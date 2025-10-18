মাংসের দোকানে 'গোপাল পাঁঠা'র প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির, 80 বছরের রীতি বজায় রেখেছেন নাতি

মাংসের দোকানে 'গোপাল পাঁঠা'র প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির, 80 বছরের রীতি বজায় রেখেছেন নাতি
প্রত্যেক অমাবস্যায় বিশেষ পুজো হয় 'গোপাল পাঁঠা'র মাংসের দোকানের কালী মন্দিরে ৷ হয় পাঁঠা বলি ৷ দেওয়া হয় চাল ও চিনির নৈবেদ্য ৷
Published : October 18, 2025 at 6:28 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: স্বাধীনতার প্রাক্কালে কলকাতা শহরে হওয়া অশান্তির ঘটনা, যা 'দ্য গ্রেট ক্যালাকাটা কিলিং' নামে কুখ্যাত ৷ সেই ঘটনার কথা বললেই একটি নাম অবশ্যই আসবে, আর সেটি হল গোপাল মুখোপাধ্যায় ৷ যিনি 'গোপাল পাঁঠা' নামে বেশি পরিচিত ৷ কলকাতা শহরে যাঁর সাত থেকে আটটি পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল ৷ তিনি ছিলেন কালীর উপাসক ৷ তাই নিজের কর্মস্থল পাঁঠার মাংসের দোকানেই মন্দির তৈরি করে কালী মূর্তি স্থাপন করেছিলেন 'গোপাল পাঁঠা' ৷ প্রায় 80 বছর ধরে সেই পুজো হয়ে আসছে ৷ বর্তমানে সেই ব্যবসা এবং পুজো সামলাচ্ছেন তাঁর নাতি শান্তনু মুখোপাধ্যায় ৷
একসময় কলকাতার বউবাজার, নিউ মার্কেট মটন রেঞ্জ, কলেজ স্ট্রিটে মেডিক্যাল কলেজের উল্টো দিকে, বেলেঘাটায় দু’টি ও ভবানীপুর ডিএন মিত্র স্কোয়ারে 'গোপাল পাঁঠা'র মাংসের দোকান ছিল ৷ সময়ে সঙ্গে-সঙ্গে এই সব দোকানের মালিকানা হাতবদল হয়েছে ৷ শেষ ছিল কলেজ স্ট্রিট ও ভবানীপুরের দু’টি দোকান ৷ এই দুই দোকানেই কালী মন্দির তৈরি করেছিলেন তিনি ৷ প্রায় 14 বছর আগে সেই দোকানের মালিকানারও হাতবদল হয়েছে ৷
বর্তমানে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের দোকান হিসেবে রয়েছে কেবল ভবানীপুরে গাজা পার্ক সংলগ্ন দোকানটি ৷ সেটি এখন চালান তাঁর নাতি শান্তনু মুখোপাধ্যায় ৷ দোকানটির প্রকৃত নাম 'মা কালী মিট শপ' ৷ তবে, এই নামে লোকজন খুব একটা পরিচিত নয় দোকানের সঙ্গে ৷ বরং 'গোপাল পাঁঠা'র মাংসের দোকান নামে লোকজন একবারে চেনে ৷
সেই দোকানের ভিতরেই রয়েছে 'গোপাল পাঁঠা'র তৈরি কালী মন্দির ৷ পাঁচ পীঠস্থানের মাটি ও জল দিয়ে মন্দির স্থাপন করেছিলেন ৷ গোপাল পাঁঠা এখানে শ্যামা কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ আজও সেখানে শ্যামা কালীর পুজো হয় ৷ এমনকি, আশি বছর আগে যে নিয়ম মেনে পুজো শুরু হয়েছিল, তা এখনও পালন করছেন শান্তনু মুখোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেন, "আমার দাদুর সময় থেকে মা কালীকে নিত্যদিন পুজো করা হয় ৷ চাল, কলা, মিষ্টি, বাতাসা দিয়ে পুজো দেওয়া হয় দু’বেলা ৷ আর অমাবস্যায় বিশেষ পুজো হয় ৷ সেই সময় পুরোহিত আসেন ৷ আর বিশেষ অমাবস্যা যেমন, কৌশিকী অমাবস্যা কিংবা ফলহারিনী অমাবস্যায় পাঁঠা বলি দেওয়া হয় ৷ কালী পুজোর সময়ও পাঁঠা বলি হয় এখানে ৷ প্রতি অমাবস্যায় মা’কে চাল ও চিনির নৈবেদ্য নিবেদন করা হয় ৷"
আগে বলির মাংস সবার মধ্যে বিলি করে দেওয়া হতো ৷ তবে, বর্তমানে বাজারদর ও পাঁঠার মাংসের যা দাম, তা বিচার করে যেমন খুশি করে বিলিবিতরণ হয় না ৷ তিনি বলেন, "আগে বলির পর প্রসাদ হিসেবে মাংস সবার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হতো ৷ এখন তা করা হয় না ৷ কেউ মাংস কিনতে এলে, গ্রাহকদের কেনা মাংসের সঙ্গে বলির মাংস অল্প পরিমাণে প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয় ৷ যেমন ধরুন, কেউ এক কেজি মাংস কিনল, তাঁকে প্রসাদের মাংস আড়াশো গ্রাম দিয়ে দেওয়া হল ৷ পুরোটাই বর্তমান বাজারের জন্য ৷ কারণ, পাঠার মাংসের দাম এখন 900 টাকা কেজি ৷"
ভবানীপুরে গোপাল পাঁঠার দোকানের দেবী মূর্তি প্রতিবছর কালী পুজোর আগের দিন ভাসান দেওয়া হয় ৷ তারপর কালী পুজোর দিন নতুন মূর্তি আনা হয় ৷ সেই মূর্তি সারা বছর পুজো করা হয় ৷