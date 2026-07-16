রথযাত্রায় ফের জমজমাট যাত্রার বুকিং, আশার আলো দেখছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প
দীর্ঘ মন্দার পর বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প যাত্রাপালা আবার আশার আলো দেখতে শুরু করেছে । রথযাত্রা আজও সেই নতুন সূচনার প্রতীক । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : July 16, 2026 at 4:34 PM IST
আসানসোল, 16 জুলাই: আশার আলো দেখছে বাংলার যাত্রাপালা। আবার সুদিন ফেরার আশায় প্রাচীন লোকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীরা ।
রথযাত্রার সঙ্গে বাংলার প্রাচীন লোকশিল্প যাত্রাপালার সম্পর্ক বহু দিনের । রথযাত্রা এলেই শুরু হয় যাত্রার নতুন মরশুম । এই দিন থেকেই নতুন যাত্রাপালার বুকিং, নতুন পালার রিহার্সাল এবং নতুন মরশুমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় । তাই রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, কলাকুশলী, বুকিং সংস্থা এবং আয়োজকদের কাছেও এক বিশেষ উৎসবের দিন । এবছর বুকিংয়ে বিশেষ উৎসাহ জেলায় জেলায় ।
বাংলার 'দ্বিতীয় চিতপুর'
অর্ধ শতাব্দীরও বেশি আগে আসানসোলের রানিগঞ্জের রানিসায়ের মোড়ে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে গড়ে উঠেছিল একাধিক যাত্রা বুকিং অফিস । একসময় এই অঞ্চলকে বলা হত বাংলার 'দ্বিতীয় চিতপুর'। এখান থেকেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং ঝাড়খণ্ড থেকেও যাত্রাপালা বুক করতে আসতেন আয়োজকরা ।
রথযাত্রার দিন আজও সেই ঐতিহ্য অটুট । যাঁরা বিভিন্ন গ্রামে যাত্রার আয়োজন করেন, তাঁরা 'নায়েক বন্ধু' নামে পরিচিত । রথযাত্রার দিন এই নায়েক বন্ধুরা এখনও ভিড় জমান রানিসায়ের বুকিং অফিসগুলিতে । এদিন বিশেষ ছাড়ে বুকিংয়ের সুযোগ থাকায় বায়না দিয়ে যাত্রাপালা বুক করার হিড়িক পড়ে ।
যাত্রার 'স্বর্ণযুগ'
এক সময় কয়লাঞ্চল ও আসানসোলের গ্রামাঞ্চলে টিকিট কেটে যাত্রা দেখতে মানুষের ঢল নামত । যাত্রাকে ঘিরেই তখন উৎসব তৈরি হত । সারারাত ধরে চলত যাত্রাপালা । এক একটা গ্রামে যাত্রা আয়োজন হলে দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসতেন সেই যাত্রা দেখতে যাত্রাপালা ঘিরে মেলা দোকানপাট বহু মানুষের রুজি-রুটি জড়িয়ে ছিল । সময়ের সঙ্গে সেই চিত্র অনেকটাই বদলেছে ।
তবে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, বিভিন্ন গ্রামীণ উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাত্রাপালার বুকিং এখনও নিয়মিত হয় । করোনা পরিস্থিতিতে যাত্রাশিল্প কার্যত ভেঙে পড়েছিল । দীর্ঘ সময় বুকিং প্রায় বন্ধ ছিল । শিল্পী থেকে বুকিং সংস্থা— সকলেই চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন । তবে গত দু'বছর ধরে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে । আবার গ্রামবাংলায় যাত্রা দেখার আগ্রহ বাড়ছে, বুকিংও বাড়ছে ।
কী বলছেন বুকিং সংস্থার কর্ণধাররা ?
রানিগঞ্জের রানিসায়েরের এক যাত্রা বুকিং সংস্থার কর্ণধার ভক্তি মাহাতোর কথায়, "করোনার সময়ে যাত্রার বুকিং একেবারে তলানিতে নেমে গিয়েছিল । সেই কয়েক বছর অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে কেটেছে । তবে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে । গ্রামাঞ্চলে আবার যাত্রার চাহিদা বাড়ছে । এ বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি যাত্রাদল মরশুমে নামছে এবং বুকিংও ভালো হচ্ছে ।"
রানিগঞ্জের রানিসায়েরের আরও এক বুকিং সংস্থার কর্ণধার অরূপ ভান্ডারী বলেন, "আগের তুলনায় যাত্রা এখন অনেক আধুনিক হয়েছে । একসময় মানুষ টেলিভিশনের জন্য যাত্রা থেকে মুখ ফিরিয়েছিল । এখন মোবাইল ও টিভির যুগেও মানুষ যাত্রামুখী হচ্ছে । যদিও টিকিটের শো আগের মতো নেই, তবুও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও পুজোয় যাত্রাপালার বুকিং ক্রমশ বাড়ছে ।"
আধুনিক হয়েছে যাত্রাপালা
যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে যাত্রাপালাও । শুধু পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনি নয়, এখন সামাজিক ও সমসাময়িক বিষয়ও উঠে আসছে যাত্রার মঞ্চে । আধুনিক লাইট, সাউন্ড, সেট এবং প্রযুক্তির ব্যবহার যাত্রাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে । দর্শকদের টানা সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জও নিচ্ছে যাত্রা সংস্থাগুলি ।
কলকাতার এক যাত্রা সংস্থার পরিচালক নরোত্তম ভট্টাচার্য বলেন, "মানুষের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়েই যাত্রার পরিবর্তন হয়েছে । আধুনিক উপস্থাপনার ফলে নতুন প্রজন্মও যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে । কঠিন সময় পেরিয়ে যাত্রা আবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই করছে ।"
বাঁকুড়া থেকে যাত্রা বুক করতে আসা এক নায়েক বন্ধু সুনীল ঘোষ জানান, গত কয়েক বছরে গ্রামের মানুষ আবার যাত্রামুখী হয়েছেন । শুধু কলকাতার বড় দল নয়, স্থানীয় অ্যামেচার যাত্রাদলগুলির অনুষ্ঠানেও দর্শকদের ভিড় বাড়ছে ।
সবমিলিয়ে দীর্ঘ মন্দার পর বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প যাত্রাপালা আবার আশার আলো দেখতে শুরু করেছে । রথযাত্রা আজও সেই নতুন সূচনার প্রতীক । যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলের বিশ্বাস, গ্রামবাংলার মানুষের ভালোবাসা থাকলে বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প আবারও তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে ।