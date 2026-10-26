কুমারডিহি কোলিয়ারিতে আটকে 12 শ্রমিক, উদ্ধারকাজ নিয়ে আশ্বাস শুভেন্দুর

কুমারডিহি কোলিয়ারিতে আটকে 12 শ্রমিক, উদ্ধারকাজ নিয়ে আশ্বাস শুভেন্দুর
Workers trapped at coal mine: কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শ্রমিকদের উদ্ধার করা যায়নি ।
Published : October 26, 2026 at 11:03 PM IST
পাণ্ডবেশ্বর, 26 অক্টোবর : কোলিয়ারিতে আটকে পড়লেন প্রায় 12 জন শ্রমিক। সোমবার সন্ধ্যায় কুমারডিহি কোলিয়ারিতে এই ঘটনাটি ঘটছে । বেশ কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শ্রমিকদের উদ্ধার করা যায়নি । ঘটনাকে ঘিরে চরম আতঙ্ক পাণ্ডবেশ্বরে।
শ্রমিকদের উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করেছে খনি কর্তৃপক্ষ। তবে দীর্ঘক্ষণ ধরে শ্রমিকরা আটকে থাকায় তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে খনি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ। সূত্রের খবর, খনির ভিতরে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত ডুলিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেওয়ায় এই বিপত্তি। তার জেরেই প্রায় 12 জন শ্রমিক আটকে পড়েন বলে জানা গিয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন , যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, "ইসিএল কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে, লিফটে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে খনি শ্রমিকরা ভেতরে আটকে পড়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা হচ্ছে ।" ঘটনাস্থলে ঘিয়ে উদ্ধারের কাজ খতিয়ে দেখছেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি । আটকে থাকা শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা কেমন, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে উৎকণ্ঠা। যদিও বিধায়ক দাবি করেছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গিয়েছে । জল ও খাবার পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে ।
এই ঘটনায় ফের সামনে এসেছে খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্ন। সহকর্মীদের অভিযোগ, কুমারডিহি কোলিয়ারিতে মাঝেমধ্যেই ডুলি নিয়ে এমন বিপত্তি ঘটে। কখনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ডুলি আটকে যায়, আবার কখনও ডুলির দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে বলে তাঁদের দাবি।
বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও কেন স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রমিকদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, খনির ভিতরে কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে শ্রমিকদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক খনি আধিকারিক বলেন, “যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে এই সমস্যা হয়েছে। শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে জোরকদমে।”
তবে কখন নাগাদ আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উদ্ধারকাজের অগ্রগতি এবং শ্রমিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন তাঁদের সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যরা।
আগে কবে কবে দুর্ঘটনা ?
- চলতি বছরে ইসিএলের সিদুলি কোলিয়ারিতে জল ঢুকে এয়ার ব্লাস্টের ঘটনা ঘটে। এর জেরে দুই কর্মী আটকে পড়েন। পরে যদিই তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।
- গত মে মাসে পরাশিয়া কোলিয়ারিতে এয়ার ব্লাস্ট ও ধসের কারণে 1 শ্রমিকের মৃত্যু হয় । আহত হন আরও একাধিক শ্রমিক।
- বছর দুই আগে চাকা মেরামত করতে গিয়ে ইসিএলের খনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। খনিগর্ভের ভিতরে দু’হাজার ফুট নীচে পড়ে মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের।
- 2023 সালে অন্ডালের কেন্দা জামবাদ খনিতে দুর্ঘটনায় এক সুপারভাইজারসহ দুই শ্রমিকের গুরুতর আহত হন ।
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