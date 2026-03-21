প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে ভাঙচুর কর্মীদের

নারায়ণগড়ের বিজেপি প্রার্থী রামপ্রসাদ গিরির নাম ঘোষণার পর থেকেই দলের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। এদিন সেই ক্ষোভ উগড়ে দেন কর্মী-সমর্থকরা ৷

BJP Office Vandalize for Candidate
বিজেপি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালালো কর্মীরা
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 21, 2026 at 8:40 PM IST

খড়গপুর, 21 মার্চ: নারায়ণগড় বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরিকে নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে তীব্র অসন্তোষের জেরে দলীয় কার্যালয়েই ভাঙচুর চালাল বিজেপির একাংশ কর্মী-সমর্থক। নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিকে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভ ক্রমেই উত্তপ্ত রূপ নেয় ৷ যদিও জেলা সভাপতির দাবি, বিষয়টা তিনি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় ৷

সূত্রের খবর, নারায়ণগড়ের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে রামপ্রসাদ গিরির নাম ঘোষণার পর থেকেই দলের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় স্তরে কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব না-দিয়েই প্রার্থী নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ এই ক্ষোভই শনিবার বিস্ফোরিত হয় খড়গপুরের কৌশলায় অবস্থিত জেলা বিজেপির সদর কার্যালয়ে ৷ এদিন সকাল থেকেই বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়ে প্রথমে প্রার্থী বদলের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন ৷ পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ক্ষুব্ধ কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ৷ অফিসের চেয়ার, টেবিল ভেঙে ফেলা হয় ৷ এমনকী কার্যালয়ের ভেতরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাও রেহাই পায়নি। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

বিজেপি কার্যালয়ে ভাঙচুর (ইটিভি ভারত)

বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে নারায়ণগড়ের বর্তমান প্রার্থী রামপ্রসাদ গিরিকে বদলাতে হবে ৷ স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য মুখকে প্রার্থী করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় ৷ এই ঘটনায় জেলা বিজেপির অন্দরেই চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে । নির্বাচনের আগে এই ধরনের অশান্তি দলীয় সংগঠনের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

এই বিষয়ে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা বলেন, "উনি দীর্ঘদিন রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাঁর প্রার্থী হওয়া আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে আমাদের নারায়ণগড় এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব আহত হয়েছে ৷ আমরা চাইছি, অবিলম্বে প্রার্থী বদল করুক ৷ যদিও এই প্রার্থী বদল নিয়ে আমরা বহু জায়গায় আবেদন নিবেদন করেছি, জানিয়েছি রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরে। কিন্তু কিছু না-হওয়ায় আজকে বাধ্য হয়ে জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছি ৷"

যদিও এ বিষয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি সুমিত কুমার মণ্ডল বলেন, "পার্টি অফিসে গণ্ডগোল হয়েছে শুনেছি ৷ তবে বিষয়টা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত জানি না। ওদেরকে আমি ডেকেছি কথা বলব বলে ৷ আলোচনার পর আপনাদের বলতে পারব।" যদিও ভাঙচুর নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "একটা গণ্ডগোল হয়েছে জেলা দফতরে।"

অন্যদিকে, নারায়ণগড়ের বিজেপি প্রার্থী রমা প্রসাদ গিরি সাংবাদিকদের সামনে কিছু না বললেও এলাকার তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট সুভাশিস মহাপাত্র বলেন, "এই পুরো ঘটনার জন্য দায়ী জেলার জেলা সভাপতি সুমিত কুমার মণ্ডল। তার ইন্ধনে এই ঘটনা ঘটেছে। কারণ তাঁর ভাই হল প্রদীপ মণ্ডলের স্ত্রীকে এলাকায় প্রার্থী করার কথা ছিল ৷ কিন্তু সে প্রার্থী না-হওয়াতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ কিছু বিজেপি কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে করেছে উনি ৷ এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়।"

অন্যদিকে, এই ঘটনায় কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ৷ তৃণমূলের প্রার্থী প্রদীপ সরকার বলেন, "এটা বিজেপির নিজস্ব দ্বন্দ্ব ৷ এতে শাসকদল কোনওভাবে জড়িত নয়। এটাই বিজেপির কালচার। বিজেপির বিরুদ্ধে বিজেপিই ৷ এরাই বিজেপিকে শেষ করে দেবে ৷ তৃণমূলের দরকার নেই। এই নিয়ে আমাদের কিছুই বলারও নেই। আমরা শুধু এটাই বলব, অলিখিত প্রেসিডেন্ট রুলস জারি করে নির্বাচন হচ্ছে।"

