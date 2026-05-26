কলকাতা বিমানবন্দরে লিফট ছিঁড়ে আহত 4

কলকাতা বিমানবন্দরে লিফট ছিঁড়ে আহত 4
Published : May 26, 2026 at 5:45 PM IST
কলকাতা, 26 মে: কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ বাস লাউঞ্জের একটি লিফট আচমকা ছিঁড়ে নীচে পড়ে যায়। ঘটনায় অন্তত চার জন রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় ওই লিফটের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজ চলছিল ৷ কাজ চলাকালীন আচমকাই লিফটের সংযোগকারী তার ছিঁড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ ঘটনার তীব্রতায় লিফটের কেবিনটি সজোরে নীচে পড়ে গেলে ভেতরে ও আশেপাশে কর্মরত কর্মীরা গুরুতর আহত হন ৷ দুর্ঘটনার পর বিমানবন্দরের উদ্ধারকারী দল ও কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন ৷
কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর বিক্রম সিং বলেন, "রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলার সময় তার ছিঁড়ে লিফট পড়ে যায় ৷ এই ঘটনায় কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷"
মঙ্গলবার দুপুর 1টা নাগাদ বিমানবন্দরের ডোমেস্টিক অর্থাৎ অন্তদেশীয় টার্মিনালে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ 34 নম্বর লিফটটিতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল। গত কয়েকদিন ধরেই এই লিফটটি সাধারণের জন্য বন্ধ রাখা ছিল। এই ঘটনার ফলে দেশের অন্যতম ব্যস্ত এই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণের মান নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । কী কারণে এই যান্ত্রিক ত্রুটি এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় প্রয়োজনীয় সুরক্ষাবিধি মেনে চলা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ৷ আপাতত বিমানবন্দরের ওই নির্দিষ্ট অংশটি সিল করে দেওয়া হয়েছে ।
চলতি বছর মার্চে আরজি কর হাসপাতালে ছেলের চিকিৎসা করাতে গিয়ে লিফটে আটকে মৃত্যু হয় দমদমের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্যরাজনীতি ৷ হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার বিল্ডিংয়ের লিফটে যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে আটকে পড়ে প্রাণ হারান ওই ব্যক্তি ৷ অভিযোগ, দীর্ঘ এক ঘণ্টা লিফটের ভিতরে ছটফট করলেও তাঁকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি কেউ ৷ শেষ পর্যন্ত যখন লিফট খোলা হয়, ততক্ষণে সব শেষ।