া ও বিমানবন্দরের জয় হিন্দ স্টেশনের মধ্যে মেট্রোর যাত্রী পরিষেবা চালু হল ৷
27 অগস্ট: পুজো অনুদান সংক্রান্ত মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আগের বছরের অনুদান খরচের খতিয়ান না দিলে চলতি বছরে সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটিকে অনুদান দেওয়া যাবে না ৷
30 অগস্ট: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে 2016 সালের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বেআইনি ভাবে চাকরি পাওয়া দাগিদের তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ কমিশনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, মোট দাগি শিক্ষক 1 হাজার 804 জন ৷ কমিশনের ওয়েবসাইটে ওই দাগি শিক্ষকদের নাম ও রোল নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে ৷ কিন্তু অযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে কারা নবম-দশমের, কারা একাদশ-দ্বাদশের তা বলা নেই ৷ নেই ওই শিক্ষকদের স্কুলের নামও ৷
সেপ্টেম্বর
1 সেপ্টেম্বর: বাংলা ভাষার অপমান এবং বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তার প্রতিবাদে ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধর্না মঞ্চ তৈরি করেছিল তৃণমূল । কিন্তু সোমবার দুপুরে হঠাৎই সেনাবাহিনী গিয়ে সেই মঞ্চ খুলে দেওয়া শুরু করে ৷ খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
3 সেপ্টেম্বর: এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আলিপুরে সিবিআই কোর্টে জামিন পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ সাত হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর হয় ৷ এই প্রথম কোনও নিম্ন আদালতে জামিন পেলেন পার্থ ৷ প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী ও তাঁর মেয়ে অঙ্কিতার জামিনও মঞ্জুর হয় ৷
4 সেপ্টেম্বর: বিধানসভায় বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে আলোচনা করছিল সরকার পক্ষ ৷ সেই সময় বিশৃঙ্খলার জেরে পাঁচ বিধায়ক- বিজেপির মুখ্য সচেতন শঙ্কর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, মিহির গোস্বামী, বঙ্কিম ঘোষ, অশোক দিন্দা সাসপেন্ড করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁদের কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ তাঁরা তা না শুনলে কক্ষ থেকে নিরাপত্তাকর্মী দিয়ে বের করে দেওয়া হয় ৷
7 সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 2016 সালের এসএসসির প্যানেল বাতিল হয়েছিল ৷ এরপর এদিন প্রথম দফার এসএসসি পরীক্ষা হয় ৷
8 সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি শেষ ৷ বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চ রায় দান স্থগিত রেখেছে ৷ 2022 সালের নভেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিল রাজ্য ৷ তারপর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) সংক্রান্ত মামলার দীর্ঘ সওয়াল-জবাব পর্ব শেষ হল শীর্ষ আদালতে ৷ রায়দান সংরক্ষিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট ৷
11 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিল থেকে উদ্ধার হয় ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলের দেহ ৷
এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ 21 জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিবিআই বিশেষ আদালতে চার্জ গঠন করা হয় ৷
12 সেপ্টেম্বর: বীরভূমের নলহাটি 1 নম্বর ব্লকের বাহাদুরপুর পাথর শিল্পাঞ্চলে অবৈধ পাথর খাদানে ধস নামে ৷ মৃত্যু হয় 6 জন শ্রমিকের ৷
- এদিন দুপুরে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের দোতলার টিকিট কাউন্টার চত্বরে এক সহপাঠী মনোজিৎ যাদবকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে আরেক সহপাঠী ৷ তাকে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷
- বিশ্বভারতীর পল্লিশিক্ষা ভবনের মাঠে নরেন্দ্র কাপ আয়োজন নিয়ে বিতর্ক ৷
- আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস পাঠরতা ছাত্রীর রহস্য মৃত্যু ৷
13 সেপ্টেম্বর: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল ইডি ৷ 12 কোটি 72 লক্ষ টাকার বেআইনি লেনদেনের সঙ্গে মন্ত্রী জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে ৷
- কালীগঞ্জে তামান্না খুনের ঘটনায় কৃষ্ণনগর আদালতে চার্জশিট জমা দিল পুলিশ ৷ 23 জুন নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোট গণনা শেষ হতে মোলান্দি গ্রামে সিপিএম সমর্থকদের বাড়িতে বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা ৷ 10 গ্রেফতার হয়েছে ৷
14 সেপ্টেম্বর: 2016 সালের এসএসসি নিয়োগের দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা সম্পন্ন হল ৷
15 সেপ্টেম্বর: মাসকুলার ডিসট্রফি আক্রান্তদের চিকিৎসার স্বার্থে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে 'পলিসোমনোগ্রাফি মেশিন' (ঘুমের প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী যন্ত্র) ও বাইপ্যাপ যন্ত্র কেনার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
22 সেপ্টেম্বর: মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র মামলায় রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত নথি পেশ করে জানাল, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আরও 12টি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হারে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেয় না ৷ যার অর্থ, দেশের ২৭টি রাজ্যের মধ্যে প্রায় অর্ধেক, মোট ১৩টি রাজ্য কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেয় না ৷
23-24 সেপ্টেম্বর: রাতভর বৃষ্টিতে ডুবল কলকাতা ৷ তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু 10 জনের ৷
24 সেপ্টেম্বর: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। কলকাতার বিচার ভবনের বিশেষ সিবিআই কোর্টের বিচারক শুভেন্দু সাহা কারামন্ত্রীর অন্তর্বর্তিকালীন জামিন বহাল রাখেন ৷
27 সেপ্টেম্বর: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে পার্থের জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেছেন ৷ তবে জামিনের ক্ষেত্রে আট দফা শর্ত আরোপ করেছে হাইকোর্ট ৷ এনিয়ে নিয়োগ দুর্নীতির সব মামলাতেই জামিন পেলেন পার্থ ৷
অক্টোবর
4 অক্টোবর: জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ারে প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস নামে ৷ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ নদীর স্রোতে বালাসোন নদীর উপর সেতু ভেঙে যায় ৷ প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ 23 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বিপর্যস্ত নেপাল ও সিকিম ৷ 10 নম্বর জাতীয় সড়ক বিচ্ছিন্ন ৷
6 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা দেন ৷ মৃতদের 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করে রাজ্য সরকার ৷
- নাগরাকাটায় ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলকে দায়ী করে পোস্ট করেন ৷ পাল্টা জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
7 অক্টোবর: নাগরাকাটার দুধিয়ায় গিয়ে মৃতদের পরিবারগুলির হাতে 5 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি পরিবারের একজন সদস্যকে হোমগার্ডের চাকরি দেবেন বলে ঘোষণা করেন ৷ এদিন তিনি আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেন ৷
8 অক্টোবর: ত্রিপুরায় তৃণমূলের ছ'জনের প্রতিনিধি দল ৷ আগরতলা বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয় ৷
11 অক্টোবর: ওড়িশা থেকে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়তে আসা এক প্রথম বর্ষের এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ৷
13 অক্টোবর: দুর্গাপুর গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার বেড়ে 6 ৷ গ্রেফতার ডাক্তারি পড়ুয়ার ছাত্রীর বন্ধু ৷
17 অক্টোবর: নিউটাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷
- আইপিএস অফিসার ডিজিপি রাজীব কুমারের আগাম জামিন নাকচ করার দাবিতে মামলা ছয় বছর পর খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
22 অক্টোবর: পাঁচ বছরে রাজ্য সরকারের আদালতে বিভিন্ন মামলা লড়ার জন্য শুধু উকিলদের ফি বাবদ খরচ হয়েছে 65.47 কোটি টাকা ৷ তথ্যের অধিকার আইনে এই তথ্য পান আরটিআই কর্মী অমিতাভ চৌধুরী ।
- সরকারি এসএসকেএম হাসপাতালে বছর পনেরোর এক বালিকাকে ভুল বুঝিয়ে আউটডোর থেকে ট্রমা কেয়ারে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল সরকারি হাসপাতালের এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে ৷ সে আরেকটি সরকারি হাসপাতালে কাজ করত । এই ঘটনায় ধাপা এলাকার বাসিন্দা অমিত মল্লিককে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের হয়েছে ৷
28 অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গ-সহ ন'টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হল এসআইআর., ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন ৷
- পানিহাটির 9 নম্বর ওয়ার্ডের 4 নম্বর মহাজাতি নগরের বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার প্রৌঢ় প্রদীপ করের দেহ ৷ দেহের পাশে একটি ডায়েরির দেড় পাতা জুড়ে ‘নোট’ পাওয়া যায় । অভিযোগ, তাতে আত্মহত্যার কারণ হিসেবে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে (এসআইআর) কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া আতঙ্ককে দায়ী করেছেন ৷
29 অক্টোবর: দার্জিলিঙের ঐতিহ্যবাহী মহাকাল মন্দিরে এ বার মহিলাদের জন্য পোশাক-বিধি চালু হল ৷ মন্দির চত্বরে ছোট স্কার্ট বা ড্রেস পরে মহিলারা ঢুকতে পারবেন না বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ৷
- হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন পদত্যাগ করার পরে ভেঙে দেওয়া হল প্রশাসকমণ্ডলীর বোর্ড ৷ হাওড়া পুরসভার প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব নেবেন পুর কমিশনার ৷
- নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (এনকেডিএ) চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ শুরু করলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ বুধবার তিনি এনকেডিএ-র অফিসে গিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷
30 অক্টোবর: আগরপাড়ার প্রদীপ করের পর ফের এসআইআর-আতঙ্কে নিজেকে শেষ করার ঘটনা ঘটল বীরভূমে ৷ এক নবতিপর ব্যক্তি নিজেকে শেষ করেছে বলে অভিযোগ ৷ আত্মীয়দের দাবি, মেদিনীপুরে 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম-না থাকায় বাংলাদেশে ফিরতে হতে পারে ভেবে আতঙ্কিত ছিলেন ওই দম্পতি ৷
31 অক্টোবর: রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী অদ্রিজা গনতৃতীয় সিমেস্টারে 97.37 শতাংশ নম্বর পেয়ে নবম হয়েছে ৷ সে ক্য়ানসারজয়ী ৷
- ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করেছেন পিন্টু কাঁড়ার-সহ তিনজন আইনজীবী ৷
নভেম্বর
3 নভেম্বর: শিক্ষাকর্মীদের অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷
- বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলে ফিরলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ উত্তরীয় পরিয়ে তাঁদের স্বাগত জানালেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷
- মধ্যমগ্রামে খুনের পরে ট্রলি ব্যাগে ভরে দেহ লোপাটের চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া দুই মহিলাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা দিলেন বারাসতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক (সপ্তম) ৷
4 নভেম্বর: শুরু হল ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর-এর কাজ ৷ এলাকায় বুথ লেভল অফিসারেরা ভোটারদের বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম জমা এবং সংগ্রহ করবেন ৷
- ভোটাধিকার রক্ষায় মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা, ‘‘লড়াই রাস্তাতেও হবে, কোর্টেও হবে।’’ বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর হুঙ্কার,
- কলকাতা থেকে প্রায় 70 কিলোমিটার দূরে, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে আচার-অনুষ্ঠান মেনে চার হাত এক হল রিয়া সর্দার, রাখি নস্করের ৷ দুই পরিবারের কেউ এই বিয়েতে ছিলেন না ৷ রাখির বাড়ি না মানলেও রিয়ার পরিবারের কোনও আপত্তি নেই ৷ তাই সেই বাড়িতে তাঁরা নতুন সংসার পাতবেন বলে জানালেন দুই যুবতী ৷
6 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম ভর্তি না করা পর্যন্ত তিনিও তা করবেন না— নিজের ফেসবুকে বৃহস্পতিবার এ কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
7 নভেম্বর: প্রকাশিত হল স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ-দ্বাদশের লিখিত পরীক্ষার ফল ৷
8 নভেম্বর: 22 বছরের রিচার আগমনের আগে থেকেই সাজো সাজো রব ইডেনে।
- অসুস্থতার কারণে মারা গেলেন এক বিএলও হামিদা বানু (43) ৷ তিনি বীরভূমের মুরারইয়ের পঞ্চায়েতের বিলাসপুর গ্রামের ঘটনা ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিলাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হামিদা অসুস্থ ছিলেন ৷
9 নভেম্বর: পূর্ব বর্ধমানের মেমারির চকবলরাম গ্রামে পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নমিতা হাঁসদা (51) নামে এক বিএলও-র মৃত্যু হয়েছে ৷ গ্রামে এসআইআর-এর ফর্ম বিলির সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কালনা হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ হাসপাতাল সূত্রের খবর, ‘ব্রেন স্ট্রোকে’ আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই মহিলা ৷ মৃতার স্বামী মাধব হাঁসদার দাবি, ‘‘ব্লক কার্যালয় থেকে ফর্ম বিলির লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। নমিতা খুবই চাপে ছিল ৷"
10 নভেম্বর: এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের চারটি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চূড়ান্ত জামিন মঞ্জুর করলেন আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক বিশ্বরূপ শেঠ ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এ দিন সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হওয়ার পরে পার্থের পাশাপাশি এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিংহের চূড়ান্ত জামিনও মঞ্জুর করেছে কোর্ট ৷
11 নভেম্বর: একদা তৃণমূলের মহাসচিব তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার দোর্দণ্ডপ্রতাপ সদস্য পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিনে মুক্তি পেলেন এবং বাড়ি ফিরলেন ৷
13 নভেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে বিধায়ক রইলেন না কৃষ্ণনগর (উত্তর) কেন্দ্রে বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত মুকুল রায় ৷ 2021 সালে বিজেপির টিকিটে জয়ী হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছিলেন ৷
15 নভেম্বর: এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক পদপ্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশিত ।
ভোরে বড়বাজারের ঘিঞ্জি এজ়রা স্ট্রিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ প্রায় তিনশোটি দোকান পুড়ে গিয়েছে ৷ কয়েক কোটি টাকার আলো ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামও পুড়েছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি ৷
17 নভেম্বর: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে নিশানা করতে গিয়ে রাজভবনে বিজেপির বোমা-বন্দুক মজুত রাখার অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার জবাবে পুলিশ দিয়ে রাজভবনে তল্লাশি চালানো হল ৷ উত্তরবঙ্গ সফর সংক্ষেপ করে কলকাতায় ফিরে তাঁর উপস্থিতিতেই প্রায় প্রতিটি কোণে তল্লাশি চালায় একাধিক বাহিনী— কলকাতা পুলিশ, সিআরপিএফ, বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াড ৷ দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত খালি করে রাখা হয় রাজভবন ৷ এই পুরো ‘অপারেশন’ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে ৷
19 নভেম্বর: ফের বিএলও'র কাজের চাপে নিজেকে শেষ করার ঘটনা ঘটল ৷ জলপাইগুড়ির মালবাজারের নিউ গ্লেনকো চা বাগানে শান্তামুণি ওঁরাওয়ের মৃত্যুতে তাঁর স্বামী সুখু এক্কা বলেন, ‘‘স্ত্রী ভোটার তালিকার বিশেষ সমীক্ষার কাজে নেমে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ৷ তাই এই পথ বেছে নিয়েছেন ৷"
20 নভেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরুর 17 দিনের মাথায় আপাতত স্থগিত রাখার দাবি তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পনা ছাড়া আধিকারিক, বুথ লেভল অফিসারদের (বিএলও) উপরে যে ভাবে কাজ চাপানো হয়েছে, তা অমানবিক ৷
21 নভেম্বর: 2021 সালে কুঁদঘাটে ম্যানহোলে নেমে নিকাশি নালা সাফ করার সময়ে বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণ হারিয়েছিলেন চার সাফাইকর্মী ৷ তাঁদের মধ্যে তিন জন একই পরিবারের ৷ সেই ঘটনায় মৃতদের পরিবারপিছু ৩০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে কলকাতা পুরসভাকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
22 নভেম্বর: নিজেকে শেষ করলেন বিএলও রিঙ্কু তরফদার (53) ৷ তাঁর লেখা নোট পাওয়া যায়, ‘আমার এই পরিণতির জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী ৷’ ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলায় ৷
24 নভেম্বর: এসএসসি-র নবম-দশম শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল ৷
26 নভেম্বর: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরকে আর্থিক ক্ষমতা দিল রাজ্য সরকার ৷
27 নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নবম দশম ও একাদশ-দ্বাদশের 1806 জন অযোগ্য শিক্ষকের সবিস্তার তালিকা প্রকাশ করল কমিশন ৷
28 নভেম্বর: দাগি বা অযোগ্য হয়েও স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছিলেন এমনকি পাশও করে গিয়েছিলেন এমন 269 জনকে চিহ্নিত করল স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷
29 নভেম্বর: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে (সিইও) বিক্ষোভের পরে কলকাতার নগরপালকে সতর্ক করে সব আধিকারিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ তার পরেও কমিশনের বৈঠক চলাকালীন বৈঠক-স্থলের বাইরে ‘বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি’ নামে বুথ লেভল অফিসারদের (বিএলও) একটি সংগঠনের বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার বাধল ৷ গত সোমবার থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে সংগঠনটি ৷
বদলে গেল রাজভবনের নাম। নতুন নাম হল, ‘লোকভবন’ ৷ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস এই নাম বদলের কথা জানান ৷ তিনি নিজেই এদিন আগের নামফলক সরিয়ে ‘লোকভবন’ লেখা ফলক লাগিয়েছেন রাজভবন জুড়ে ৷
30 নভেম্বর: কমিশনের নতুন নির্দেশে এনুমারেশন পর্বের শেষ দিন 4 ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে করা হল 11 ডিসেম্বর ৷ খসড়া তালিকা প্রকাশের দিনও 9 ডিসেম্বরের বদলে হল 16 ডিসেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে 14 ফেব্রুয়ারি ৷
ডিসেম্বর
1 ডিসেম্বর: রাজ্য়ের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বিক্ষোভ দেখান বিএলওরা ৷ পুলিশের সঙ্গে তাঁদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷
- বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি, সুইটি বিবি-সহ ছ'জনের জামিন মঞ্জুর করে ৷
3 ডিসেম্বর: রাজ্যের 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির একটি মামলায় 2016 সালের প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেই রায় খারিজ হল ৷
4 ডিসেম্বর: ফের সাসপেন্ড হলেন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ বহরমপুর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাস্থলে দলের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারেন তিনি ৷ বহরমপুরে সভা শুরুর আগে কলকাতায় তৃণমূল ভবনে হুমায়ুনকে দল থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেন্ডের কথা জানান রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ৷
5 ডিসেম্বর: প্রায় ছ’মাস ভিন্ দেশে থাকার পরে (তিন মাসের বেশি কারাবাস) সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ থেকে মালদার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে আট বছরের ছেলেকে নিয়ে ভারতে ফিরলেন বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা পরিযায়ী শ্রমিক সোনালি ৷ এই সময়ে রাজ্য পুলিশ, বিএসএফের কর্তারা ছাড়াও, ছিলেন বাংলাদেশে থাকা ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার মনোজকুমার যাদব ৷
6 ডিসেম্বর: মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে সভা এবং সভামঞ্চে ফিতে কেটে প্রস্তাবিত ‘বাবরি মসজিদের’ শিলান্যাস করলেন তৃণমূলের সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷
7 ডিসেম্বর: ব্রিগেড ময়দানে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের কর্মসূচি ৷ ‘সনাতন সংস্কৃতি সংসদ’ আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে সাধুসন্তদের সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপির তাবড় নেতৃত্ব ৷
8 ডিসেম্বর: লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাহিত্যসম্রাট বন্দে মাতরম্ রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চার বার ‘বঙ্কিমদা’ সম্বোধন করেন ৷
একশো দিনের কাজের প্রকল্পের প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের চিঠির তথ্য কাগজে নোট করে এনেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কোচবিহার রাসমেলার মাঠের সভামঞ্চে সেই নোট ছিঁড়ে প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার অভিযোগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
10 ডিসেম্বর: আদালতে যাওয়ার পথে যাওয়ার পথে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল তৃণমূল কর্মী ভোলা ঘোষের ছেলে ৷ মৃত্যু হয়েছে গাড়ির চালকেরও ৷ এর জন্য সন্দেশখালির সাসপেন্ড হওয়া কারাগারে বন্দি তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের দিকে আঙুল তুললেন তিনি ৷ 2024 সালে ইডির আধিকারিকদের উপরে হামলায় সিবিআই-এর মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলা ৷
11 ডিসেম্বর: এসআইআর-এর চলতি এনুমারেশন পর্ব শেষ হল ৷
- সুপ্রিম কোর্ট চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোকে আর জি কর হাসপাতালেই ‘পোস্টিং’ দিতে নির্দেশ দিল রাজ্যকে ৷ সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, দু’সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাই কোর্টের রায় পালন করে অনিকেতকে আর জি কর হাসপাতালে পোস্টিং দিতে হবে ৷ আর জি কর হাসপাতালের বদলে রায়গঞ্জ হাসপাতালে তাঁকে পাঠানোর ক্ষেত্রে কেন নিয়ম মানা হয়নি, তা নিয়ে কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছে স্বাস্থ্য দফতর ৷
12 ডিসেম্বর: গভীর রাতে শহরে এলেন লিয়োনেল মেসি ৷
13 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা ৷ নিরাপত্তার খাতিরে নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠ থেকে বের করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্ব ফুটবলজয়ী মেসিকে ৷ টিকিট কেটেও তাঁকে ভালো করে দেখতে না-পাওয়ার অভিযোগে ক্ষুব্ধ দর্শকরা স্টেডিয়ামে দেদার ভাঙচুর করেন ৷ ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ চেয়ার থেকে অস্থায়ী কাঠামো ভাঙা হল সবই ৷ প্লাস্টিকের জলের বোতল থেকে শুরু করে নানা জিনিস ছোড়া হল মাঠে ৷ আগুন লাগানোরও চেষ্টা করা হয় ৷ সবমিলিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে ৷ গ্যালারি থেকে বারে বারে বোতল ছুড়তে থাকেন দর্শকরা ৷ ছোড়া হয় চেয়ারও ৷ গ্যালারিতে রাখা মেসির কাট-আউটগুলিও ফেলে দেওয়া হয় ৷ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় সাউন্ড সিস্টেম ৷
20 ডিসেম্বর: রাজ্যে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 3 হাজার 200 কোটি টাকা মূল্যের দু'টি জাতীয় সড়ক প্রজেক্টের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন ৷ এরপর নদিয়ার তাহেরপুর যাওয়ার কথা থাকলেও কুয়াশার জন্য তাঁর কপ্টার নামতে পারেনি ৷ দমদম বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়ালি বিজেপির সভায় ভাষণ দেন তিনি ৷ পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারকে 'জঙ্গলরাজ' বলে আক্রমণ শানান ৷