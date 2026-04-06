প্রার্থী ইস্যুতে রণক্ষেত্র আলিপুরদুয়ার, তালা ভাঙা ঘিরে রক্তাক্ত কংগ্রেস কার্যালয়

প্রার্থী ইস্যুতে রণক্ষেত্র আলিপুরদুয়ার, তালা ভাঙা ঘিরে রক্তাক্ত কংগ্রেস কার্যালয়
গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আলিপুরদুয়ার । জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের তালা ভাঙাকে কেন্দ্র করে চলল ব্যাপক লাঠালাঠি ও রক্তারক্তি ।
Published : April 6, 2026 at 10:21 AM IST
আলিপুরদুয়ার, 6 এপ্রিল: ভোটের মুখে রক্তাক্ত আলিপুরদুয়ার ৷ প্রার্থী বদলের দাবিতে বৃহস্পতিবার থেকেই তালা বন্ধ ছিল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা কার্যালয় । আর সেই তালা খোলাকে কেন্দ্র করেই রবিবার সন্ধ্যায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় জেলা কংগ্রেস অফিস ।
জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী তথা জেলা সভাপতি মৃন্ময় সরকার তালাবন্ধ কার্যালয় খুলতে গেলে বাধা দেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দেবনাথ । এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ, তালা ভেঙে কার্যালয়ে প্রবেশ করার পরই দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে ।
এক পক্ষের দাবি, মৃন্ময় সরকার ও তাঁর অনুগামীরা শান্তনু দেবনাথ-সহ অন্য এক কর্মীর উপর হামলা চালিয়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেন । অন্যদিকে, পাল্টা অভিযোগ, শান্তনু দেবনাথ ও তাঁর সমর্থকরাই প্রথমে জেলা সভাপতির ঘনিষ্ঠদের উপর চড়াও হন । এই গোষ্ঠী সংঘর্ষে উভয় পক্ষ মিলিয়ে মোট 6 জন আহত হয়েছেন । তাঁদের স্থানীয় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।
আহতদের মধ্যে রয়েছেন, জেলা সভাপতির ঘনিষ্ঠ দীপক সুরি (বীরপাড়া), মাদারিহাট ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জয় চৌধুরী, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিজয় চৌধুরী ৷ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীদের মধ্যে রয়েছেন, শান্তনু দেবনাথ, কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুব্রত সরকার, যুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক বলরাম রায় ও ছাত্র পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্যরা ৷
ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । প্রার্থী নির্বাচনকে ঘিরে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে, এই ঘটনাই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । মাদারিহাট ব্লক সভাপতি দীপক সুরি বলেন, "আমি, আমার বাপ-ঠাকুরদা'রা কংগ্রেস কর্মী ছিলেন । শান্তনু দেবনাথ কংগ্রেস কার্যালয় তালা বন্ধ করে রেখেছিলেন ৷ আমরা তালা খুলে ভিতরে ঢুকলে শান্তনু ঝামেলা ও অশান্তি করে ৷ আমার গায়ে হাত তোলে ৷ মেরে নাক-মুখ ফাটিয়ে দেন ।"
অন্যদিকে, মালদা ও মুর্শিদাবাদেও বেশ কয়েকদিন আগে প্রার্থী পছন্দ না-হওয়ায় বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মীদের একাংশ ৷ মালদার চাঁচলে দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান । মুর্শিদাবাদের ডোমকলেও কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দেন এক অংশের কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা ৷