মালদায় 91 বছরের বৃদ্ধার হার্টে বসল বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার

মালদায় 91 বছরের বৃদ্ধার হার্টে বসল বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার নিয়ে ইটিভি ভারত-এর প্রতিনিধি পার্থ দাসকে জানিয়েছেন মালদার একটি বেসরকারি হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. জয় সান্যাল ৷
Published : July 29, 2026 at 6:18 PM IST
মালদা, 29 জুলাই: মালদার মতো মফফ্সল শহরেও এখন হৃদরোগের একাধিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতাল ৷ সম্প্রতি ওই হাসপাতালে 91 বছরের এক বৃদ্ধার হার্টে মাইক্রো পেসমেকার সফলভাবে বসানো হয়েছে ৷ ওই বৃদ্ধা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন ৷
মালদার মতো জেলায় এই ঘটনা জেলাবাসীকে হৃদরোগ থেকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে বলে মনে করছেন ওই হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ জয় সান্যাল ৷ তিনি বলছেন, হৃদরোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় হল সময় ৷ এই নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন ড. সান্যাল ৷
তিনি বলেন, “এটা কিন্তু হার্টের বাইপাস অপারেশন নয় ৷ এখানে বুক কাটাছেঁড়ার কোনও গল্প নেই ৷ এই হাসপাতালে আমরা প্রতিটি হার্ট অপারেশন মাইক্রো পদ্ধতিতে করে থাকি ৷ আমার মনে হয়, আজকের দিনে কার্ডিয়াক হেলথ কেয়ার সব জায়গায় পৌঁছোনো উচিত ৷ শুধু যে বড় শহর কিংবা বড় প্রতিষ্ঠানে হার্ট অপারেশন হবে আর সাধারণ মানুষ হৃদরোগীদের নিয়ে 250-300 কিলোমিটার দৌড়োতে থাকবেন, সেটাকে আমি অন্তত হার্ট হেলথ কেয়ার বলি না ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তাই চার বছর আগে আমি যখন এই হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসা শুরু করি, তখন থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল হার্টের চটজলদি চিকিৎসা এখানেই শুরু করা ৷ 95 শতাংশ হৃদরোগীরই খুব দ্রুত চিকিৎসা চালু করার প্রয়োজন হয় ৷ হৃদরোগীদের যাতে বাঁচানো যায়, সেই চিন্তা নিয়েই কাজ শুরু করেছিলাম ৷ এতে আমরা অনেকটাই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি ৷ অবশ্য এর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও ধন্যবাদ পাওয়া উচিত ৷ তারা এখানে আধুনিক মানের ক্যাথেটরাইজেশন ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করেছেন ৷”
ড. সান্যাল আরও বলেন, “91 বছর বয়সী বৃদ্ধার হার্টে যে পেসমেকার বসানো হয়েছে, তা বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পার্মানেন্ট পেসমেকার ৷ এর ব্যাটারি 20 বছর পর্যন্ত চলতে পারে ৷ এর আকার একটি এক টাকার কয়েনের মতো ৷ অর্থাৎ এক টাকার কয়েনের ব্যাস যতটা হয়, এই পেসমেকারও ততটা দীর্ঘ ৷ একে মাইক্রা বলা হয়৷ একে মাইক্রো পদ্ধতিতেই হার্টে প্রতিস্থাপন করতে হয় ৷’’
তিনি জানান, সাধারণ পেসমেকারের আকার দেশলাই বাক্সের মতো ৷ সেসব কলার বোনের নীচে আড়াই ইঞ্চি মতো কেটে লাগানো হয় ৷ তার সঙ্গে দু’টি তার থাকে৷ কিন্তু মাইক্রায় সেসব কিছু নেই ৷ পায়ের ধমনীর মধ্যে দিয়ে একটি টিউব দিয়ে এই পেসমেকার নির্দিষ্ট জায়গায় গেঁথে দেওয়া হয় ৷ মাত্র 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই এই অপারেশন সম্পূর্ণ করা যায় ৷ রোগীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় ৷’’
তিনি বলেন, ‘‘গত পরশু (সোমবার) রাত 9টা নাগাদ ইংরেজবাজারের বাসিন্দা 91 বছর বয়সী এই বৃদ্ধার অপারেশন করেছি ৷ গতকাল দুপুরে তাঁকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ বয়স একটু বেশি হওয়ায় এই বৃদ্ধার দিকে আমরা বিশেষ নজর রেখেছিলাম ৷”
এখনও মালদার মানুষ হৃদরোগের সমস্যায় কলকাতা, দিল্লি কিংবা দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে ছোটেন ৷ তাঁদের অনেকে চিকিৎসা শুরুর আগে মারাও যান ৷ কারণ, যখন তাঁরা চিকিৎসকের কাছে পৌঁছোন, তখন অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় ৷ ড. সান্যাল ঠিক সেই বিষয়টিই জেলাবাসীকে বোঝাতে চাইছেন ৷
তিনি বলছেন, “অনেকে হয়তো ভাবছেন, বাইরে গেলে আলাদা চিকিৎসা হবে ৷ কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ ৷ এই পেসমেকারটি আমেরিকায় তৈরি হয়েছে ৷ ওই দেশে যে নামে এই পেসমেকার বসানো হবে, মালদাতেও সেই নামেই বসানো হবে ৷ সমস্ত পেসমেকারের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এক ৷’’
ড. সান্যাল আরও বলেন, ‘‘কেউ যদি বাড়ির কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পান, দ্রুত হাসপাতাল কিংবা চিকিৎসকের কাছে পৌঁছোতে পারেন, সেটা রোগীর ক্ষেত্রে ভীষণ ভালো ৷ মনে রাখতে হবে, হৃদরোগের চিকিৎসায় মূল বিষয় হল সময় ৷ আশা করছি, আমাদের কাজে মানুষ আরও বেশি ভরসা হবে ৷ ধীরে ধীরে তাদের মানসিকতারও পরিবর্তন হবে ৷”