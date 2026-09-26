বিশ্ব পর্যটন দিবসে শিলিগুড়িতে বর্ণাঢ্য উদযাপন: প্রতি জেলায় 'ওয়ান ডেস্টিনেশন' ও 1 হাজার অ্যামেনিটি সেন্টারের প্রস্তাব
World Tourism Day: বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণের ঐতিহ্যকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ গড়ে উঠবে পর্যটন সার্কিটও ৷
Published : September 26, 2026 at 7:11 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 সেপ্টেম্বর: বিশ্ব পর্যটন দিবসকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতে শুরু হল দু’দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি । আগামিকাল, 27 সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস ৷ তার আগে শনিবার সকালে শিলিগুড়ি কলেজ মাঠ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়, যেখানে অংশ নেন শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ।
শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে ফের শিলিগুড়ি কলেজ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয় । এদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্য়াসাগরের জন্মবার্ষিকীও পালিত হয় ৷ রবিবার, কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হবে একটি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা । আজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । পর্যটনের প্রসার, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস প্রমোশন এবং পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো গড়ে তোলার বার্তা দিয়ে মন্ত্রী একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন ।
রাজ্যের প্রতিটি কোণায় পর্যটনের সম্ভাবনা ছড়িয়ে দিতে সরকারের নতুন রূপরেখা তুলে ধরে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, “পর্যটনের বিকাশের জন্য় প্রতিটি জেলায় আমরা ঠিক করেছি যে 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান ডেস্টিনেশন' তৈরি করব। প্রত্যেক জেলাশাসককে আমরা বলেছি জেলায় একটি নির্দিষ্ট ডেস্টিনেশন বেছে দিতে, সেই ডেস্টিনেশনকে আমরা প্রমোট করব রাজ্য থেকে এবং সেই ডেস্টিনেশনকে ঘিরে একটা পর্যটন সার্কিট আমরা তুলে ধরব।”
বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণের ঐতিহ্যকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে মন্ত্রী আরও যোগ করেন, “আমাদের বাংলায় 'বারো মাসে ১৩ পার্বন'—এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমরা প্রত্যেক মাসে অন্তত একটি, দু'টি বা এমনকি তিনটি জেলায় সেই জেলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎসব করব 12 মাস ধরে। আমরা ঠিক করেছি যে আমাদের পর্যটন দপ্তর থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে যে মেলাগুলো বিখ্যাত, সেই মেলাগুলোকে আমরা প্রমোট করব পর্যটন দপ্তর থেকে।”
পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী বলেন, “পর্যটকবান্ধব, পরিবেশবান্ধব পর্যটন গড়ে তোলা, তার জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য প্রায় 1,000-এরও বেশি অ্যামেনিটি সেন্টার তৈরি করা। সেটা ট্যুরিস্ট স্পট ওরিয়েন্টেড অ্যামেনিটি সেন্টার এবং সেই ব্যাপারেও ডিএম সাহেবদেরকে বলা হয়েছে জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজ করতে। পর্যটনের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।”
বিগত সরকারের ব্যর্থতা ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করে শঙ্কর ঘোষ বলেন, “বিগত কয়েক দশক ধরে এই রাজ্যে পর্যটনের সম্ভাবনা নিয়ে কথা হয়েছে, কিন্তু সম্ভাবনাকে সাফল্যে পরিণত করতে বিগত দিনের সরকার ব্যর্থ হয়েছে। গত 15 বছরে পর্যটন দপ্তর তার বরাদ্দকৃত বাজেটের 20% টাকাও খরচ করতে পারেনি। অথচ সেই টাকা খরচ করা নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পর্যটনকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান লিড ডিপার্টমেন্টে পরিণত করা।”
উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য জেলার পর্যটন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন মেলা ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, “রিভার রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং থেকে শুরু করে ট্রেকিং—সমস্ত কিছুই আছে। ইচ্ছে আছে মেঘমা থেকে সান্দাকফু একটা ট্রেকিংয়ের ব্যবস্থা করা। সিটংয়ে আমাদের একটা অরেঞ্জ ফেস্টিভ্যাল হবে, দার্জিলিংয়ে টি ফেস্টিভ্যাল হবে, শিলিগুড়িতে একটা টি ফেস্টিভ্যাল করার ইচ্ছা আছে, কোচবিহারের রাসমেলা, জলপাইগুড়িতে জল্পেশ মেলা এবং আলিপুরদুয়ারে বনমন্ত্রীর উদ্যোগে বাঘ ছাড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বন, পর্যটন এবং সহযোগী দপ্তরগুলো মিলে একটা বড় ট্যুরিস্ট সার্কিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।” এই উদ্যোগ ও পর্যটন দপ্তরের নতুন রোডম্যাপ রাজ্যের পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থান ও নতুন দিকের উন্মোচন করবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।