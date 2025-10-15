আলোর বাড়বাড়ন্তে কমেছে চাহিদা, বাঙালির মানরক্ষায় মোমবাতি তৈরি কারিগরদের

আলোর বাড়বাড়ন্তে কমেছে চাহিদা, বাঙালির মানরক্ষায় মোমবাতি তৈরি কারিগরদের
হাল ছাড়তে নারাজ মোমবাতি কারখানার শ্রমিকরা ৷ দিনরাত এক করে কাজ করছেন তাঁরা ৷
Published : October 15, 2025 at 6:17 PM IST
গঙ্গারামপুর, 15 অক্টোবর: সামনেই দীপাবলি । আর দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব । প্রত্যেকের বাড়িতে রংবেরঙের আলোর বাহার ঝুলবে । বাড়িতে প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালিয়েও আলোর উৎসবে অন্ধকার দূর করবে অনেকে । তাই এই সময় বাজারে মোমবাতির চাহিদা তুঙ্গে থাকে । তবে আগের থেকে এখন সেই চাহিদা অনেক কম ৷ তবু বাঙালির মানরক্ষায় মোমবাতি তৈরি করে চলেছেন কারিগররা ৷
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের কারখানাগুলিতে তৈরি হচ্ছে মোমবাতি । সেখানে গিয়ে চোখে পড়ল শ্রমিকদের ব্যস্ততা । এক একটি কারখানায় একসঙ্গে 20-22 জন শ্রমিক কাজ করছেন । একটি মোমবাতি তৈরি করতে সময় লাগছে পাঁচ থেকে সাত মিনিট । তবে একটি নয়, তৈরি হয় একসঙ্গে 50টি করে মোমবাতি । বছরের চার মাস এই কাজের ব্যস্ততা থাকে ।
মোমবাতি তৈরি শুরু হয় গরম ওভেনে মোমকে গলিয়ে । বালতি করে তরল মোম নিয়ে যাওয়া হয় মোমবাতি তৈরির জন্য । নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত এক করে কাজ করছেন কর্মীরা ৷ শুধুমাত্র এই মাসে প্রায় আড়াইগুণ মোমবাতি বিক্রি হবে বলে আশাবাদী প্রস্তুতকারকরা । এর ফলে বাড়বে কর্মসংস্থানও ।
গঙ্গারামপুর শহরের মোমবাতি কারখানার কর্মী নিতাই সরকার বলেন, "আমি প্রায় 6 বছর ধরে এই কারখানায় কাজ করছি । আমরা যে পরিমাণে মোমবাতি তৈরি করি সেই অনুযায়ী মজুরি পাই । বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় এই সময় মোমবাতির চাহিদা অনেকটা কম থাকে । আমরা বাঙালিদের মানরক্ষার জন্য এই মোমবাতি তৈরি করছি । মোমবাতি শিল্পের উপর গঙ্গারামপুর শহরের অনেক মানুষের জীবিকা নির্ভর করে । সঠিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঋণ ও সুবিধা দেওয়া হলে এই ক্ষুদ্র শিল্প বৃহত্তর শিল্পে পরিণত হবে এবং কর্মসংস্থানেরও সুযোগ পাবে প্রচুর ছেলেরা ।"
তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিকে সরিয়ে বাজারের দখল করেছে বৈদ্যুতিক আলো । চিনা লাইট ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে । বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় ভারতীয় টুনি বাল্ব ৷ টুনি বাল্ব বাজারে আসার কারণেই চাহিদা কমেছে মোমবাতির ।
কারিগর মোহন বসাক বলেন, "দীর্ঘ 30 বছর ধরে এই কাজ করে আসছি । খুব ছোটবেলা থেকেই এই কাজ করে আসছি । বিভিন্ন ধরনের মোমবাতি এখানে তৈরি হয় । 25 থেকে 30 রকমের মোমবাতি তৈরি হয় এখানে । বাজারে বিভিন্ন ধরনের টুনি বাল্ব আসার কারণে চাহিদা কমেছে মোমবাতির । লোকজন একদিনের দীপাবলি হওয়ার জন্য প্রদীপ এবং মোমবাতি দুটোই জ্বালায় ।"
জয়ন্ত দাস নামে আরেক কারিগরের কথায়, "অন্যান্য সময় আমরা পাঁচ থেকে সাতজন কাজ করি । কিন্তু কালীপুজোর সময় আমরা 25 থেকে 30 জন এখানে কাজ করি। চাহিদা অনেকটাই কম । বাজারে চলে এসেছে বিভিন্ন ধরনের চিনা লাইট । তার জন্য মোমবাতির চাহিদা অনেকটাই কমে গিয়েছে ।"
কারখানার মালিক অরিত্র বসাক বলেন, "কালীপুজোর সময় মোমবাতি বাঙালিদের চাহিদা অনুযায়ী বেড়ে যায় । তবে অন্যান্য় সময় চাহিদা নেই ৷ কারণ, আগে বিদ্যুৎ চলে গেলে সাধারণ মানুষ মোমবাতি জ্বালাত । কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তি আসার কারণে মোমবাতির ব্যবহার প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে । সেই কারণেই মোমবাতির চাহিদা বাজারে অনেকটাই কম ।"