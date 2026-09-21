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বিশ্ব অ্যালজাইমার দিবস: 40-50 এও দেখা দেয় রোগ, চিকিৎসায় নতুন দিশা

World Alzheimer's Day: রোগীর নিজের বক্তব্যের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যের পর্যবেক্ষণও রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্য ৷

World Alzheimers Day
বিশ্ব অ্যালজাইমার দিবসে চিকিৎসক বৈভব শেঠ (ইনসেটে)-এর বার্তা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 7:54 PM IST

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কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: অ্যালজাইমার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও একাধিক প্রশ্ন রয়েছে । বয়স বাড়ার সঙ্গে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, সাম্প্রতিক ঘটনা মনে না-থাকা, পরিচিত জায়গা পথ ভুলে যাওয়া কিংবা আচরণে পরিবর্তন - কোন লক্ষণগুলি অ্যালজাইমারের দিকে ইঙ্গিত করে ? সাধারণত বেশি বয়সে এই রোগ দেখা গেলেও কম বয়সেও কি হতে পারে অ্যালজাইমার ? রোগ ধরা পড়লে কী রয়েছে চিকিৎসার সুযোগ ? আর শুধু রোগী নয়, রোগীর পরিবারের উপরই বা কী ধরনের প্রভাব পড়ে এই রোগের ? বিশ্ব অ্যালজাইমার দিবসে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিশিষ্ট নিউরোলজিস্ট চিকিৎসক বৈভব শেঠ ।

চিকিৎসক বৈভব শেঠের কথায়, অ্যালজাইমার ডিমেনশিয়ার সবচেয়ে সাধারণ ধরন । বয়স বাড়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের কোষে স্বাভাবিক কিছু পরিবর্তন হলেও অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য মানসিক সক্ষমতার উপর ক্রমশ প্রভাব পড়ে । তবে রোগীর নিজের বক্তব্যের পাশাপাশি পরিবারের সদস্য বা যিনি রোগীর দেখভাল করেন, তাঁদের পর্যবেক্ষণও রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

তিনি বলেন, "অনেক রোগী আমার কাছে এসে বলেন, ডাক্তারবাবু আমি ভুলে যাচ্ছি । কিন্তু একজন নিউরোলজিস্ট হিসেবে আমার কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় যখন রোগীর পরিবারের সদস্য বা কেয়ারগিভার এসে বলেন যে রোগী ভুলে যাচ্ছেন । কারণ রোগী অনেক সময় নিজে বুঝতেই পারেন না যে তাঁর মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে ।" ইটিভি ভারতের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এই রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়েছেন চিকিৎসক বৈভব শেঠ ৷ সেগুলিই এবার বিশদে জেনে নেব ৷

• অ্যালজাইমারে প্রথমে কী ধরনের সমস্যা দেখা দেয় ?

অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের যে অংশটি সাম্প্রতিক স্মৃতি তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, রোগের শুরুতে সেই অংশ বেশি প্রভাবিত হয় । ফলে পুরনো ঘটনা মনে থাকলেও সাম্প্রতিক ঘটনা মনে রাখতে সমস্যা শুরু হতে পারে । বৈভব শেঠ বলেন, "ধরুন, আপনার সঙ্গে আমি কিছু কথা বললাম । পাঁচ মিনিট পর রোগী হয়তো মনে রাখতে পারছেন না যে আমাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল । সকালে ব্রেকফাস্ট করেছেন, এক ঘণ্টা পর আবার পরিবারের সদস্যকে বলছেন, আমাকে ব্রেকফাস্ট দাও, আমি তো খাইনি । এই ধরনের ঘটনা অ্যালজাইমারের রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ।"

World Alzheimers Day
নিউরোলজিস্ট বৈভব শেঠ (ইটিভি ভারত)

স্মৃতিশক্তির পাশাপাশি অ্যালজাইমারের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ রয়েছে । চিকিৎসকের কথায়, "নেভিগেশনের সমস্যা খুব গুরুত্বপূর্ণ । নতুন কোনও জায়গায় গিয়ে যে কেউ হারিয়ে যেতে পারেন । কিন্তু যে জায়গায় একজন মানুষ নিয়মিত যান, সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথ চিনতে পারছেন না, এমনকি নিজের বাড়িটাও চিনতে পারছেন না - এটা যদি বারবার হয়, তাহলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার ।"

রোগ বাড়তে থাকলে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে । পরিচিত মানুষের নাম মনে না-পড়া, পরিচিত মুখ চিনতে অসুবিধা, হিসেব করতে সমস্যা হওয়া, দৈনন্দিন কাজকর্মে ধীর হয়ে যাওয়া - এমন একাধিক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে ।

এর সঙ্গে আচরণগত পরিবর্তনও আসতে পারে বলে জানান চিকিৎসক । তিনি বলেন, "রোগীর মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে । এমন কিছু বিশ্বাস তৈরি হতে পারে যার বাস্তব ভিত্তি নেই । কারও বিরুদ্ধে অকারণে সন্দেহ তৈরি হতে পারে । আবার এমন কিছু দেখার বা শোনার কথাও রোগী বলতে পারেন, যা বাস্তবে নেই । অনেক সময় রোগী নিজের মতো করে কোনও ঘটনা তৈরি করে সেটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারেন ৷"

• 60-এর পর বেশি, তবে 40-50-এও হয় অ্যালজাইমার

সাধারণত 60 বছরের বেশি বয়সে অ্যালজাইমার বেশি দেখা যায় । তবে এই রোগ শুধু প্রবীণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । কম বয়সেও অ্যালজাইমার হতে পারে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসক । বৈভব শেঠ বলেন, "সাধারণত আমরা 60 বছরের বেশি বয়সে অ্যালজাইমার বেশি দেখি । কিন্তু এখন কম বয়সে শুরু হওয়া অ্যালজাইমারের রোগীও দেখা যাচ্ছে । পরিবারের মধ্যে জিনগত প্রবণতা থাকলে রোগটি অনেক কম বয়সে শুরু হতে পারে । 40 বা 50-এও এর সূত্রপাত হতে পারে ।"

তবে কম বয়সে স্মৃতিশক্তির সমস্যা দেখা দিলে তার কারণ খুঁজে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ অ্যালজাইমার ছাড়াও অন্য ধরনের ডিমেনশিয়া এবং কিছু চিকিৎসাযোগ্য কারণেও কম বয়সে স্মৃতি ও চিন্তাশক্তির সমস্যা দেখা দিতে পারে । চিকিৎসকের বক্তব্য, "কমবয়সি কোনও রোগীর ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি কমে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে এটা সত্যিই ডিমেনশিয়া কি না । অতিরিক্ত মানসিক চাপ, কাজের চাপ, পারিবারিক চাপ, সামাজিক চাপ, আর্থিক চাপ - এগুলিও মানুষের মনোযোগে প্রভাব ফেলতে পারে ।"

• কম বয়সে অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে কেন পরীক্ষা জরুরি ?

যদি দেখা যায় যে, সত্যিই স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য মানসিক সক্ষমতা কমছে, তাহলে বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে তা বোঝা যায় । চিকিৎসকের কথায়, "প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে সত্যিই ডিমেনশিয়া রয়েছে কি না । তারপর বিশেষ ধরনের মানসিক সক্ষমতার পরীক্ষা করে বোঝা যায় কোন কোন জায়গায় সমস্যা হচ্ছে ।"

কম বয়সে সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসাযোগ্য কারণ খুঁজে বের করা আরও গুরুত্বপূর্ণ । চিকিৎসকের কথায়, "ভিটামিন বি12-এর ঘাটতি, থাইরয়েডের সমস্যা, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অস্বাভাবিকতার কারণে হওয়া কিছু মস্তিষ্কের রোগ - এগুলির চিকিৎসা করা সম্ভব । তাই কমবয়সি রোগীর ক্ষেত্রে যে কারণগুলি চিকিৎসার মাধ্যমে ঠিক করা সম্ভব, সেগুলি প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে । কারণ সেই কারণটি যদি ঠিক করা যায়, রোগীকে অনেকটাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ৷"

• অ্যালজাইমারের চিকিৎসায় নতুন দিশা

অ্যালজাইমার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ধারণা রয়েছে যে, এই রোগ ধরা পড়লে আর কিছু করার থাকে না । কিন্তু চিকিৎসকের মতে, গত কয়েক বছরে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা - দুই ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এসেছে । বৈভব শেঠ বলেন, "অনেক রোগী আমাদের কাছে অ্যালজাইমার অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর আসেন । কারণ মানুষের মধ্যে একটা ধারণা রয়েছে যে, অ্যালজাইমারের কোনও চিকিৎসা নেই । সেই কারণে অনেকে চিকিৎসকের কাছে আসতেও দেরি করেন ।"

তাঁর বক্তব্য, এখন কিছু বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যালজাইমারের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবর্তন আগের তুলনায় অনেক দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব । তাঁর কথায়, "রক্ত পরীক্ষা বা মেরুদণ্ডের তরল, অর্থাৎ সিএসএফ পরীক্ষা করে অ্যালজাইমারের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বায়োমার্কার দেখা যায় । উপসর্গ অ্যালজাইমারের দিকে ইঙ্গিত করলে রোগের শুরুর দিকেই এই পরীক্ষা করা যেতে পারে ।" চিকিৎসক জানান, বর্তমানে ভারতে অ্যালজাইমারের প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য অ্যান্টি-অ্যামাইলয়েড চিকিৎসাও পাওয়া যাচ্ছে । অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে অ্যামাইলয়েড নামে একটি প্রোটিন জমা হতে থাকে । সেই প্রোটিনকে লক্ষ্য করেই নতুন ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয় ।

তবে এই চিকিৎসা সব রোগীর জন্য নয় । নির্দিষ্ট কিছু রোগীর ক্ষেত্রে, রোগের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর এই চিকিৎসা বিবেচনা করা হয় । চিকিৎসকের কথায়, "এই চিকিৎসা রোগকে পুরোপুরি উলটে দেয় না । কিন্তু নির্দিষ্ট রোগীদের ক্ষেত্রে রোগের অগ্রগতি ধীর করার চেষ্টা করা যায় । রোগটাকে প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাখার সুযোগ তৈরি হতে পারে ।" তবে এই ধরনের চিকিৎসা ব্যয়বহুল হতে পারে এবং প্রত্যেক রোগীর জন্য উপযুক্ত নয় বলেও জানান তিনি ।

• কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন ?

অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে দ্রুত রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন চিকিৎসক । তাঁর কথায়, "রোগী নিজে সবসময় বুঝতে পারবেন না যে তাঁর সমস্যা হচ্ছে । তাই পরিবারের সদস্যদের নজর রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ । যদি দেখেন ভুলে যাওয়ার সমস্যা বারবার হচ্ছে, ক্রমাগত হচ্ছে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে প্রভাব ফেলছে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।" মস্তিষ্কের পরীক্ষা, স্মৃতি ও অন্যান্য মানসিক সক্ষমতার মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বায়োমার্কার পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের দিকে এগোনো যায় ।

• রোগীর পাশাপাশি বড় চ্যালেঞ্জ পরিবারের

অ্যালজাইমার শুধু রোগীর জীবনেই প্রভাব ফেলে না । রোগীর সঙ্গে থাকা পরিবারের সদস্যদের উপরও এর বড় প্রভাব পড়ে । বিশেষ করে রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর দেখভালের দায়িত্ব পরিবারের উপর ক্রমশ বাড়তে থাকে । চিকিৎসক একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, "একজন রোগীর ছেলে আমার কাছে এসেছিলেন । তাঁর মায়ের ডিমেনশিয়া তখন কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে । ছেলে সকাল 10টায় কাজে বেরিয়ে রাত 9টায় বাড়ি ফেরেন । তাঁর স্ত্রীও কাজ করেন । একদিন তাঁর মা বাড়িতে কাউকে না পেয়ে বাইরে বেরিয়ে যান এবং রাস্তা হারিয়ে ফেলেন । তাঁকে খুঁজতে পুলিশে অভিযোগ করতে হয় । কয়েক দিন পর তাঁকে পাওয়া যায় ।"

এরপর ওই পরিবারের সদস্য চিকিৎসককে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর মাকে কোনও বৃদ্ধাশ্রমে রাখা যায় কি না । বৈভব শেঠ বলেন, "আমার খারাপও লেগেছিল, রাগও হয়েছিল । কিন্তু পরে বুঝলাম, ওই পরিবারের মানুষটির সমস্যাটাও বাস্তব । কেয়ারগিভার বার্ডেন অনেক বেড়ে গিয়েছিল । প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে 24 ঘণ্টা একজনকে রেখে রোগীর দেখাশোনা করাও সম্ভব নয় । আর্থিক সমস্যাও থাকতে পারে ।"

• কেয়ারগিভারদের কাউন্সেলিংও জরুরি

তাই অ্যালজাইমারের চিকিৎসায় শুধু রোগীর দিকে নজর দিলেই হবে না, যাঁরা রোগীর দেখভাল করছেন তাঁদেরও পাশে থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন চিকিৎসক । তাঁর পরামর্শ, অ্যালজাইমার রোগী ও তাঁদের পরিবারের জন্য কাজ করা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বা সহায়তা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যেতে পারে । তিনি বলেন, "একজন মানুষ একা কোনও সমস্যার মধ্যে থাকলে তার সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন । কিন্তু একই সমস্যার মধ্যে থাকা 10-12 জন মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলে সেখান থেকে অনেক নতুন ধারণা পাওয়া যায় । কেউ বাড়িতে সিসিটিভি লাগিয়েছেন, কেউ রোগীর সময়সূচি বদলেছেন, কেউ পরিবারের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন । এগুলি অন্য পরিবারকেও সাহায্য করতে পারে ৷"

চিকিৎসকের মতে, অ্যালজাইমার পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব না হলেও রোগের অগ্রগতি ধীর করার চেষ্টা করা যায় । তাই যত দ্রুত সম্ভব রোগ শনাক্ত করা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ ।

বিশ্ব অ্যালজাইমার দিবসে চিকিৎসকের বার্তা, "আমরা রোগটাকে পুরোপুরি উলটে দিতে পারব না । কিন্তু শুরুতেই যদি রোগ ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা শুরু করা যায়, তাহলে অনেক কিছু করা সম্ভব । রোগীর পাশাপাশি কেয়ারগিভারদেরও কাউন্সেলিং ও প্রস্তুতি দরকার ।"

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ALZHEIMER IN EARLY AGE
DOCTORS ON ALZHEIMER
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অ্যালজাইমারের চিকিৎসা
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