আজ বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস, 'প্রাণঘাতী' রোগ মোকাবিলায় কী পরামর্শ চিকিৎসকের

আজ বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস, 'প্রাণঘাতী' রোগ মোকাবিলায় কী পরামর্শ চিকিৎসকের
2009 সালে নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে 12 লাখ শিশুর মৃত্যু হয়েছিল । সে বছর থেকেই পালিত হয় বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস ৷
Published : November 12, 2025 at 2:59 PM IST
পূর্ব বর্ধমান, 12 নভেম্বর: আজ বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস ৷ সারা বিশ্বে শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ নিউমোনিয়া । এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়, এই রোগ হলে তার চিকিৎসাও রয়েছে ৷ তবু পরিসংখ্যান বলছে, যে কোনও সংক্রামক রোগের থেকে অনেক বেশি প্রাণঘাতী নিউমোনিয়া । আর এতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় নবজাতকেরা । কীভাবে নিউমোনিয়া থেকে দূরে থাকবে নবজাতক থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, সেই বিষয়ে পরামর্শ পেতেই বিশিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছে ইটিভি ভারত ৷
বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস পালনের ইতিবৃত্ত
প্রতি বছর 12 নভেম্বর বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস পালিত হয় । 2009 সালে শিশুদের নিউমোনিয়া নিয়ে সচেতনতার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে গঠন করা হয় দ্য গ্লোবাল কোয়ালিশন এগেইনস্ট চাইল্ডহুড নিউমোনিয়া । ফলে 2009 সালের 12 নভেম্বর থেকেই বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস পালিত হয়ে আসছে । আসলে সেই বছরেই নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে সারা বিশ্বে প্রায় 1.2 মিলিয়ন অর্থাৎ সাড়ে 12 লাখ শিশুর মৃত্যু হয়েছিল । এই পরিসংখ্যান সাধারণ মানুষের মাথায় চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেয় ।
শিশুমৃত্যুর হার বেশি
শুধু আমাদের রাজ্য কিংবা দেশ নয়, সারা বিশ্বেই শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে আসে নিউমোনিয়ার নাম । যদিও চিকিৎসকদের মতে, এই রোগের সঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে একে প্রতিরোধ করা যায় ৷ তবুও অন্যান্য সংক্রামক রোগের থেকে নিউমোনিয়াতে শিশুমৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি । ইউনিসেফের মতে, প্রতি বছর নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে দেশে পাঁচ বছরের নীচে সাত লক্ষেরও বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ এর মধ্যে নবজাতকের সংখ্যা বেশি ।
নিউমোনিয়ার উপসর্গ
চিকিৎসকদের মতে, নিউমোনিয়া এমন এক ধরনের সংক্রমণ যা ফুসফুসের বায়ুথলিকে আক্রান্ত করে । ফলে সেই বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাইতে তরল বা পুঁজ জমতে পারে । এর ফলে কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট-সহ নানা উপসর্গ দেখা দেয় । শিশুদের ক্ষেত্রে খাওয়ায় অরুচি, দ্রুত শ্বাস নেওয়া, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ জাতীয় শব্দ করা, বমি ভাব, ফ্যাকাশে ত্বক ইত্যাদি দেখা দিতে পারে । তবে দুই বছরের থেকে কম বয়সের শিশু, 65 বছরের বেশি বয়সি লোকজন, ধূমপায়ী এবং গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ।
বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ও ভাইস প্রিন্সিপাল ডা. তাপস ঘোষ এবিষয়ে বলেন, "ফুসফুসের ভিতরে যখন কোনও ইনফেকশন হয়, তখন ফুসফুসের যে প্রকোষ্ঠগুলো আছে সেগুলো ব্লক হয়ে যায় ৷ সেই সময় ফুসফুস তার নিজের সংকোচনশীলতা হারিয়ে ফেলে, সেখানে তখন অক্সিজেনের আদান প্রদান বন্ধ হয়ে যায় । এটাই হল নিউমোনিয়া ।"
রোগ মোকাবিলায় টিকাকরণে জোর চিকিৎসকের
চিকিৎসক জানালেন, নিউমোনিয়া বাচ্চাদের পাশাপাশি বড়দের ক্ষেত্রেও প্রাণঘাতী হতে পারে ৷ তবে নিউমোনিয়া সংক্রান্ত চিকিৎসা কিংবা সঠিক সময়ে টিকাকরণ করা হলে, শিশু ও বৃদ্ধরা আক্রান্ত হলেও তাদের প্রাণ হারাতে হবে না ৷
শিশুদের মধ্যে ইমিউনিটি পাওয়ার অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ৷ সেজন্য তাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ৷ তবে বাচ্চাদের ফুসফুসের ক্যাপাসিটি বেশি থাকে । সেই কারণে তাদের ভ্যাক্সিনেশন সিডিউল যদি সঠিকভাবে নেওয়া থাকে, তাহলে নিউমোনিয়া তাদের ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী হবে না বলে জানিয়েছেন ডা. তাপস ঘোষ ।
তিনি বলেন, "সুতরাং আমাদের যে ইম্যুনাইজেশন প্রোগ্রাম আছে সেই নিয়ম সঠিকভাবে মানতে হবে । যে সব শিশুর সর্দি-কাশি বেশি থাকে, তাদের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে । দেখতে হবে, শিশুদের শ্বাস-প্রশ্বাসের হার ঠিক আছে কি না । ঝিমুনিভাব দেখা যাচ্ছে কি না । বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিতে হবে । বেশকিছু নিয়ম মেনে চললে নিউমোনিয়া প্রাণঘাতী হবে না ।"