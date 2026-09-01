ETV Bharat / state

লেবংয়ের মাঠে বিশ্বকাপজয়ী কাফু, পাহাড়ে ফুটবলের নতুন স্বপ্ন

6 সেপ্টেম্বর গোর্খা স্টেডিয়ামে আসছেব ব্রাজিলের কিংবদন্তি় । অনূর্ধ্ব-17 ম্যাচ ঘিরে পাহাড়ের তরুণ প্রজন্মে তীব্র উন্মাদনা ৷

cafu in Darjeeling
লেবংয়ের মাঠে ইতিহাস স্পর্শের প্রহর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2026 at 10:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 1 সেপ্টেম্বর: মেঘে ঢাকা পাহাড় । চার দিকে সবুজ চা-বাগান । আর সেই পাহাড়ের বুকেই ফুটবল নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছে এক প্রজন্ম । এবার সেই স্বপ্নের মাঠেই পা রাখতে চলেছেন বিশ্ব ফুটবলের এক জীবন্ত কিংবদন্তি । দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য, 2002 সালের বিশ্বজয়ী দলের অধিনায়ক মার্কোস এভাঞ্জেলি দে মোরাইস, বিশ্ব ফুটবলে তিনি 'কাফু' নামে পরিচিত । আগামী 6 সেপ্টেম্বর দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের ঐতিহাসিক গোর্খা স্টেডিয়ামে তাঁর উপস্থিতি ঘিরে ইতিমধ্যেই পাহাড় জুড়ে তৈরি হয়েছে প্রবল উন্মাদনা ।

দুপুর 1টা থেকে শুরু হবে বিশেষ ফুটবল ম্যাচ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি । মূল আকর্ষণ অনূর্ধ্ব-17 প্রীতি ফুটবল ম্যাচ । উদ্দেশ্য শুধু একটি ম্যাচ আয়োজন নয়, পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকা, বিশেষ করে চা-বাগান ঘেরা অঞ্চলের কিশোর ফুটবলারদের সামনে বিশ্ব ফুটবলের এক তারকাকে হাজির করা । যাঁকে এত দিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গিয়েছে, সেই কাফুকেই এ বার কয়েক হাত দূরে দেখার সুযোগ পাবেন পাহাড়ের উঠতি ফুটবলাররা !

cafu in Darjeeling
লেবংয়ের মাঠে আসছেন বিশ্বকাপজয়ী কাফু (ইটিভি ভারত)

কাফুর আগমনকে ঘিরে তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, পাহাড়ের ছোট্ট মাঠ থেকে কি কোনও দিন বিশ্ব ফুটবলের বড় মঞ্চে পৌঁছতে পারবেন কোনও তরুণ ? আয়োজকদের আশা, কাফুর উপস্থিতি সেই স্বপ্ন দেখার সাহসটাই বাড়াবে ।

কাফুর ফুটবল-জীবন অবশ্য নিজেই এক অনুপ্রেরণার গল্প । ব্রাজিলের হয়ে খেলেছেন 142টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ । বিশ্বকাপ খেলেছেন চার বার । শুধু তাই নয়, পর পর তিনটি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলার নজির রয়েছে তাঁর । 1994 ও 2002 সালে ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি । 2002 সালে জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানিকে হারিয়ে ট্রফি হাতে তুলেছিল ব্রাজিল । সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন কাফু । তারপর থেকে সেরার শিরোপা অধারাই রয়েছে ব্রাজিলের ।

ক্লাব ফুটবলেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয় । ব্রাজিলের সাঁও পাওলো ও পালমেইরাস থেকে শুরু করে ইতালির এএস রোমা এবং এসি মিলানের মতো ক্লাবে খেলেছেন তিনি । বিশেষ করে ডানপ্রান্ত দিয়ে তাঁর দুরন্ত দৌড়, আক্রমণে উঠে যাওয়া এবং একই সঙ্গে রক্ষণ সামলানোর ক্ষমতা তাঁকে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা রাইট-ব্যাক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । এ বার সেই কাফুই আসছেন লেবংয়ে ।

World Cup winner Cafu
চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (ইটিভি ভারত)

কেন এই আয়োজন ?

এই সফরের নেপথ্যে রয়েছে স্থানীয় চা-বাগান ও তৃণমূল স্তরে ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ । 1885 সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী আর্য টি কোম্পানি লিমিটেড-এর উদ্যোগেই মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে । আয়োজকদের বক্তব্য, পাহাড়ে প্রতিভার অভাব নেই । অভাব রয়েছে সুযোগের । বহু কিশোর প্রত্যন্ত চা-বাগান এলাকা থেকে ফুটবল খেলে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে । কিন্তু উন্নত প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো এবং বড় মঞ্চে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ সীমিত । সেই জায়গাতেই কাফুর উপস্থিতিকে 'অনুপ্রেরণার মঞ্চ' হিসেবে দেখছেন উদ্যোক্তারা ।

অনূর্ধ্ব-17 প্রীতি ম্যাচটির লক্ষ্যও তাই স্পষ্ট, ছোট বয়স থেকেই পাহাড়ের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর দিকে টেনে আনা এবং ফুটবলকে পেশা হিসেবে দেখার সাহস দেওয়া ।

ফুটবলের সঙ্গে উন্নয়নও

শুধু ফুটবল ম্যাচ নয় । ওই দিন লেবংয়ে ক্রীড়া ও পর্যটন পরিকাঠামো নিয়েও একাধিক ঘোষণা হওয়ার কথা । আনুষ্ঠানিক ভাবে 'সিডরা হিলস স্পোর্টস অ্যান্ড ওয়েলনেস রিসোর্ট, দার্জিলিং'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে । একই অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করবে 'নর্থ বেঙ্গল ফাইটার্স এফসি' এবং 'দার্জিলিং ওয়ারিয়র্স এফসি' নামে দু'টি নতুন ফুটবল ক্লাব । অর্থাৎ, একটি তারকার সফরকে কেন্দ্র করে এক দিনের অনুষ্ঠানেই শেষ না থেকে পাহাড়ে ফুটবলকে ঘিরে দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো তৈরির বার্তাও দিতে চাইছেন আয়োজকেরা ।

Darjeeling
পাহাড়ে ফুটবলের নতুন ভোরে কাফু (ইটিভি ভারত)

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তরফে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানটির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে । তবে জিটিএ সরাসরি এই অনুষ্ঠানের আয়োজক নয় । মূল আয়োজনের দায়িত্ব রয়েছে আর্য চা-বাগান কর্তৃপক্ষের উপর ।

'বিশ্বমঞ্চের স্বপ্ন দেখুক পাহাড়'

আয়োজক সংস্থার তরফে থুলুং বল্রনের বক্তব্য, এই সফরের আসল উদ্দেশ্য শুধু কাফুকে সামনে থেকে দেখানো নয় । তাঁর কথায়, "সীমিত পরিকাঠামো ও হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে ফুটবলকে ভালবাসে যে পাহাড়ি তরুণরা, তাদের কাছে কাফুর আগমন শুধুই মেগা ইভেন্ট নয় । এটা বিশ্বমঞ্চে চোখ রাখার সংকল্প ।"

কাফুর বিশ্বকাপ-অভিজ্ঞতার কথাও সামনে আনছেন আয়োজকেরা । পর পর তিনটি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা এবং চারটি বিশ্বকাপে প্রতিনিধিত্ব করা ব্রাজিলীয় তারকাকে তাঁরা দেখছেন কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং সাফল্যের প্রতীক হিসাবে । তাঁদের আশা, 6 সেপ্টেম্বর গোর্খা স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে যে কিশোররা কাফুকে দেখবে, তাদের কারও মনে হয়তো সেদিন একটি নতুন স্বপ্ন জন্ম নেবে ।

দার্জিলিংয়ের পাহাড় সেই স্বপ্নেরই অপেক্ষায় । লেবংয়ের মাঠে নামবেন বিশ্বকাপজয়ী কাফু, আর তাঁর সামনে ছুটবে পাহাড়ের নতুন প্রজন্ম । হয়তো কোনও এক কিশোর সেদিন মনে মনে বলবে, 'এই মাঠ থেকেই এক দিন আমিও ব্রাজিলের মতো বড় মঞ্চে খেলব !'

TAGGED:

LEBONG GROUND
GORKHA STADIUM
FOOTBALL IN THE HILLS
লেবংয়ের মাঠে বিশ্বকাপজয়ী কাফু
BRAZILIAN LEGEND CAFU

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.