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বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানা বাংলায়, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এই মাসেই

দুগ্ধ থেকে ইস্পাত, জুলাইতেই শিল্পে বড় বাজি! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত ধরে আমুল (Amul) তাদের মেগা ডেয়ারি প্রজেক্টের সূচনা করতে চলেছে। কোথায় সেই জায়গা ?

WORLDS LARGEST CURD PLANT IN HOWRAH
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 10:14 AM IST

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হাওড়া, 10 জুলাই: হাওড়ায় আমুলের দই কারখানা বিশ্বের বৃহত্তম! পূর্ব ভারতে নিজেদের ব্যবসার পরিধি বাড়াতে হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে (Sankrail Food Park) দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট তৈরি করতে চলেছে আমুল ৷ আগামী 18 জুলাই সাঁকরাইল ফুড পার্কে আমুলের নতুন ডেয়ারি প্রসেসিং ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের। প্রায় 600 থেকে 700 কোটি টাকার এই প্রকল্পকে পূর্ব ভারতে সংস্থার সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সংস্থার দাবি, এই কারখানাই হবে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কেন্দ্র। প্রতিদিন প্রায় 15 লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি 10 লক্ষ কেজি পর্যন্ত দই এবং অন্যান্য ফারমেন্টেড দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা থাকবে। একইসঙ্গে পনির, মাখন, ঘি, লস্যি, মিষ্টি দই এবং আইসক্রিমও তৈরি হবে এই ইউনিটে।

WORLDS LARGEST CURD PLANT IN HOWRAH
হাওড়ার সাঁকরাইলে চলছে কাজ (ইটিভি ভারত)

হাওড়াকে বেছে নেওয়ার পিছনে রয়েছে তার কৌশলগত অবস্থান। জাতীয় সড়ক, রেলপথ এবং কলকাতা বন্দরের সঙ্গে সহজ যোগাযোগের কারণে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারে দ্রুত পণ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। সরকারের মতে, এর ফলে রাজ্যের দুগ্ধচাষিরা নিয়মিত ক্রেতা ও ন্যায্যমূল্য পাওয়ার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু কর্মসংস্থানও তৈরি হবে।

শুধু আমুল নয়, শিল্প বিনিয়োগের এই ধারাবাহিকতায় আগামী 18 তারিখ অর্থাৎ শনিবার হুগলির ডানকুনিতে প্রায় 600 কোটি টাকার বিনিয়োগে লাক্স কোজির নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের শিলান্যাস হওয়ার কথা। আবার 27 জুলাই বাঁকুড়ার মেজিয়ায় প্রায় 10 হাজার কোটি টাকার ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে শ্যাম স্টিল। ওই অনুষ্ঠানেও মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিল্প বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন খাতের বড় সংস্থার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, রাজ্য আবার উৎপাদনমুখী শিল্প আকর্ষণের লড়াইয়ে জোর দিচ্ছে। তবে এই ঘোষণার প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে প্রকল্পগুলি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন, উৎপাদন শুরু এবং প্রতিশ্রুতি অনুষায়ী বাস্তবে কতটা কর্মসংস্থান তৈরি হয়, তার উপর।

TAGGED:

SANKRAIL FOOD PARK
AMUL
AMIT SHAH
বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানা হাওড়ায়
WORLDS LARGEST CURD PLANT IN HOWRAH

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