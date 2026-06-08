শাহজাহান ঘনিষ্ঠ পাপ্পুর ইটভাটা জবরদখল ! শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তপ্ত সন্দেশখালি
সোমবার ইটভাটা শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান৷ তাঁদের শাহজাহানের দাপটেই ইটভাটা দখল হয়েছিল৷
Published : June 8, 2026 at 3:53 PM IST
সন্দেশখালি (উত্তর 24 পরগনা), 8 জুন: শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হলেও তাঁর ঘনিষ্ঠদের দাপট এবং অত্যাচারের একের পর এক অভিযোগ এখনও প্রকাশ্যে আসছে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে। এবার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ এক ইটভাটা দখলকারীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় জমি মালিক ও ভাটার শ্রমিকরা।
শাহজাহানের নাম ভাঙিয়ে বছরের পর বছর ব্যবসা চালানো, জমি মালিকদের প্রাপ্য টাকা না দেওয়া এবং শ্রমিকদের পারিশ্রমিক আটকে রাখার অভিযোগে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় সন্দেশখালির ন্যাজাট থানা এলাকার মঠবাড়িতে। অভিযুক্তের নাম পাপ্পু সাউ। তাঁর গ্রেফতারের দাবিতে সোমবার ওই ইটভাটার সামনে লাঠি-ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভ দেখান এলাকার শয়ে শয়ে মানুষ।
স্থানীয় ও বিক্ষোভকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত পাপ্পু সাউয়ের বাড়ি কলকাতায়। অভিযোগ, সন্দেশখালির ‘বেতাজ বাদশা’ শেখ শাহজাহানের মদতে মঠবাড়ি এলাকায় একটি ‘ফোর স্টার’ ইটভাটা জবরদখল করেন তিনি। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সেখানে রমরমিয়ে ব্যবসা চালালেও, যে সমস্ত প্রান্তিক মানুষের জমি ওই ভাটায় রয়েছে, তাঁদের একটি টাকাও দেওয়া হয়নি। একই অবস্থা ভাটার দিনমজুর ও শ্রমিকদেরও। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটলেও মাসের পর মাস বকেয়া মজুরি মেলেনি। অভাবের দিনে নিজেদের ন্যায্য পাওনা চাইতে গেলেই জুটত শেখ শাহজাহানের ভয় ও হুমকি। শাহজাহানের বাহিনীর ভয়ে এতদিন মুখ খোলার সাহস পাননি কেউ।
এদিনের এই বিক্ষোভে অন্যতম প্রথম সারির মুখ জাহাঙ্গির মোল্লা ওরফে মাইকেল পাপ্পু সাউয়ের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন। জাহাঙ্গির মোল্লা দাবি করেন, বিবিএস (BBS) নামক ওই ইটভাটায় সুকুমার বা খোকন ভাইদের ইট ও অন্যান্য মালপত্র থাকা সত্ত্বেও, শাহজাহানের মদতপুষ্ট পাপ্পু সাউ জোর করে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকার মাল জবরদখল করে বিক্রি করে দেয়। ভাটার দায়িত্বে জাহাঙ্গির নিজে থাকলেও ক্ষমতার জোরে তা দখল করে নেওয়া হয়।
জাহাঙ্গির আরও জানান, বকেয়া 15 লক্ষ টাকা চাইতে গেলে পাপ্পু সাউয়ের নির্দেশে তাঁর ঠিকাদার ও গুন্ডাবাহিনী তাঁকে দু’বার নির্মমভাবে মারধর করে এবং শেষ পর্যন্ত ভাটা থেকে বের করে দেয়। শুধু তাই নয়, পাপ্পু সাউ ও গুড্ডু নামের এক ব্যক্তি তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টাও করেছিল। এই নিয়ে চার মাস আগে একটি খুনের চেষ্টার মামলা দায়ের করা হলেও, পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি৷ পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে পাপ্পুর যোগসাজশের অভিযোগও তুলেছেন তিনি৷
বিক্ষোভকারীদের দাবি, রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে বারবার ন্যাজাট থানা-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পুলিশ ও প্রশাসন শাহজাহান ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের আড়াল করত৷ তবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পরিস্থিতি বদলেছে। রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার গঠিত হতেই এবার নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে রাস্তায় নেমেছেন ভুক্তভোগীরা।
এদিনের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ থেকে আন্দোলনকারীদের পক্ষে জাহাঙ্গির মোল্লা ওরফে মাইকেলের একটাই দাবি, শাহজাহান ঘনিষ্ঠ প্রতারক পাপ্পু সাউকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। অন্যদিকে এলাকার জমি মালিক এবং অন্যান্য অংশীদাররা পাপ্পু সাউকে অস্বীকার করে জাহাঙ্গিরের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা দেখিয়েছেন। জাহাঙ্গির জানিয়েছেন, তিনি আজ থেকেই ভাটায় বসছেন এবং সমস্ত গরিব মানুষের বকেয়া দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছেন। নতুন সরকারের ওপর আস্থা রেখে সুবিচারের আশায় বুক বাঁধছেন মঠবাড়ির সাধারণ মানুষ।
যদিও এই বিষয়ে পাপ্পু সাউয়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷ পুলিশও এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ৷