সুগার নিয়ন্ত্রণে, তবু অজান্তেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিডনি ! ডায়াবেটিস রোগীদের কী করণীয় ?

সুগার নিয়ন্ত্রণে, তবু অজান্তেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিডনি ! ডায়াবেটিস রোগীদের কী করণীয় ?
World Diabetes Day: আজ 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস' ৷ কীভাবে ডায়াবেটিস রোগীরা নিজেদের সুস্থ রাখবেন, তার পরামর্শ দিলেন চিকিৎসক ৷ সৌমিতা ভট্টাচার্যর প্রতিবেদন ৷
Published : November 14, 2026 at 4:14 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: নিয়ম মেনে ওষুধ খাচ্ছেন । খাবারও রয়েছে নিয়ন্ত্রণ । নিয়মিত সুগার পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্টও দেখছেন । তবু কি নিশ্চিন্ত থাকার উপায় রয়েছে ?
চিকিৎসকদের কথায়, ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে শুধু রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না । কারণ দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস থাকলে শরীরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । বিশেষত কিডনি, চোখ, স্নায়ু, হার্ট, পায়ের রক্তবাহী নালী এমনকী মস্তিষ্কেও এর প্রভাব পড়তে পারে । উদ্বেগের বিষয়, অনেক সময় কোনও স্পষ্ট উপসর্গ ছাড়াই শরীরের ভিতরে ভিতরে এই ক্ষতি চলতে থাকে । তাই ডায়াবেটিস রোগীদের শুধু সুগার নয়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও নিয়মিত সচেতন থাকতে হবে ৷ 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস'-এ সেই পরামর্শই দিচ্ছেন চিকিৎসকরা ।
দেশজুড়ে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা
ডায়াবেটিস ও এন্ডোক্রিনোলজি বিশেষজ্ঞ উত্তিয় গুপ্ত জানান, বর্তমানে দেশে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা 10 কোটিরও বেশি । বিশেষত টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না-থাকলে একাধিক ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারে । চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই জটিলতাগুলিকে ম্যাক্রোভাস্কুলার ও মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন বলা হয় । তাঁর কথায়, "সংক্ষেপে বলতে গেলে আমাদের কিডনি, চোখ, নার্ভ, হার্ট, পায়ের রক্তবাহী নালী, মস্তিষ্ক-এই সমস্ত কিছুই ডায়াবেটিসের জন্য প্রভাবিত হতে পারে ।"
কিডনির ক্ষেত্রে কীভাবে ক্ষতি করে ডায়াবেটিস?
চিকিৎসক জানান, দীর্ঘদিন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি থাকলে কিডনির স্বাভাবিক কাজ করার পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । কিডনি শরীরের বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ছেঁকে বের করে দেওয়ার কাজ করে । কিন্তু দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে সেই পরিশোধন প্রক্রিয়াতেই সমস্যা তৈরি হতে পারে । সাধারণত কিডনির কার্যক্ষমতা বোঝার জন্য রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা পরীক্ষা করা হয় । কিন্তু এখানেই রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । চিকিৎসকের ব্যাখ্যা, কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করলে প্রথমেই প্রস্রাবের মাধ্যমে প্রোটিন বেরিয়ে যেতে পারে । অথচ সেই সময় রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকতে পারে ।
এই কারণেই ডায়াবেটিস রোগীদের বছরে অন্তত একবার ইউরিন অ্যালবুমিন-ক্রিয়েটিনিন রেশিও (UACR) পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি । চিকিৎসক উত্তিয় গুপ্তর কথায়, "সমস্ত ডায়াবেটিস রোগীর বছরে একবার কিডনিতে প্রোটিন লিক হচ্ছে কি না, সেই পরীক্ষা করা উচিত । কারণ এই পর্যায়ে যদি আমরা সমস্যাটা ধরে ফেলতে পারি, তাহলে ঠিকমতো ওষুধপত্র দিলে অনেক ক্ষেত্রে তা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে । কিডনিতে বড় ধরনের কোনও সমস্যা তৈরি হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব । কিন্তু একবার ক্রিয়েটিনিন বাড়তে শুরু করলে পরিস্থিতি অনেকাংশে অপরিবর্তনীয় হয়ে যেতে পারে ।"
রেটিনাতেও ডায়াবেটিসের প্রভাব
শুধু কিডনি নয়, চোখের রেটিনাতেও ডায়াবেটিসের প্রভাব পড়তে পারে । দীর্ঘদিন রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলে রেটিনার রক্তবাহী নালী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । পাশাপাশি স্নায়ু, হার্ট, পায়ের রক্ত চলাচল এবং মস্তিষ্কের রক্তবাহী নালীতেও সমস্যা তৈরি হতে পারে । তবে এই জটিলতাগুলি তৈরি হলেই যে আর কিছু করার নেই, তা নয় । চিকিৎসক জানান, জটিলতা কতটা এগিয়েছে, তার উপর নির্ভর করে চিকিৎসার ফলাফল ।
তাঁর কথায়, কিডনির সমস্যা হোক বা চোখের রেটিনোপ্যাথি-যদি তা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে, তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা যথাযথ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গের উপযুক্ত চিকিৎসা করলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার আগের অবস্থায়ও ফিরে আসতে পারে । কিন্তু জটিলতা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের বেশি এগিয়ে গেলে আর পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানো সম্ভব হয় না । তখন চিকিৎসার মূল লক্ষ্য থাকে রোগের অগ্রগতি আটকানো এবং যতটা সম্ভব অঙ্গের কার্যক্ষমতা বজায় রাখা । তাই ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে প্রতিরোধের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি ।
রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়ার কারণ
এদিকে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে হঠাৎ রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । অনেকেই নিয়মিত ওষুধ খান, নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস মেনে চলেন, তবু আচমকা সুগার ফল করতে পারে । কেন এমন হয় ? এর ব্যাখ্যায় চিকিৎসক জানান, ওষুধের মাত্রা, খাবার খাওয়ার পরিমাণ এবং শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে । তাঁর কথায়, "আমি ওষুধ খাচ্ছি, কিন্তু আমার খাওয়াদাওয়ার কোনও একটা অংশ বাদ পড়ে গেল । অথবা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শারীরিক পরিশ্রম করে ফেললাম । সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শরীরে ওষুধের প্রভাবের তুলনায় খাবার থেকে পাওয়া শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় । তখন রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যেতে পারে ।"
এমন পরিস্থিতিতে প্রথমেই কী করা উচিত? চিকিৎসকের পরামর্শ, সুগার কমে গেলে দ্রুত গ্লুকোজ খেতে হবে । সাধারণত 15 গ্রাম গ্লুকোজ অর্থাৎ তিন চা-চামচ গ্লুকোজ এক গ্লাস জলে গুলে খাওয়া যেতে পারে । 15 মিনিট পর রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে । তা কম থাকলে আবার একইভাবে গ্লুকোজ খেতে হবে । সুগার স্বাভাবিক হওয়ার পর পরবর্তী খাবার খেতে দেরি থাকলে একটি ছোট স্ন্যাকস, যেমন ব্রেড খাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি । কারণ শুধু গ্লুকোজ খেয়ে নিলে কিছুক্ষণ পর ফের সুগার কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে । তবে এই প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়ার পর চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি । ওষুধের মাত্রায় কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন কি না, তা চিকিৎসকই ঠিক করবেন ।
রাস্তায় 'সুগার ফল'-এ কী করণীয় ?
বাড়ির বাইরে থাকাকালীন আচমকা সুগার কমে গেলে হাতের কাছে গ্লুকোজ না-ও থাকতে পারে । সেক্ষেত্রে কী করবেন ? চিকিৎসক জানান, বিকল্প হিসেবে মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া যেতে পারে । যদিও সেগুলি সবসময় গ্লুকোজের মতো দ্রুত কাজ নাও করতে পারে, তবু জরুরি পরিস্থিতিতে কাজে আসতে পারে । তাঁর পরামর্শ, "অনেকে পকেটে টফি, গ্লুকোজ ক্যান্ডি রাখতে পারেন । এছাড়া বাজারে ডেক্সট্রোজ ট্যাবলেট পাওয়া যায় । সেগুলিও সঙ্গে রাখা যেতে পারে ।"
অর্থাৎ ডায়াবেটিসের চিকিৎসা শুধু প্রতিদিনের ওষুধ কিংবা সুগারের রিপোর্টে সীমাবদ্ধ নয় । কিডনি কতটা সুস্থ, চোখের রেটিনায় কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, স্নায়ু বা হার্টে কোনও জটিলতা তৈরি হচ্ছে কি না-সেদিকেও নজর রাখা জরুরি । চিকিৎসকের বক্তব্য, প্রাথমিক পর্যায়ে জটিলতা চিহ্নিত করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই বড় ক্ষতি এড়ানো সম্ভব । তাই ডায়াবেটিসকে অবহেলা না করে নিয়মিত পরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।