12 ঘণ্টা কাজ করানোর অভিযোগ, PF-ESI-ন্যায্য মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ

12 ঘণ্টা কাজ করানোর অভিযোগ, PF-ESI-ন্যায্য মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ
Workers Protest in Bhatar: বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শ্রম আইন অনুযায়ী দৈনিক 8 ঘণ্টা কাজের নিয়ম থাকলেও 10 থেকে 12 ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হচ্ছে ।
Published : November 4, 2026 at 2:15 PM IST
ভাতার, 4 নভেম্বর: দৈনিক 10 থেকে 12 ঘণ্টা কাজ করানো হলেও মিলছে না ন্যায্য পারিশ্রমিক । নেই প্রভিডেন্ট ফান্ড, কর্মচারী রাজ্য বিমা কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়পত্র । এমনই একাধিক অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার কর্মবিরতি শুরু করেন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের ওড়গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শ্রীরাম টেকনোপ্যাক কারখানার শ্রমিকেরা । পরিস্থিতি বুঝে বুধবার শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে কারখানা কর্তৃপক্ষ ৷
মঙ্গলবার সকাল থেকে কারখানার মূল ফটকের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন শ্রমিকরা । তাঁদের দাবি, বছরের পর বছর কাজ করেও কাজের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়নি ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শ্রম আইন অনুযায়ী দৈনিক 8 ঘণ্টা কাজের নিয়ম থাকলেও তাঁদের দিয়ে 10 থেকে 12 ঘণ্টা পর্যন্ত খাটানো হচ্ছে । অথচ অতিরিক্ত কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক মিলছে না । দীর্ঘদিন কাজ করার পরেও অনেকের হাতে নেই পরিচয়পত্র বা নিয়োগপত্র । পিএফ ও ইএসআইয়ের সুবিধা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত বলে অভিযোগ । সমান কাজ করেও মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হচ্ছে বলেও দাবি।
কারখানার শ্রমিক সুজিত গড়াইয়ের অভিযোগ, নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেই দুর্ব্যবহার করা হয় । ন্যায্য মজুরি কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা তুললে কাজ থেকে বাদ দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে । এমনকী আন্দোলনে শামিল হওয়া আটকাতে শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগও উঠেছে । তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি চললেও কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেয়নি ।
শ্রমিক সুমন বাগদির দাবি, কারখানার ভিতরে এখনও উৎপাদন চলছে । উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া বা সংস্থার ক্ষতি করার জন্য এই বিক্ষোভ নয় । বরং নিজেদের ন্যায্য অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই তাঁরা কর্মবিরতি শুরু করেছেন । শ্রমিকদের মতে , কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলে পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় নথি না থাকায় আইনি বা প্রশাসনিক সহায়তা পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে ।
ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সহকারি শ্রম আধিকারিকের কাছে লিখিত দাবিদাওয়া জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা । কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, সুরক্ষামূলক পোশাক ও সরঞ্জাম, নির্ধারিত কর্মসময়, বকেয়া পারিশ্রমিক এবং পিএফ-ইএসআইয়ের সুবিধা চালুর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা । দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা । পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং শ্রমিকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন তাঁরা ।