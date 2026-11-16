প্রতীক নিয়ে লড়াইয়ের মাঝেই সাসপেন্ড ঋতব্রত তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেল
Ritabrata Banerjee TMC X Account Suspended: 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস'-এর অ্যাকাউন্ড সাসপেন্ডেড ! এক্সে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ঋতব্রত'র তৃণমূল শিবিরকে ৷
Published : November 16, 2026 at 11:25 AM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: ডিজিটাল ময়দানে বড়সড় ধাক্কা খেল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। সোমবার সকাল থেকেই মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস’-এর অফিশিয়াল অ্যাকাউন্টটি। সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডলের পাতায় ঢুকতে গেলেই পর্দায় ভেসে উঠছে 'অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ডেড' সতর্কবার্তা। প্ল্যাটফর্মটির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, এক্স-এর নীতিমালা না-মানলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়।
ঠিক কোন ত্রুটি বা নিয়মভঙ্গের কারণে অ্যাকাউন্টটি সাসপেন্ড হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে, এই ঘটনার নেপথ্যে কালীঘাটের কারসাজি দেখছেন ঋতব্রতপন্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পরিকল্পিতভাবে রিপোর্ট করেই এই হ্যান্ডলটি বন্ধ করানো হয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে মমতা শিবির।
তৃণমূলে ভাঙনের পর থেকেই দলের আসল নাম এবং 'জোড়াফুল' প্রতীকের দখল নিয়ে দু'পক্ষের সংঘাত গড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত। বিষয়টি এখনও কমিশনের বিচারাধীন। এরই মাঝে গত 17 সেপ্টেম্বর রাতে কমিশন এক অন্তর্বর্তী নির্দেশে 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'জোড়াফুল' প্রতীক আপাতত স্থগিত বা 'ফ্রিজ' করে দেয়। পরবর্তীতে রাজ্যের দুই বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে লড়ার জন্য দুই গোষ্ঠীকে সাময়িকভাবে আলাদা নাম ও প্রতীক বরাদ্দ করা হয়।
মমতা শিবির 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নাম ও 'ফুটবল পায়ে ফুটবলার' প্রতীক পায়। অন্যদিকে, ঋতব্রত শিবির পরিচিতি পায় 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নামে এবং তাদের প্রতীক হয় 'খাম'। দল দু'ভাগ হওয়ার পর সোশাল মিডিয়ার রাস্তাও আলাদা হয়ে যায়। তৃণমূলের পুরনো এক্স হ্যান্ডলটি থেকে যায় মমতা শিবিরের নিয়ন্ত্রণেই। ঋতব্রতপন্থীরা নতুন 'ইউজারনেম' তৈরি করে আলাদা একটি অ্যাকাউন্ট চালু করেন। সোমবার সকালে সেটিই আচমকা সাসপেন্ড হয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে।
এপ্রসঙ্গে ঋতব্রত শিবিরের মুখপাত্র ঋজু দত্ত বলেন, "যেহেতু নাম এবং প্রতীক নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও নিষ্পত্তি হয়নি, তাই ওরা (কালীঘাট শিবির) রিপোর্ট করে আমাদের অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড করিয়ে দিয়েছে । যাবতীয় তথ্য দিয়ে আমাদের অ্যাকাউন্টটি যাতে আবার পুনরুদ্ধার করা যায়, সেই চেষ্টা চলছে। আশা করছি বিষয়টি দ্রুতই মিটে যাবে।"
অভিযোগ মানতে নারাজ কালীঘাট শিবির। এনিয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অভিযোগ তো সকলেই করতে পারে। অভিযোগ করলেই তা সত্য হয়ে যায় না। কী হয়েছে এই বিষয়টা ঠিকমতো জানি না। যদি কোনও অভিযোগ থাকে তার জন্য পুলিশের মাধ্যমে তদন্তের রাস্তা তো খোলা থাকছে।"
এদিকে, পুরো বিতর্কে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। ইটিভি ভারতের তরফ থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি। ফলে অ্যাকাউন্ট সাসপেনশন ঘিরে দুই শিবিরের রাজনৈতিক তরজা আপাতত তুঙ্গে।