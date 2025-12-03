এসিপি রিচা ঘোষ, বাইশ গজ থেকে পুলিশের গুরু-দায়িত্বে বিশ্বজয়ী কিপার-ব্যাটার

এসিপি রিচা ঘোষ, বাইশ গজ থেকে পুলিশের গুরু-দায়িত্বে বিশ্বজয়ী কিপার-ব্যাটার
বুধবার ভবানীভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশে যোগ দেন রিচা ঘোষ৷
Published : December 3, 2025 at 9:14 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে৷ রিচার বাড়ি দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়িতে৷ আর তাঁকে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ (এসিপি) হিসেবে নিয়োগ করা হল৷
এদিন কলকাতায় রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানীভবনে আসেন রিচা ঘোষ৷ সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা ও বাবা৷ এছাড়াও ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের একাধিক আধিকারিক৷ সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে রিচার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে যোগদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়৷ পরে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রিচা ঘোষ৷ রাজীব কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে পুরো প্রক্রিয়াতেই খাকি উর্দিতে দেখা গিয়েছে রিচাকে৷
পরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়৷ সেখানেই রিচার পুলিশে যোগদানের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়৷ ওই ভিডিয়োর সঙ্গে রিচাকে স্বাগত জানাতে একটি পোস্ট করা হয় পুলিশের তরফে৷ সেখানে লেখা হয়েছে, ‘‘রাজ্য পুলিশে ডিএসপি হিসেবে যোগ দিলেন রিচা ঘোষ৷’’
ওই পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, ‘‘মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রিচা ঘোষ আজ ডিএসপি (ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ) পদে রাজ্য পুলিশে যোগ দিলেন। শিলিগুড়ি কমিশনারেটে তাঁকে এসিপি (সহকারী পুলিশ কমিশনার) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ পরিবারে স্বাগতম, রিচা। অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।’’
উল্লেখ্য, গত 2 নভেম্বর নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে মেয়েদের একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপে জয়ী হয় ভারত৷ সেই দলের উল্লেখযোগ্য সদস্য রিচা ঘোষ৷ ব্যাট হাতে তাঁর পারফরম্যান্স নজরকাড়া ছিল৷ উইকেটের পিছনেও গ্লাভস হাতে তাঁর খেলা প্রশংসা কুড়িয়েছে৷ বিশ্বকাপ জেতার পর ইডেনে তাঁকে সিএবি-র তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়৷
Richa Ghosh joins State Police as DSP— West Bengal Police (@WBPolice) December 3, 2025
Richa Ghosh, a crucial member of the Indian team that won the Women's Cricket World Cup, joined the State Police today in the rank of DSP (Deputy Superintendent of Police). She has been appointed as ACP (Assistant Commissioner of Police) in… pic.twitter.com/x6lurmvRTI
সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ ওই অনুষ্ঠানেই রিচাকে রাজ্য পুলিশে চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী৷ সেদিনই তাঁর হাতে নিয়োগপত্রও তুলে দেওয়া হয়৷ তার পর বুধবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে৷
রিচার এই যোগদানের ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়েছে৷ অনেকে জানতে চাইছেন রিচাকে কি সক্রিয়ভাবে পুলিশের ভূমিকায় দেখা যাবে? এই বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট কোনও উত্তর মেলেনি৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমি শুনেছি ক্রিকেটার রিচা ঘোষ আজ রাজ্য পুলিশের এসিপি পদে যোগদান করেছেন। কিন্তু একজন পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক হতে গেলে, একাধিক বিষয়ে পারদর্শী হতে হয় এবং চাকরি পাওয়ার পরেও একাধিক পরীক্ষা দিতে হয়। এক্ষেত্রে সেইগুলি হবে কি না, সেই বিষয়টি আমার জানা নেই৷"
তবে এই নয়া দায়িত্ব যে রিচা ঘোষের জীবনে নতুন অধ্যায় তৈরি করল, তা বলাই বাহুল্য৷