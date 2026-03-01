আজ SSC গ্রুপ-সি পরীক্ষা, সেন্টারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রবেশ রুখতে তৎপরতা

আজ SSC গ্রুপ-সি পরীক্ষা, সেন্টারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রবেশ রুখতে তৎপরতা
নিরাপত্তার স্বার্থে পরীক্ষার্থীদের জন্য একাধিক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে ।
Published : March 1, 2026 at 11:08 AM IST
কলকাতা, 1 মার্চ: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রবিবার অর্থাৎ 1 মার্চ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) গ্রুপ-সি শিক্ষাকর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা । এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে আসায় পরীক্ষাকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে এসএসসি । স্কুল-কলেজে আধাসেনা মোতায়েনের সম্ভাবনা থাকলেও, পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতে কোনও ভাবেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি না থাকে, সে বিষয়ে প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা
এ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের ডিজি ও পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে এসএসসি । শনিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, "পরীক্ষার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । পরীক্ষার্থীদের যাবতীয় তল্লাশি নির্বিঘ্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর অন্তত দু'ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে পৌঁছনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
এসএসসি সূত্রের খবর, রবিবার রাজ্যজুড়ে 1,693টি কেন্দ্রে গ্রুপ-সি পরীক্ষা নেওয়া হবে । এই পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছেন প্রায় 8 লক্ষ 4 হাজার প্রার্থী, যেখানে শূন্যপদের সংখ্যা 2,989 জন । অন্যদিকে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আবহে আগামী 8 মার্চ অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ-ডি নিয়োগ পরীক্ষা । গ্রুপ-ডি পরীক্ষার জন্য আবেদন জমা পড়েছে প্রায় 8 লক্ষ 9 হাজার । গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি, দুই পরীক্ষার জন্য মিলিয়ে মোট পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় 3,400টি ।
পরীক্ষার বিধিনিষেধ
নিরাপত্তার স্বার্থে পরীক্ষার্থীদের জন্য একাধিক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে । বুট বা বন্ধ জুতো পরে আসা যাবে না ৷ চপ্পল বা হাওয়াই চটি পরেই পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে । মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর-সহ কোনও ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, গয়না বা অতিরিক্ত সামগ্রী বহন নিষিদ্ধ । শুধুমাত্র অ্যাডমিট কার্ড, স্বচ্ছ জলের বোতল ও কলম সঙ্গে রাখা যাবে ।
পরীক্ষা শুরুর সময়
গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি, দু'টি পরীক্ষাই শুরু হবে বেলা 12টা থেকে । পরীক্ষার্থীদের সকাল 10টার মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছতে বলা হয়েছে এবং বেলা 11টা 45 মিনিটের পর আর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না । প্রতিটি কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে তল্লাশির ব্যবস্থা থাকবে । পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কক্ষের বাইরে বেরোতে দেওয়া হবে না ।
বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থীরা রাইটার বা প্রতিলিপিকার নিয়ে পরীক্ষায় বসতে পারবেন । সেক্ষেত্রে তাঁদের অতিরিক্ত 30 মিনিট সময় দেওয়া হবে । গ্রুপ-সি পরীক্ষার পূর্ণমান 60 এবং পরীক্ষা শেষ হবে দুপুর 1টা 50 মিনিটে । অন্যদিকে, গ্রুপ-ডি পরীক্ষার পূর্ণমান 40 ।