লেবংয়ের মাঠে বিশ্বকাপজয়ী কাফু, পাহাড়ে ফুটবলের নতুন স্বপ্ন

লেবংয়ের মাঠে বিশ্বকাপজয়ী কাফু, পাহাড়ে ফুটবলের নতুন স্বপ্ন
6 সেপ্টেম্বর গোর্খা স্টেডিয়ামে আসছেব ব্রাজিলের কিংবদন্তি় । অনূর্ধ্ব-17 ম্যাচ ঘিরে পাহাড়ের তরুণ প্রজন্মে তীব্র উন্মাদনা ৷
Published : September 1, 2026 at 10:06 PM IST
দার্জিলিং, 1 সেপ্টেম্বর: মেঘে ঢাকা পাহাড় । চার দিকে সবুজ চা-বাগান । আর সেই পাহাড়ের বুকেই ফুটবল নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছে এক প্রজন্ম । এবার সেই স্বপ্নের মাঠেই পা রাখতে চলেছেন বিশ্ব ফুটবলের এক জীবন্ত কিংবদন্তি । দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য, 2002 সালের বিশ্বজয়ী দলের অধিনায়ক মার্কোস এভাঞ্জেলি দে মোরাইস, বিশ্ব ফুটবলে তিনি 'কাফু' নামে পরিচিত । আগামী 6 সেপ্টেম্বর দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের ঐতিহাসিক গোর্খা স্টেডিয়ামে তাঁর উপস্থিতি ঘিরে ইতিমধ্যেই পাহাড় জুড়ে তৈরি হয়েছে প্রবল উন্মাদনা ।
দুপুর 1টা থেকে শুরু হবে বিশেষ ফুটবল ম্যাচ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি । মূল আকর্ষণ অনূর্ধ্ব-17 প্রীতি ফুটবল ম্যাচ । উদ্দেশ্য শুধু একটি ম্যাচ আয়োজন নয়, পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকা, বিশেষ করে চা-বাগান ঘেরা অঞ্চলের কিশোর ফুটবলারদের সামনে বিশ্ব ফুটবলের এক তারকাকে হাজির করা । যাঁকে এত দিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গিয়েছে, সেই কাফুকেই এ বার কয়েক হাত দূরে দেখার সুযোগ পাবেন পাহাড়ের উঠতি ফুটবলাররা !
কাফুর আগমনকে ঘিরে তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, পাহাড়ের ছোট্ট মাঠ থেকে কি কোনও দিন বিশ্ব ফুটবলের বড় মঞ্চে পৌঁছতে পারবেন কোনও তরুণ ? আয়োজকদের আশা, কাফুর উপস্থিতি সেই স্বপ্ন দেখার সাহসটাই বাড়াবে ।
কাফুর ফুটবল-জীবন অবশ্য নিজেই এক অনুপ্রেরণার গল্প । ব্রাজিলের হয়ে খেলেছেন 142টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ । বিশ্বকাপ খেলেছেন চার বার । শুধু তাই নয়, পর পর তিনটি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলার নজির রয়েছে তাঁর । 1994 ও 2002 সালে ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি । 2002 সালে জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানিকে হারিয়ে ট্রফি হাতে তুলেছিল ব্রাজিল । সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন কাফু । তারপর থেকে সেরার শিরোপা অধারাই রয়েছে ব্রাজিলের ।
ক্লাব ফুটবলেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয় । ব্রাজিলের সাঁও পাওলো ও পালমেইরাস থেকে শুরু করে ইতালির এএস রোমা এবং এসি মিলানের মতো ক্লাবে খেলেছেন তিনি । বিশেষ করে ডানপ্রান্ত দিয়ে তাঁর দুরন্ত দৌড়, আক্রমণে উঠে যাওয়া এবং একই সঙ্গে রক্ষণ সামলানোর ক্ষমতা তাঁকে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা রাইট-ব্যাক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । এ বার সেই কাফুই আসছেন লেবংয়ে ।
কেন এই আয়োজন ?
এই সফরের নেপথ্যে রয়েছে স্থানীয় চা-বাগান ও তৃণমূল স্তরে ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ । 1885 সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী আর্য টি কোম্পানি লিমিটেড-এর উদ্যোগেই মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে । আয়োজকদের বক্তব্য, পাহাড়ে প্রতিভার অভাব নেই । অভাব রয়েছে সুযোগের । বহু কিশোর প্রত্যন্ত চা-বাগান এলাকা থেকে ফুটবল খেলে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে । কিন্তু উন্নত প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো এবং বড় মঞ্চে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ সীমিত । সেই জায়গাতেই কাফুর উপস্থিতিকে 'অনুপ্রেরণার মঞ্চ' হিসেবে দেখছেন উদ্যোক্তারা ।
অনূর্ধ্ব-17 প্রীতি ম্যাচটির লক্ষ্যও তাই স্পষ্ট, ছোট বয়স থেকেই পাহাড়ের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর দিকে টেনে আনা এবং ফুটবলকে পেশা হিসেবে দেখার সাহস দেওয়া ।
ফুটবলের সঙ্গে উন্নয়নও
শুধু ফুটবল ম্যাচ নয় । ওই দিন লেবংয়ে ক্রীড়া ও পর্যটন পরিকাঠামো নিয়েও একাধিক ঘোষণা হওয়ার কথা । আনুষ্ঠানিক ভাবে 'সিডরা হিলস স্পোর্টস অ্যান্ড ওয়েলনেস রিসোর্ট, দার্জিলিং'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে । একই অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করবে 'নর্থ বেঙ্গল ফাইটার্স এফসি' এবং 'দার্জিলিং ওয়ারিয়র্স এফসি' নামে দু'টি নতুন ফুটবল ক্লাব । অর্থাৎ, একটি তারকার সফরকে কেন্দ্র করে এক দিনের অনুষ্ঠানেই শেষ না থেকে পাহাড়ে ফুটবলকে ঘিরে দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো তৈরির বার্তাও দিতে চাইছেন আয়োজকেরা ।
গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তরফে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানটির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে । তবে জিটিএ সরাসরি এই অনুষ্ঠানের আয়োজক নয় । মূল আয়োজনের দায়িত্ব রয়েছে আর্য চা-বাগান কর্তৃপক্ষের উপর ।
'বিশ্বমঞ্চের স্বপ্ন দেখুক পাহাড়'
আয়োজক সংস্থার তরফে থুলুং বল্রনের বক্তব্য, এই সফরের আসল উদ্দেশ্য শুধু কাফুকে সামনে থেকে দেখানো নয় । তাঁর কথায়, "সীমিত পরিকাঠামো ও হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে ফুটবলকে ভালবাসে যে পাহাড়ি তরুণরা, তাদের কাছে কাফুর আগমন শুধুই মেগা ইভেন্ট নয় । এটা বিশ্বমঞ্চে চোখ রাখার সংকল্প ।"
কাফুর বিশ্বকাপ-অভিজ্ঞতার কথাও সামনে আনছেন আয়োজকেরা । পর পর তিনটি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা এবং চারটি বিশ্বকাপে প্রতিনিধিত্ব করা ব্রাজিলীয় তারকাকে তাঁরা দেখছেন কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং সাফল্যের প্রতীক হিসাবে । তাঁদের আশা, 6 সেপ্টেম্বর গোর্খা স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে যে কিশোররা কাফুকে দেখবে, তাদের কারও মনে হয়তো সেদিন একটি নতুন স্বপ্ন জন্ম নেবে ।
দার্জিলিংয়ের পাহাড় সেই স্বপ্নেরই অপেক্ষায় । লেবংয়ের মাঠে নামবেন বিশ্বকাপজয়ী কাফু, আর তাঁর সামনে ছুটবে পাহাড়ের নতুন প্রজন্ম । হয়তো কোনও এক কিশোর সেদিন মনে মনে বলবে, 'এই মাঠ থেকেই এক দিন আমিও ব্রাজিলের মতো বড় মঞ্চে খেলব !'