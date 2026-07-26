ইস্পাত কারখানায় চুল্লিতে বিস্ফোরণে জখম 2, যান্ত্রিক ত্রুটির অভিযোগ
ওই কারখানায় এর আগে একাধিকবার দুর্ঘটনা ও শ্রমিক মৃত্যুর অভিযোগ ৷ চুল্লিতে যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতি নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ ৷
Published : July 26, 2026 at 1:01 PM IST
বর্ধমান, 26 জুলাই: পূর্ব বর্ধমান জেলার পালিতপুরের একটি ইস্পাত কারখানায় ফের চুল্লিতে বিস্ফোরণের অভিযোগ ৷ শনিবার রাতে লোহা গলানোর চুল্লি বা ভাটি ফেটে বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন ৷ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ঘটনায় বর্ধমান থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে ৷
এই দুর্ঘটনা নিয়ে কারখানার অন্যান্য শ্রমিকরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই চুল্লিতে যান্ত্রিক ত্রুটি, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানো হচ্ছে ৷ কিন্তু, মালিকপক্ষ কার্যকর কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ ৷ শ্রমিকদের দাবি, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করলেও, তাঁদের হাতে শুধু হেলমেট ও সেফটি জুতো তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, চুল্লির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি ৷
কারখানার এক শ্রমিক রামদেব পাসোয়ান অভিযোগ করেন, "নিয়মিতভাবে ভাটি পরীক্ষা করা হয় না ৷ রক্ষণাবেক্ষণ টিমের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা ছাড়াই অনেক সময় চুল্লি চালু করে দেওয়া হয় ৷ চুল্লির ভিতরে ত্রুটি থাকার বিষয়টি একাধিকবার জানানো হলেও, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি ৷ শ্রমিকদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়ে উৎপাদনের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে ৷" তাঁর দাবি, সমস্ত কারিগরি ত্রুটি সম্পূর্ণভাবে মেরামত না-করে কোনওভাবেই ভাটি চালু করা উচিত নয় ৷
শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, এর আগেও একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ তাঁদের দাবি, অতীতে ভাটি সংক্রান্ত একাধিক দুর্ঘটনায় অনেক শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন ৷ তাই কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করার পাশাপাশি, প্রতিটি ভাটি চালুর আগে বাধ্যতামূলক প্রযুক্তিগত পরীক্ষা চালানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা ৷
এ দিন ঘটনাস্থলে যান বিজেপি নেতা তথা বর্ধমান উত্তর বিধানসভার পরাজিত প্রার্থী সঞ্জয় দাস ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "গত এক বছরের মধ্যে একই কারখানায় তিনবার ভাটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ৷ ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান এবং কারখানা পরিচালন কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই বারবার এমন দুর্ঘটনা ঘটছে ৷ কর্মীরা নিয়মিত ও ন্যায্য বেতনও পান না ৷ এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ৷"
শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হবে বলে তিনি জানান ৷ যদিও, ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই ঘটনার নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷