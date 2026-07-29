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মালদায় 91 বছরের বৃদ্ধার হার্টে বসল বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার নিয়ে ইটিভি ভারত-এর প্রতিনিধি পার্থ দাসকে জানিয়েছেন মালদার একটি বেসরকারি হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. জয় সান্যাল ৷

World Smallest Pacemaker
প্রতীকী ছবি (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 6:18 PM IST

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মালদা, 29 জুলাই: মালদার মতো মফফ্‌সল শহরেও এখন হৃদরোগের একাধিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতাল ৷ সম্প্রতি ওই হাসপাতালে 91 বছরের এক বৃদ্ধার হার্টে মাইক্রো পেসমেকার সফলভাবে বসানো হয়েছে ৷ ওই বৃদ্ধা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন ৷

মালদার মতো জেলায় এই ঘটনা জেলাবাসীকে হৃদরোগ থেকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে বলে মনে করছেন ওই হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ জয় সান্যাল ৷ তিনি বলছেন, হৃদরোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় হল সময় ৷ এই নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন ড. সান্যাল ৷

মালদায় 91 বছরের বৃদ্ধার হার্টে বসল বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, “এটা কিন্তু হার্টের বাইপাস অপারেশন নয় ৷ এখানে বুক কাটাছেঁড়ার কোনও গল্প নেই ৷ এই হাসপাতালে আমরা প্রতিটি হার্ট অপারেশন মাইক্রো পদ্ধতিতে করে থাকি ৷ আমার মনে হয়, আজকের দিনে কার্ডিয়াক হেলথ কেয়ার সব জায়গায় পৌঁছোনো উচিত ৷ শুধু যে বড় শহর কিংবা বড় প্রতিষ্ঠানে হার্ট অপারেশন হবে আর সাধারণ মানুষ হৃদরোগীদের নিয়ে 250-300 কিলোমিটার দৌড়োতে থাকবেন, সেটাকে আমি অন্তত হার্ট হেলথ কেয়ার বলি না ৷’’

World Smallest Pacemaker
বৃদ্ধার হার্টে বসল বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘তাই চার বছর আগে আমি যখন এই হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসা শুরু করি, তখন থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল হার্টের চটজলদি চিকিৎসা এখানেই শুরু করা ৷ 95 শতাংশ হৃদরোগীরই খুব দ্রুত চিকিৎসা চালু করার প্রয়োজন হয় ৷ হৃদরোগীদের যাতে বাঁচানো যায়, সেই চিন্তা নিয়েই কাজ শুরু করেছিলাম ৷ এতে আমরা অনেকটাই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি ৷ অবশ্য এর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও ধন্যবাদ পাওয়া উচিত ৷ তারা এখানে আধুনিক মানের ক্যাথেটরাইজেশন ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করেছেন ৷”

World Smallest Pacemaker
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার (নিজস্ব ছবি)

ড. সান্যাল আরও বলেন, “91 বছর বয়সী বৃদ্ধার হার্টে যে পেসমেকার বসানো হয়েছে, তা বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পার্মানেন্ট পেসমেকার ৷ এর ব্যাটারি 20 বছর পর্যন্ত চলতে পারে ৷ এর আকার একটি এক টাকার কয়েনের মতো ৷ অর্থাৎ এক টাকার কয়েনের ব্যাস যতটা হয়, এই পেসমেকারও ততটা দীর্ঘ ৷ একে মাইক্রা বলা হয়৷ একে মাইক্রো পদ্ধতিতেই হার্টে প্রতিস্থাপন করতে হয় ৷’’

তিনি জানান, সাধারণ পেসমেকারের আকার দেশলাই বাক্সের মতো ৷ সেসব কলার বোনের নীচে আড়াই ইঞ্চি মতো কেটে লাগানো হয় ৷ তার সঙ্গে দু’টি তার থাকে৷ কিন্তু মাইক্রায় সেসব কিছু নেই ৷ পায়ের ধমনীর মধ্যে দিয়ে একটি টিউব দিয়ে এই পেসমেকার নির্দিষ্ট জায়গায় গেঁথে দেওয়া হয় ৷ মাত্র 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই এই অপারেশন সম্পূর্ণ করা যায় ৷ রোগীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় ৷’’

World Smallest Pacemaker
বৃদ্ধার হার্টে বসল বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলেন, ‘‘গত পরশু (সোমবার) রাত 9টা নাগাদ ইংরেজবাজারের বাসিন্দা 91 বছর বয়সী এই বৃদ্ধার অপারেশন করেছি ৷ গতকাল দুপুরে তাঁকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ বয়স একটু বেশি হওয়ায় এই বৃদ্ধার দিকে আমরা বিশেষ নজর রেখেছিলাম ৷”

এখনও মালদার মানুষ হৃদরোগের সমস্যায় কলকাতা, দিল্লি কিংবা দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে ছোটেন ৷ তাঁদের অনেকে চিকিৎসা শুরুর আগে মারাও যান ৷ কারণ, যখন তাঁরা চিকিৎসকের কাছে পৌঁছোন, তখন অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় ৷ ড. সান্যাল ঠিক সেই বিষয়টিই জেলাবাসীকে বোঝাতে চাইছেন ৷

World Smallest Pacemaker
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলছেন, “অনেকে হয়তো ভাবছেন, বাইরে গেলে আলাদা চিকিৎসা হবে ৷ কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ ৷ এই পেসমেকারটি আমেরিকায় তৈরি হয়েছে ৷ ওই দেশে যে নামে এই পেসমেকার বসানো হবে, মালদাতেও সেই নামেই বসানো হবে ৷ সমস্ত পেসমেকারের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এক ৷’’

ড. সান্যাল আরও বলেন, ‘‘কেউ যদি বাড়ির কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পান, দ্রুত হাসপাতাল কিংবা চিকিৎসকের কাছে পৌঁছোতে পারেন, সেটা রোগীর ক্ষেত্রে ভীষণ ভালো ৷ মনে রাখতে হবে, হৃদরোগের চিকিৎসায় মূল বিষয় হল সময় ৷ আশা করছি, আমাদের কাজে মানুষ আরও বেশি ভরসা হবে ৷ ধীরে ধীরে তাদের মানসিকতারও পরিবর্তন হবে ৷”

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TAGGED:

CARDIOLOGIST
HEART DISEASE
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ
WORLD SMALLEST PACEMAKER

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