'বিজেপিতে গেলে কি জেল খাটতাম'? সৌমিত্র খাঁকে 'পাগল' বলে কটাক্ষ অনুব্রতর
সৌমিত্রর উদ্দেশ্যে অনুব্রতর বার্তা, 'যদি বিজেপিতে যেতাম, তাহলে কি জেল খাটতাম ?' 'ভিতরে ভিতরে বিজেপির হয়ে' ভোট করার হুঁশিয়ারি উড়িয়ে বিষ্ণুপুরের সাংসদকে কটাক্ষ অনুব্রতর ৷
Published : February 12, 2026 at 8:02 PM IST
বোলপুর, 12 ফেব্রুয়ারি: সৌমিত্র-অনুব্রত 'তু তু ম্যাঁয় ম্যাঁয়' ৷ বৃহস্পতিবার সকালে বোলপুরে এসে তৃণমূলের তাবড় নেতা অনুব্রত মণ্ডল ও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহকে তলায় তলায় 'বিজেপির হয়ে' ভোট করার পরামর্শ দিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ আর বিকেলে সৌমিত্রকে 'পাগল-ছাগল' বলে কটাক্ষ করলেন অনুব্রত ৷
সৌমিত্রর উদ্দেশ্যে অনুব্রতর বার্তা, 'যদি বিজেপিতে যেতাম, তাহলে কি জেল খাটতাম ?' শুধু তাই নয়, সৌমিত্র খাঁ-কে 'পাগল-ছাগল' বলে উল্লেখ করেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ একইসঙ্গে রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বিজেপি সাংসদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "সঠিক সময় জবাব দেব" ৷
এদিন বোলপুরে 'চাকরি চায় বাংলা' কর্মসূচিতে অংশ নেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ । সেখানেই অনুব্রত মণ্ডল ও চন্দ্রনাথ সিংহকে 'ভিতরে ভিতরে বিজেপির হয়ে' ভোট করার হুঁশিয়ারি দিয়ে যান বিজেপি'র বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।
কটাক্ষের সুরে অনুব্রত বলেন, "মদের দোকান খুললেই মাতাল হয় না ৷ আর পুজোর জোগাড় করলেই সে পুজারী হয় না ৷ ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে ৷ আমি যদি বিজেপিতে যেতাম তাহলে কি জেল খাটতাম ? তাহলে তো জেল খাটতাম না ৷ মাথা খারাপ হলে যা হয় ৷ 230 থেকে 235টি আসন পাব ৷ পাগল-ছাগল অনেক কিছুই বলতে পারে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি কিছু বলেছে ? এ একটা পাগল, কিছু বলে দিলেই হয়ে যাবে ?" একইসঙ্গে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জল্পনাও উড়িয়ে দেন কেষ্ট ৷ অনুব্রতর সুরেই রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, "যা বলার অনুব্রত মণ্ডল বলে দিয়েছেন ৷ সঠিক সময় জবাব দেব।"
এদিন সকালে শান্তিনিকেতনে কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটে 'চাকরি চায় বাংলা' কর্মসূচিতে যোগ দেন বিজেপির সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ও রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "অনুব্রত মণ্ডলকে বলব, জীবনে অনেক পাপ করেছেন । দয়া করে এবার সনাতনীদের হয়ে কাজ করুন ৷ আপনি বাড়িতে থেকে সনাতনীদের পক্ষে ভোট করুন ৷ সনাতনী মানে বিজেপির হয়ে ভিতর ভিতর ভোট করুন ৷ যাতে আপনার মেয়ে ও আগামী প্রজন্ম ভালো থাকে ৷"
বিজেপি সাংসদ আরও বলেন, "চাঁদুবাবু (মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ) আপনি ভোটে দাঁড়াতে পারেন, কিন্তু আপনার পাড়ার লোকও আপনাকে ভোট দেয় না ৷ আপনি নিজেই আক্ষেপ করেছেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আপনাকে টিকিট দেয়, তা সত্ত্বেও আপনি বিজেপির হয়েই ভোট করুন ৷ আপনাকে অস্বিত্ব রাখতে হলে, এখানে ঘরবাড়ি রাখতে হবে বিজেপির হয়ে ভোট করুন ।" আর কয়েকমাস পরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ৷ চলতি মাসের এসআইআর পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন ৷ তারই ঘোষণা হবে ভোটের দিনক্ষণ ৷