বিশ্ব ডায়াবেটিস ডে: হার্ট থেকে কিডনি - কোথায়, কী প্রভাব এই সাইলেন্ট কিলারের

বিশ্ব ডায়াবেটিস ডে: হার্ট থেকে কিডনি - কোথায়, কী প্রভাব এই সাইলেন্ট কিলারের
এই রোগের ইতিবৃত্ত, শরীরে প্রভাব ও এর থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা কী বলছেন, জেনে নিন ৷
Published : November 14, 2025 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: সাইলেন্ট কিলার হিসেবে কুখ্যাত ডায়াবেটিস । আর এই রোগের রাজধানী আমাদের দেশ ৷ যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে বহুমূত্ররোগ ৷ ডায়াবেটিস নিয়ে নানা ভুল ধারণা মানুষের মনে বাসা বেঁধে রয়েছে । অনেকেরই বিশ্বাস, এটি শুধু রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করে । তবে বাস্তবে এতটা সহজ-সরল নয় এই রোগ ৷ শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গেই এর কুপ্রভাব পড়ে । এদিকে, গবেষণা বলছে, প্রায় আশি শতাংশ মানুষ এই রোগের কোনও উপসর্গ টেরই পান না, যতক্ষণ না গুরুতর কোনও জটিলতা তৈরি হয় ।
বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিসের বাড়-বাড়ন্তের কারণে এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে 14 নভেম্বর দিনটিকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে পালন করা হয় ৷ 1991 সালে এই সিদ্ধান্ত নেয় ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷ আর আজ এই দিনেই রোগের ইতিবৃত্ত, শরীরে প্রভাব ও এর থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছে ইটিভি ভারত ৷ এই রোগ নিয়ে তাঁদের মতামত বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক ৷
* ডায়াবেটিস কেন হয় ?
এন্ডোক্রিনোলজিস্ট হামাদুর আহমেদ জানালেন, আমরা যখন খাবার খাই, তখন রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় । সেই সময় ইনসুলিন হরমোন বেড়ে যায় । এই ইনসুলিন হরমোন অতিরিক্ত গ্লুকোজ জমা করে লিভারে । যাকে বলা হয় গ্লাইকোজেন । কখনও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে তখন ওই গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় । যদি ইনসুলিন হরমোন কোনওভাবে বাধা পায় (ইনসুলিন রেজিস্টেন্ট) তাহলে রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ লিভারে জমা থাকতে পারে না । তখন রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে ।
* নিউরো সমস্যা
নিউরো-এন্ডোক্রিনোলজিস্ট (Neuro-Endocrinologist) চিকিৎসক পারমিতা চৌধুরী বলেন, ডায়াবেটিস থেকে নিউরোপ্যাথি হয় । অতিরিক্ত সুগার থেকে একটা নার্ভ নষ্ট হয়ে যায় । তখন স্ট্রোক বা মুখের একদিক বেঁকে যাওয়ার ঘটনা ঘটে । এর থেকে অনেকের আবার শরীরের একটা দিক প্যারালাইসিস হয়ে যায় । অথবা কথা জড়িয়ে যায় । অনেক সময় এর ফলে পেরিফেরাল নার্ভ (ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ড থেকে নিঃসৃত শরীরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকা নার্ভ) সিস্টেমের ক্ষতি হয় । যার ফলে তাঁর হাতে-পায়ের অনুভূতি চলে যায় । এর থেকে আবার অনেক সময় ফুট আলসার হয় । ফলে শরীরে বড় ক্ষতি হতে পারে । পায়ের ক্ষত জায়গাটা বাদ দিতে হয় ।
* লিভারে প্রভাব
এন্ডোক্রিনোলজিস্ট হামাদুর আহমেদের কথায়, লিভারে ডায়াবেটিস পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি করে । লিভার এবং ডায়াবেটিস এক অপরের পরিপূরক । এন্ডোক্রিনোলজিস্ট চিকিৎসক হামাদুর আহমেদ জানান, যখন সুগার বেড়ে যায়, তখন অতিরিক্ত সুগারের একটা অংশ রূপান্তরিত হয় ট্রাইগ্লিসারাইডে । এটি এক ধরনের ফ্যাট । যেটা জমা হয় লিভারে । অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড লিভারে জমা হলে তাকে বলা হয় ফ্যাটি লিভার । তখন ফ্যাট থেকে কিছু কিছু কেমিক্যাল নিঃসৃত হয় । সেটা লিভার সেলকে নষ্ট করে । তাকে বলা হয় হেপাটাইটিস ।
মেডিক্যালের ভাষায় তাকে বলে ন্যাস (নন অ্যালকোহলিক স্টিয়াটো হেপাটাইস)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ন্যাসের কারণে অনেক লিভার সেল নষ্ট হয় । তখন লিভারে দেখা যায় ফ্রাইব্রোসিস, যাকে বলা হয় সিরোসিস অফ লিভার ।দীর্ঘদিন সিরোসিস অফ লিভারে আক্রান্ত রোগীদের লিভার ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।
* কিডনির সমস্যা
নেফ্রোলজিস্ট চিকিৎসক তন্ময় মুখোপাধ্যায় জানান, কিডনির মধ্যে একটি অর্গান থাকে । যাকে বলা হয় গ্লোমেরিউলাস । কারও যদি ডায়াবেটিস থাকে, তখন তার এই গ্লোমেরিউলাসে প্রেশার বেড়ে যায় । সেই সময় মূত্র দিয়ে অতিরিক্ত প্রোটিন নিঃসৃত হয় । ইউরিন এসিআর টেস্ট করলে এটি ধরা পড়ে । এটা যদি 30-এর বেশি হয়, তখন বুঝতে হবে ডায়াবেটিসের কারণে ইউরিন দিয়ে প্রোটিন নিঃসৃত হচ্ছে । দীর্ঘদিন ধরে এই প্রোটিন নিঃসৃত হতে হতে কিডনি কাজ করা বন্ধ করে । তখন শরীরে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায় । এই পুরো প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথি । এর অনেকগুলো স্টেজ আছে । দীর্ঘদিন এটি থাকতে থাকতে রোগী ক্রনিক কিডনি রোগে ভোগে । তখন তাঁর ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয় ।
* হার্টে প্রভাব
কার্ডিয়োলজি বিভাগের চিকিৎসক অঞ্জন সিওটিয়া বলেন, রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লে ধমনীর ব্লকেজ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) বেড়ে যায় । এর ফলে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেক গুণ বেড়ে যায় । তাই ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এলডিএল কোলেস্টেরল 2.6 mmol/L-এর নীচে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ডায়াবেটিস শুধু বড় ধমনী নয়, ক্ষুদ্র রক্তনালীকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে । এর ফলে পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ, কিডনি সমস্যা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, স্ট্রোক বা হার্ট ফেলিওরের মতো জটিলতা দেখা দিতে পারে ।"
শীতের সময় বিপদ আরও বাড়ে । ঠাণ্ডায় ধমনীগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায়, কর্টিসলের মাত্রা বাড়ে এবং শরীর গরম রাখতে হৃদযন্ত্রকে বেশি কাজ করতে হয় । উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা বা ডায়াবেটিস থাকলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হতে পারে বলে সতর্ক করেন চিকিৎসক ।
* চিকিৎসকদের পরামর্শ
এন্ডোক্রিনোলজিস্ট চিকিৎসক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ডায়াবেটিস ও তার জটিলতা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব । ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, ধূমপান এড়ানো, মানসিক চাপ কমানো এবং রক্তে শর্করা ও রক্তচাপ নিয়মিত পরীক্ষা করাই নিজেকে সুরক্ষিত রাখার প্রধান উপায় । চিকিৎসকদের মতে, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হলে তা ডায়াবেটিসের বিপদ রুখতে পারে ।