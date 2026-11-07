বন্ধ হয়েছে নরবলি, ভূতচতুর্দশীতে মহাকালী পুজোয় লাগে ছাগরক্ত-শোল মাছের টক

বন্ধ হয়েছে নরবলি, ভূতচতুর্দশীতে মহাকালী পুজোয় লাগে ছাগরক্ত-শোল মাছের টক
Mahakali Puja in Malda: মালদায় মহাকালী পুজোর শুরু করেন বিপ্লবীরা ৷ এখানে মায়ের দশহাত-দশপা ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 7, 2026 at 8:45 PM IST
মালদা, 7 নভেম্বর: ক’বছর আগেও এই পুজোয় লাগত নররক্ত ৷ তবে সেই প্রথা এখন বন্ধ ৷ দীপান্বিতা অমাবস্যায় নয়, এই পুজো হয় ভূত চতুর্দশী তিথিতে ৷ রাতের বদলে দিনে হয় মায়ের আরাধনা ৷ দেবী এখানে চতুর্ভূজা নন, তিনি দশভূজা ৷ দশটি পা’ও রয়েছে ৷ তবে প্রতিমার কাঠামোয় শিবের কোনও অস্তিত্ব নেই ৷ এখানে দেবীর পায়ের নীচে রয়েছে অসুরের কাটা মুণ্ড ৷ 1930 সাল থেকে এই আকারেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে মালদা শহরের মহাকালী পুজো ৷
1930 সাল ৷ দেশ পরাধীন ৷ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করতে শুরু হয়ে গিয়েছে বিপ্লবী আন্দোলন ৷ দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মালদার কিছু তরুণও ৷ কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে নিজেদের শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন ৷ শরীর তৈরি করতে তাঁরা শহরের বুকে খুলে ফেলেন একটি ব্যায়ামাগার ৷
শাসকের চোখের আড়ালে সেখানে তাঁরা শরীরচর্চা করতেন ৷ পুড়াটুলি এলাকায় মহানন্দা নদীর ধারে তাঁরা সেই ব্যায়ামাগার খুলেছিলেন ৷ নিজেদের মানসিকভাবে শক্তিশালী করতে তাঁরা কালীপুজো করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ কিন্তু সেই সময় এই তরুণদের অনেকের উপর ব্রিটিশ পুলিশ নজর রেখে চলছিল ৷ রাতে পুজো করতে গেলে তাদের রোষের মুখে পড়ার সম্ভাবনাও ছিল ৷ তাই তাঁরা ঠিক করেন, দীপান্বিতা অমাবস্যায় নয়, তাঁরা মায়ের আরাধনা করবেন ভূত চতুর্দশী তিথিতে ৷ রাতের বদলে পুজো করবেন দিনে ৷ এতে শাসকরা তাঁদের সেভাবে সন্দেহ করবে না ৷
প্রথমে ঠিক ছিল, সাধারণ কালীমূর্তি গড়েই তাঁরা শক্তির আরাধনা করবেন ৷ কিন্তু সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনেই এই তরুণদের কয়েকজন বিহারের বিন্দুবাসিনী পাহাড়ে যান ৷ মালদা শহর থেকে সেই পাহাড় খুব দূরে নয় ৷ সেখানে তাঁরা পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা এক কালীমূর্তি দেখতে পান ৷ সেই মূর্তিতে মা দশানন ৷ তাঁর দশ পা আর দশ হাত ৷ তিনি অসুর নিধন করছেন ৷ তাঁরা এই মূর্তিকেই নিজেদের আরাধ্যা হিসাবে বেছে নেন ৷ কারণ, তাঁদের মননে তখন অসুররূপী ব্রিটিশদের সংহার করার ব্রত৷ পরে জানা যায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণে শ্রীশ্রী চণ্ডী গ্রন্থের বৈকৃতিক রহস্যে মায়ের এই রূপের উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সেই থেকেই মালদা শহরের বুকে এই মহাকালী পুজো হয়ে আসছে ৷
দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বহু বছর পুড়াটুলি এলাকাতেই মহাকালীর পুজো হয়ে এসেছে ৷ পুজোর স্থানচ্যুতি ঘটে 1985 সালে ৷ পুড়াটুলির পাশে গঙ্গাবাগ এলাকায় কোনও এক সময় এক তান্ত্রিক প্রফুল্লধন মুখোপাধ্যায় তন্ত্রসাধনা করতেন ৷ সেখানে তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ অর্থাৎ এই আসন মানুষ, শিয়াল, বেজি, সাপ ও বানরের খুলি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ৷ এদিকে আশির দশকের প্রথমেই ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতি পুড়াটুলি থেকে সরে এসেছিল গঙ্গাবাগে৷ আখড়ার পাশে ছিল প্রফুল্লবাবুর প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডির আসন ৷ 1985 সালে সেই আসনের উপর বেদি তৈরি করে মহাকালী পুজো শুরু করা হয় ৷ পরবর্তীতে সেখানে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে ৷
মহাকালী পুজোয় বলিপ্রথা চালু রয়েছে ৷ সংগঠকদের তরফে এখানে প্রতি বছর দু’টি ছাগবলি দেওয়া হয় ৷ অনেকে মনস্কামনা পূরণে মায়ের কাছে ছাগবলি দেন ৷ পশুবলির পর দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয় ৷ মায়ের প্রধান প্রসাদ শোল মাছের টক ৷ প্রথমে পুজোয় নররক্ত দেওয়ার প্রচলন ছিল ৷ তবে পরবর্তী সময়ে রক্তদাতার অভাবে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায় ৷
ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির সদস্য তথা পুজো কমিটির অন্যতম সম্পাদক পার্থপ্রতিম দে বলেন, “দীর্ঘদিনের এই পুজো ৷ আগে পুড়াটুলিতে হত ৷ পরে পুজো গঙ্গাবাগে সরে আসে ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সেই সময় শরীরচর্চা করতেন ৷ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই পুজোর প্রবর্তন করেছিলেন ৷ 1930 সালে এই পুজো শুরু হয় ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘মহাকালীর বিশেষত্ব, তাঁর দশ মাথা, দশ হাত, দশ পা ৷ প্রতিমায় শিবের কোনও অস্তিত্ব নেই ৷ এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে মায়ের আরাধনা করা হয় ৷ 15-20 বছর ধরে শোভাযাত্রা সহকারে মায়ের মূর্তি মণ্ডপে নিয়ে আসা হয় ৷ প্রথমে এই পুজোয় নররক্তের প্রয়োজন হত ৷ সেই প্রথা অবশ্য এখন আর চালু নেই ৷’’
মহাকালী পুজোর প্রধান পুরোহিত সৌমেন সান্যাল বলেন, ‘‘শ্রীশ্রী চণ্ডী গ্রন্থ অনুযায়ী মধু ও কৈটভ নামে যে দুই অসুরের সৃষ্টিতে মহামায়া বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন ৷ তিনি ওই দুই অসুরের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠছিলেন না ৷ তখন তাঁর ঘাম থেকে মহাকালীর সৃষ্টি হয় ৷ দশজন দেবদেবীর শক্তি নিয়ে মহাকালী আবির্ভূতা হন ৷ সেই কারণেই তাঁর দশ মাথা, দশ হাত এবং দশ পা ৷ শাস্ত্র অনুযায়ী এই পুজো দুপুরে কিংবা রাতে হতে পারে ৷ তবে ভূত চতুর্দশীতেই করতে হবে ৷ তন্ত্রমতে এই পুজো হয় ৷ আগে পুজোয় নররক্তের ব্যবহার হত ৷ তবে এখন আর সেই প্রথা নেই ৷’’
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