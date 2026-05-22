সিন্ডিকেট-শোষণের অভিযোগে বেসরকারি কারখানার সামনে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুরের ঘটনা৷ শ্রমিকদের দাবি, তৃণমূল জমানায় তাঁরা মুখ খুলতে পারতেন না৷ সরকার পরিবর্তনের পরই তাঁরা হকের লড়াইয়ে নেমেছেন৷

Workers Protest in Salanpur
সালানপুরে বেসরকারি কারখানার সামনে শ্রমিকদের বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 3:20 PM IST

সালানপুর/আসানসোল (পশ্চিম বর্ধমান), 21 মে: দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি কারখানাগুলিতে তৃণমূলের সিন্ডিকেট রাজ চলছিল। তাদের মদতে ঠিকাসংস্থার মাধ্যমে অস্থায়ী শ্রমিকদের শোষণ করা হয়েছে। এমনই অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর ব্লকের দেন্দুয়া কল্যাণেশ্বরী এলাকা।

এক বেসরকারি ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা এদিন কাজে যোগ না দিয়ে কারখানায় প্রবেশের মূল রাস্তার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। আন্দোলনের জেরে বহু শ্রমিক কাজে যোগ না দেওয়ায় কারখানার উৎপাদন ও স্বাভাবিক কাজকর্মও ব্যাহত হয়।

আন্দোলনকারী শ্রমিকদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে তাঁদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন দেওয়া হয়নি৷ উপরন্তু আট ঘণ্টার বদলে প্রতিদিন 12 ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, কারখানার ভেতরে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়েও কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই বলেও অভিযোগ ওঠে।

শ্রমিকদের দাবি, আগে তৃণমূল সিন্ডিকেটের ভয় ও চাপের পরিবেশে কেউ মুখ খুলতে পারতেন না। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে একজোট হয়েছেন। তাদের বক্তব্য, এখন আর শোষণ মেনে নেওয়া হবে না।

জানা গিয়েছে, এই সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে সপ্তাহখানেক আগেই শ্রমিকরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। তখন কারখানা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সাতদিনের সময় চেয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করা হয়নি। এরপরই শুক্রবার ফের আন্দোলনের পথে নামেন শ্রমিকরা।

আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা স্থানীয় নেতা অমর মাহাতো দাবি করেন, এতদিন কারখানাগুলিতে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য চলেছে এবং ঠিকা সংস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণ করা হয়েছে। ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই শ্রমিকরা ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে আরও সংগঠিত হয়েছেন।

শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে দাবি না মানা হলে আগামিদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। এখন দেখার, পরিস্থিতি সামাল দিতে কারখানা কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে!

উল্লেখ্য, রাজ্যে তৃণমূল জমানার অবসানের পর বিজেপির সরকার শপথ নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্বতন শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে৷ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ অনেকে গ্রেফতারও হয়েছে৷ অনেক জায়গায় নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়করা প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে পদক্ষেপ করেছেন৷ এক্ষেত্রেও তেমন কিছু হয় কি না, সেটাই এখন দেখার!

