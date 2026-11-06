সাগরদ্বীপে বাঘের থাবা থেকে বাঁচতে বটতলায় মাতৃ আরাধনা ! 450 বছরের বিশ্বাসে আজও জাগ্রত আদিকালী

সাগরদ্বীপে বাঘের থাবা থেকে বাঁচতে বটতলায় মাতৃ আরাধনা ! 450 বছরের বিশ্বাসে আজও জাগ্রত আদিকালী
Sagardwip: সময়ের স্রোতে বদলেছে দ্বীপের ভূগোল, কেটে গিয়েছে জঙ্গল, তৈরি হয়েছে জনপদ। কিন্তু হারিয়ে যায়নি সেই বিশ্বাস । শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : November 6, 2026 at 6:35 PM IST
সাগরদ্বীপ, 6 নভেম্বর: আজ যেখানে জনবসতি, রাস্তাঘাট আর মানুষের কোলাহল, একদিন সেখানে ছিল ঘন অরণ্য । দিনের আলোতেও জঙ্গলের ভিতর পা রাখতে বুক কাঁপত । গাছের আড়ালে ওত পেতে থাকত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । জীবিকার তাগিদে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকা থেকে যাঁরা কাঠ ও মধু সংগ্রহ করতে আসতেন, তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটত মৃত্যুভয়ের মধ্যে । কখন যে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে বাঘ, সেই আতঙ্ক ছিল নিত্যসঙ্গী । বিপদ থেকে রক্ষা পেতে শেষ পর্যন্ত এক বটগাছের তলায় শুরু হয়েছিল মা কালীর আরাধনা । অরণ্যের সেই নির্জন বটতলায় জ্বলে ওঠা প্রদীপের আলোই ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল মানুষের ভরসা । সময়ের স্রোতে বদলেছে দ্বীপের ভূগোল, কেটে গিয়েছে জঙ্গল, তৈরি হয়েছে জনপদ। কিন্তু হারিয়ে যায়নি সেই বিশ্বাস । বটতলার সেই পুজোই আজ সাগরদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী ধসপাড়া আদিকালী মন্দির । প্রায় সাড়ে চারশো বছরের ঐতিহ্যের দাবিকে ঘিরে কালীপুজোর আগে নতুন করে সেজে উঠছে এই প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র ।
কীভাবে শুরু পুজো ?
মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, সাগরদ্বীপে জনবসতি গড়ে ওঠার আদিপর্ব থেকেই এই মন্দিরে মা কালীর আরাধনা চলে আসছে । মন্দিরের বয়স নিয়ে সাড়ে চারশো বছরের ঐতিহ্যের দাবি রয়েছে । যদিও এই সময়কাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক নথির উল্লেখ নেই, স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ানো কাহিনি এবং বংশপরম্পরায় চলে আসা পুজোর রীতি এই প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে ।
কথিত আছে, এক সময় সাগরদ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা । সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাঠুরে ও মধু সংগ্রহকারীরা জীবিকার সন্ধানে সেই অরণ্যে আসতেন । কিন্তু জঙ্গলে ছিল বাঘ-সহ নানা বন্যপ্রাণীর ভয় । কখনও কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে, কখনও মধু আনতে গিয়ে বিপদের মুখে পড়তেন তাঁরা ।
প্রকৃতির সেই রুদ্ররূপের সামনে অসহায় মানুষ শেষ পর্যন্ত আশ্রয় খুঁজেছিলেন দেবীর কাছে । একটি বটগাছের নীচে শুরু হয় মা কালীর পুজো । বিশ্বাস ছিল, দেবীর কৃপায় অরণ্যের বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন তাঁরা । ধীরে ধীরে সেই বটতলাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় মানুষের বিশ্বাসের পরিসর । সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে পুজোর পরিধি । বটতলার সেই আরাধনাই এক সময় মন্দিরের রূপ নেয় । একটি গাছের নীচে শুরু হওয়া পুজো কীভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্র হয়ে উঠল, ধসপাড়া আদিকালী মন্দির তারই সাক্ষী ।
পাঁচ বড় মূর্তি, সঙ্গে অসংখ্য মানতের কালী
বর্তমানে ধসপাড়া আদিকালী মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ দেবীর একাধিক মূর্তি । মন্দিরে রয়েছে পাঁচটি বড় কালীমূর্তি । পাশাপাশি রয়েছে আরও অসংখ্য ছোট ছোট কালীমূর্তি । ভক্তদের মানত পূরণ হলে তাঁরা মন্দিরে নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে যান । সেই থেকেই একের পর এক মূর্তি জমেছে মন্দির চত্বরে । প্রতিটি মূর্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোনও না কোনও ভক্তের বিশ্বাস, প্রার্থনা কিংবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ।
মন্দিরের পুরোহিতের বক্তব্য, ভক্তদের মানতের সূত্র ধরেই এই মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সব মূর্তিতেই নিয়মিত পুজো হয় । ফলে মন্দিরে প্রবেশ করলেই একসঙ্গে বহু কালীমূর্তির দর্শন মেলে । যা এই মন্দিরকে অন্য অনেক কালীমন্দিরের তুলনায় স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে ।
শুধু কালীপুজোর দিন নয়, বছরের অন্যান্য সময়েও এখানে ভক্তদের সমাগম লেগে থাকে । প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় । ওই দুই দিন কয়েকশো পুণ্যার্থী মন্দিরে আসেন । সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও ভক্তরা দেবীর দর্শনে ছুটে আসেন ।
বদলেছে পুজোর রীতি, অটুট বিশ্বাস
সময়ের সঙ্গে ধসপাড়া আদিকালী মন্দিরের পুজোর রীতিতেও পরিবর্তন এসেছে । স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, এক সময় এখানে পুরোহিত ছাড়াই স্বহস্তে পুজো করার প্রাচীন প্রথা প্রচলিত ছিল । অতীতে পশুবলির রীতিও ছিল । তবে বর্তমানে সেই প্রথা বন্ধ । এখন সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক পদ্ধতিতে দেবীর আরাধনা করা হয় । অর্থাৎ, সময়ের সঙ্গে বদলেছে পুজোর পদ্ধতি, বদলেছে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত । কিন্তু মায়ের প্রতি মানুষের বিশ্বাসে কোনও ভাটা পড়েনি । বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে ।
মন্দিরের প্রধান সেবায়েত প্রকাশ পণ্ডা বলেন, "সাগরদ্বীপ যখন থেকে গড়ে উঠেছিল, তারপর থেকেই এই মন্দিরে কালীমায়ের পুজো শুরু হয় । আমাদের পূর্বপুরুষ দীর্ঘদিন ধরে এই মন্দিরে মায়ের সেবা করে আসছেন । বংশপরম্পরায় এখন আমি প্রধান সেবায়েত । এই মন্দিরের মা খুবই জাগ্রত । বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ পুজো দিতে আসেন । মা করুণাময়ী, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ।"
ভক্ত গীতা পতির কথাতেও উঠে এসেছে সেই অগাধ বিশ্বাস । তাঁর কথায়, মায়ের মহিমা অসীম । সেই বিশ্বাস থেকেই ভক্তরা বারবার মায়ের কাছে ছুটে আসেন । তাঁদের কাছে এই মন্দির শুধু পুজোর জায়গা নয়, সুখ-দুঃখের সঙ্গী এক আস্থার ঠিকানা ।
মন্দির কমিটির সদস্য উৎপল প্রামাণিক বলেন, "ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষ যখন গঙ্গাসাগর দ্বীপে বসতি গড়ে তুলতে শুরু করেন, তখন থেকেই এই কালীমন্দিরের সঙ্গে এলাকার মানুষের সম্পর্ক । মায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাসই আজও বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে এখানে টেনে আনে ।"
কালীপুজোর আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি
কালীপুজো যত এগিয়ে আসছে, ততই ব্যস্ততা বাড়ছে ধসপাড়া আদিকালী মন্দিরে । প্রাচীন এই মন্দিরকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চলছে সংস্কারের কাজ । মন্দির চত্বর জুড়ে আলোকসজ্জার প্রস্তুতি চলছে । পুজোর আয়োজন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ভক্তদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা নিয়েও ব্যস্ত সেবায়েত ও মন্দির কমিটির সদস্যরা ।
কার্তিক মাসের অমাবস্যায় বিশেষ পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই ভক্তদের সমাগম হয় । এ বারও সেই উৎসবকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ তৈরি হয়েছে । শুধু সাগরদ্বীপ নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসবেন বলে আশা মন্দির কর্তৃপক্ষের ।
দ্বীপের ভূগোল বদলেছে, বদলায়নি বটতলার বিশ্বাস
বঙ্গোপসাগরের মোহনায় গড়ে ওঠা সাগরদ্বীপ নিজেই প্রকৃতির পরিবর্তনের এক জীবন্ত ইতিহাস । নদী, সমুদ্র, পলি, ভাঙন ও চর জেগে ওঠার ধারায় বদলেছে দ্বীপের ভূপ্রকৃতি । এক সময়ের অরণ্যভূমি আজ জনবসতি ও জনজীবনের অংশ । সুন্দরবনের বাঘের আতঙ্কে যে মানুষ একদিন দেবীর কাছে আশ্রয় খুঁজেছিলেন, তাঁদের উত্তরসূরিরাই আজও সেই আরাধনার ধারক ।
ধসপাড়া আদিকালী মন্দিরের মাহাত্ম্য তাই শুধু তার প্রাচীনত্বের দাবিতে সীমাবদ্ধ নয় । এর সঙ্গে মিশে রয়েছে সুন্দরবনের অরণ্যজীবন, মানুষের টিকে থাকার সংগ্রাম, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের ইতিহাস এবং বিশ্বাসের উত্তরাধিকার ।
একদিন যে বটগাছের তলায় বাঘের ভয় কাটাতে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন অরণ্যে যাওয়া মানুষজন, আজ সেই আরাধনাই বহু মানুষের কাছে ভক্তির কেন্দ্র । জঙ্গল নেই আগের মতো, বাঘের ভয়ও সেই অর্থে দৈনন্দিন জীবনের অংশ নয় । কিন্তু মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাতে আজও ভিড় করেন অগণিত মানুষ ।
কালের নিয়মে বদলে যায় ভূগোল, বদলায় মানুষের জীবনযাপন । কিন্তু কিছু বিশ্বাস থেকে যায় সময়ের ঊর্ধ্বে । সাগরদ্বীপের ধসপাড়া আদিকালী মন্দির যেন সেই কথাই মনে করিয়ে দেয় । বটতলার প্রদীপ থেকে আজকের আলোকসজ্জা, সাড়ে চারশো বছরের ঐতিহ্যের দাবিকে বুকে নিয়ে আরও এক কালীপুজোয় মাতৃ আরাধনার অপেক্ষায় সাগরদ্বীপ ।