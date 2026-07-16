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দুর্গাপুরে বিরল দুর্গোৎসব ! মহালয়া নয়, রথের দিনেই শুরু দেবী আরাধনা

পুরাণে বর্ণিত আছে, রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালের আগেই দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। এই পুজোর সঙ্গে সেই বিশ্বাসেরই সাযুজ্য খুঁজে পান স্থানীয়রা ।

Durga puja
দুর্গাপুরে শুরু দেবী আরাধনা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 10:14 PM IST

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দুর্গাপুর, 16 জুলাই: ক্যালেন্ডার বলছে, দুর্গাপুজো আসতে এখনও প্রায় তিন মাস বাকি । কিন্তু দুর্গাপুরের এক প্রান্তে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেল দেবী দুর্গার আরাধনা । ঢাকের বাদ্যি, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি আর ফুলে-ফুলে সজ্জিত প্রতিমার সামনে ভক্তদের ভিড় ! দেখে মনে হবে যেন মহালয়ার আর বেশি দেরি নেই । অথচ এ সবই হচ্ছে রথযাত্রার দিন থেকে !

দুর্গাপুরের এমএএমসি বি-2 এলাকার শ্রীশ্রী সর্বমঙ্গলা দুর্গা মন্দিরে গত 56 বছর ধরে চলে আসছে এক অনন্য প্রথা । রথযাত্রার দিন থেকেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয় দেবী দুর্গার প্রতিমা এবং শুরু হয় তাঁর নিত্যপুজো । দেবীপক্ষের অপেক্ষা নয়, বরং রথের দিন থেকেই মা-কে আহ্বান জানান এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের বিশ্বাস, 'রথের দড়ি পড়লেই মায়ের আগমন' ।

Durga puja
রথযাত্রার দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় দুর্গোৎসবের আবহ (নিজস্ব চিত্র)

পুরাণে বর্ণিত আছে, রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালের আগেই দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন । সেই অকাল আরাধনাই পরবর্তীকালে 'অকালবোধন' নামে পরিচিত হয় । দুর্গাপুরের এই পুজোর সঙ্গে সেই বিশ্বাসেরই যেন এক অন্যরকম মিল খুঁজে পান স্থানীয়রা । যদিও এটি প্রচলিত অকালবোধনের আচার নয়, তবু দেবীপক্ষের অনেক আগেই দুর্গার নিত্য আরাধনা শুরু হওয়ার এই রীতি বাংলার পুজো-সংস্কৃতিতে এক অভিনব মাত্রা যোগ করেছে ।

উৎসবের প্রস্তুতি অবশ্য শুরু হয়ে যায় আরও অনেক আগে । অক্ষয় তৃতীয়ার দিন 'পাটা পুজো' দিয়ে প্রতিমা নির্মাণের সূচনা হয় । পরে দুর্গাপুর স্টেশন বাজারে শিল্পীর হাতে তৈরি হয় মাটির প্রতিমা । রথযাত্রার দিন দেবীকে শাড়ি, ফুলের মালা ও ফুলের গয়নায় সাজিয়ে শোভাযাত্রা করে মন্দিরে আনা হয় । সেখানে এলাকার মহিলারা বরণ করে নেন দেবীকে । শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও ঢাকের তালে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা । পুরুষেরা নাচ-গানে যোগ দেন উৎসবের আনন্দে ।

Durga puja
রথেই শুরু দুর্গাপুজো (নিজস্ব চিত্র)

এরপর থেকেই শুরু হয় মায়ের নিত্যপুজো । প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়ম করে আরতি, পুজো এবং ভোগ নিবেদন করা হয় । শুধু পুজোর সময় নয়, বছরের এই দীর্ঘ সময়জুড়েই মন্দির হয়ে ওঠে এলাকার মানুষের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র । নিত্যপুজোর পাশাপাশি দুর্গাপুজোর সময়ও এই মন্দিরে পালন করা হয় একাধিক প্রাচীন রীতি । পুরাণসম্মত বিধি মেনে পুজো হয় । অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে এখনও ‘সন্দেশ বলি’ দেওয়ার প্রথা রয়েছে, যা এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

এলাকার বাসিন্দা সত্যব্রত দাস বলেন, "আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, রথের দড়ি পড়লেই মা আসেন । গত 56 বছর ধরে এই প্রথা একদিনও বন্ধ হয়নি । রথযাত্রার দিন থেকেই মায়ের নিত্যপুজো শুরু হয় । এলাকার মানুষ বিশ্বাস করেন, আন্তরিক ভক্তিভরে ডাকলে মা সকলের মনোবাসনা পূরণ করেন ।"

durgapur
56 বছরের ঐতিহ্য (নিজস্ব চিত্র)

সাধারণত মহালয়া আসা মানেই দুর্গাপুজো শুরু। কিন্তু দুর্গাপুরের এই পাড়ায় সেই অপেক্ষা শুরু হয়ে যায় অনেক আগেই । রথযাত্রার দিন থেকেই কার্যত শুরু হয়ে যায় দুর্গোৎসবের আবহ । উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই ঐতিহ্যকে আজও একই নিষ্ঠায় বাঁচিয়ে রেখেছেন এলাকার বাসিন্দারা । তাই ক্যালেন্ডারে পুজো আসতে এখনও সময় থাকলেও, দুর্গাপুরের এই মন্দিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে মায়ের আগমনের উৎসব ।

TAGGED:

DURGAPUJA IN DURGAPUR
রথের দিনেই শুরু দুর্গা পুজো
WORSHIP OF GODDESS
FESTIVALS OF BENGAL
RATHA YATRA

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