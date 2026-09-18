বিশ্বকর্মার আরাধনায় এবার হাতিও ! গরুমারার পিলখানায় অন্যরকম পুজো

বিশ্বকর্মার আরাধনায় এবার হাতিও ! গরুমারার পিলখানায় অন্যরকম পুজো
গরুমারার পিলখানায় এ দিনের পুজো শুধু উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা নয়, জঙ্গল, মানুষ এবং বন্যপ্রাণের পারস্পরিক নির্ভরতারও এক অভিনব ছবি হয়ে থাকল । সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 18, 2026 at 7:10 PM IST
গরুমারা, 18 সেপ্টেম্বর: যন্ত্রের পুজোর দিনেই জীবন্ত 'সহকর্মী'র বন্দনা । কোথাও বন্দুক, কোথাও বনরক্ষার সরঞ্জাম, আবার তার পাশেই ফুল-মালা-তিলকে সেজে দাঁড়িয়ে পোষা হাতি ! বিশ্বকর্মা পুজোয় এমনই অন্য রকম ছবি দেখা গেল ডুয়ার্সের গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বিভিন্ন পিলখানায় । বন দফতরের কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী হাতিদেরও এ দিন বিশ্বকর্মার আরাধনার অংশ করে নিলেন বনকর্মীরা । সেই দৃশ্য দেখতে পিলখানা চত্বরে ভিড় জমালেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটক, সকলেই ।
রাজ্য বন দফতরের গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে বর্তমানে ছ'টি পিলখানায় রয়েছে 32টি পোষা হাতি । জঙ্গলে টহলদারি, বনাঞ্চল রক্ষা, নজরদারি-সহ একাধিক কাজে এই হাতিদের ব্যবহার করা হয় । ফলে বনকর্মীদের কাছে তারা শুধু বন্যপ্রাণ নয়, জঙ্গল পাহারার কাজে দীর্ঘ দিনের সঙ্গীও । বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সেই সম্পর্কই যেন আরও এক বার প্রকাশ্যে এল ।
প্রতি বছরের মতো এ বারও গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের পিলখানাগুলিতে আয়োজন করা হয় বিশ্বকর্মা পুজোর । বন দফতরের কাজের সঙ্গে যুক্ত বন্দুক, বিভিন্ন সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশের পাশাপাশি বিশেষ ভাবে সাজানো হয় হাতিদেরও । মাহুতদের তত্ত্বাবধানে হাতিদের পরিচর্যা করে কপালে তিলক পরানো হয়, গলায় দেওয়া হয় ফুলের মালা । তার পরে তাদের খাওয়ানো হয় পছন্দের ফলমূল এবং নানা উপাদেয় খাবার ।
বিশ্বকর্মা পুজো ঘিরে এমনিতেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয় । তবে গরুমারার পিলখানায় উৎসবের আকর্ষণ খানিকটা আলাদা । ধূপঝরা, রামসাই-সহ বিভিন্ন পিলখানা এলাকায় হাতিদের পুজো দেখতে সকাল থেকেই কৌতূহলী মানুষের ভিড় দেখা যায় । ছুটির দিনে গরুমারায় আসা পর্যটকদের অনেকের কাছেও এই দৃশ্য ছিল বিরল অভিজ্ঞতা । যন্ত্রের পাশাপাশি জীবন্ত প্রাণীকে সম্মান জানানোর এই আয়োজন তাঁদের নজর কেড়েছে ।
বন দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য, জঙ্গলের সুরক্ষা এবং বনাঞ্চলে নিয়মিত নজরদারির কাজে পোষা হাতিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । দুর্গম এলাকায় টহল, জঙ্গলের ভিতরে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পৌঁছনো কিংবা বনকর্মীদের কাজে সহায়তা, বছরের পর বছর ধরে নানা দায়িত্ব সামলাচ্ছে এই হাতিরা । মাহুতদের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্কও তৈরি হয়েছে । বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে সেই সম্পর্ককে সম্মান জানানোর একটি সুযোগ হিসাবেই হাতিদের পুজোর আয়োজন করা হয় ।
গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজ প্রতিম সেন বলেন, "আমাদের ছ'টি পিলখানায় 32টি পোষা হাতি রয়েছে । বন দফতরের কাজে ব্যবহৃত বন্দুক এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশও রয়েছে । সে কারণেই প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয় । এ বারও হয়েছে । হাতিদেরও পুজো করা হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারও বহু সাধারণ মানুষ পিলখানায় এসেছেন । এর ফলে বন দফতর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে যোগাযোগ রয়েছে, সেটিও স্পষ্ট হয় । হাতি ও মানুষের মধ্যে যে সখ্য রয়েছে, তা বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ ।
বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বন দফতরের সম্পর্ক বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ । জঙ্গল ঘেঁষা এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতা ছাড়া বনাঞ্চল রক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে পড়ে । সেই জায়গায় বিশ্বকর্মা পুজোর মতো একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক আয়োজন বনকর্মী, মাহুত, স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকদের একই জায়গায় এনে দাঁড় করাল । গরুমারার পিলখানায় তাই এ দিনের পুজো শুধু উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা নয়, জঙ্গল, মানুষ এবং বন্যপ্রাণের পারস্পরিক নির্ভরতারও এক অভিনব ছবি হয়ে থাকল ।