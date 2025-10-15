আলোর বাড়বাড়ন্তে কমেছে চাহিদা, বাঙালির মানরক্ষায় মোমবাতি তৈরি কারিগরদের

ETV Bharat / state

আলোর বাড়বাড়ন্তে কমেছে চাহিদা, বাঙালির মানরক্ষায় মোমবাতি তৈরি কারিগরদের

হাল ছাড়তে নারাজ মোমবাতি কারখানার শ্রমিকরা ৷ দিনরাত এক করে কাজ করছেন তাঁরা ৷

candle factory
মোমবাতি তৈরি হচ্ছে কারখানায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2025 at 6:17 PM IST

3 Min Read
গঙ্গারামপুর, 15 অক্টোবর: সামনেই দীপাবলি । আর দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব । প্রত্যেকের বাড়িতে রংবেরঙের আলোর বাহার ঝুলবে । বাড়িতে প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালিয়েও আলোর উৎসবে অন্ধকার দূর করবে অনেকে । তাই এই সময় বাজারে মোমবাতির চাহিদা তুঙ্গে থাকে । তবে আগের থেকে এখন সেই চাহিদা অনেক কম ৷ তবু বাঙালির মানরক্ষায় মোমবাতি তৈরি করে চলেছেন কারিগররা ৷

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের কারখানাগুলিতে তৈরি হচ্ছে মোমবাতি । সেখানে গিয়ে চোখে পড়ল শ্রমিকদের ব্যস্ততা । এক একটি কারখানায় একসঙ্গে 20-22 জন শ্রমিক কাজ করছেন । একটি মোমবাতি তৈরি করতে সময় লাগছে পাঁচ থেকে সাত মিনিট । তবে একটি নয়, তৈরি হয় একসঙ্গে 50টি করে মোমবাতি । বছরের চার মাস এই কাজের ব্যস্ততা থাকে ।

আলোর বাড়বাড়ন্তে কমেছে চাহিদা, বাঙালির মান রক্ষায় মোমবাতি তৈরি কারিগরদের (ইটিভি ভারত)

মোমবাতি তৈরি শুরু হয় গরম ওভেনে মোমকে গলিয়ে । বালতি করে তরল মোম নিয়ে যাওয়া হয় মোমবাতি তৈরির জন্য । নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত এক করে কাজ করছেন কর্মীরা ৷ শুধুমাত্র এই মাসে প্রায় আড়াইগুণ মোমবাতি বিক্রি হবে বলে আশাবাদী প্রস্তুতকারকরা । এর ফলে বাড়বে কর্মসংস্থানও ।

candle factory
মোমবাতি তৈরি কারিগরদের (নিজস্ব ছবি)

গঙ্গারামপুর শহরের মোমবাতি কারখানার কর্মী নিতাই সরকার বলেন, "আমি প্রায় 6 বছর ধরে এই কারখানায় কাজ করছি । আমরা যে পরিমাণে মোমবাতি তৈরি করি সেই অনুযায়ী মজুরি পাই । বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় এই সময় মোমবাতির চাহিদা অনেকটা কম থাকে । আমরা বাঙালিদের মানরক্ষার জন্য এই মোমবাতি তৈরি করছি । মোমবাতি শিল্পের উপর গঙ্গারামপুর শহরের অনেক মানুষের জীবিকা নির্ভর করে । সঠিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঋণ ও সুবিধা দেওয়া হলে এই ক্ষুদ্র শিল্প বৃহত্তর শিল্পে পরিণত হবে এবং কর্মসংস্থানেরও সুযোগ পাবে প্রচুর ছেলেরা ।"

candle factory
কালীপুজোর আগে মোমবাতি তৈরি হচ্ছে (নিজস্ব ছবি)

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিকে সরিয়ে বাজারের দখল করেছে বৈদ্যুতিক আলো । চিনা লাইট ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে । বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় ভারতীয় টুনি বাল্ব ৷ টুনি বাল্ব বাজারে আসার কারণেই চাহিদা কমেছে মোমবাতির ।

candle factory
সাদা মোমবাতি (নিজস্ব ছবি)

কারিগর মোহন বসাক বলেন, "দীর্ঘ 30 বছর ধরে এই কাজ করে আসছি । খুব ছোটবেলা থেকেই এই কাজ করে আসছি । বিভিন্ন ধরনের মোমবাতি এখানে তৈরি হয় । 25 থেকে 30 রকমের মোমবাতি তৈরি হয় এখানে । বাজারে বিভিন্ন ধরনের টুনি বাল্ব আসার কারণে চাহিদা কমেছে মোমবাতির । লোকজন একদিনের দীপাবলি হওয়ার জন্য প্রদীপ এবং মোমবাতি দুটোই জ্বালায় ।"

candle factory
দিনরাত এক করে কাজ করছেন কর্মীরা (নিজস্ব ছবি)

জয়ন্ত দাস নামে আরেক কারিগরের কথায়, "অন্যান্য সময় আমরা পাঁচ থেকে সাতজন কাজ করি । কিন্তু কালীপুজোর সময় আমরা 25 থেকে 30 জন এখানে কাজ করি। চাহিদা অনেকটাই কম । বাজারে চলে এসেছে বিভিন্ন ধরনের চিনা লাইট । তার জন্য মোমবাতির চাহিদা অনেকটাই কমে গিয়েছে ।"

candle factory
মোমবাতি তৈরিতে ব্যস্ত শ্রমিকরা (নিজস্ব ছবি)

কারখানার মালিক অরিত্র বসাক বলেন, "কালীপুজোর সময় মোমবাতি বাঙালিদের চাহিদা অনুযায়ী বেড়ে যায় । তবে অন্যান্য় সময় চাহিদা নেই ৷ কারণ, আগে বিদ্যুৎ চলে গেলে সাধারণ মানুষ মোমবাতি জ্বালাত । কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তি আসার কারণে মোমবাতির ব্যবহার প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে । সেই কারণেই মোমবাতির চাহিদা বাজারে অনেকটাই কম ।"

candle factory
মোমবাতি (নিজস্ব ছবি)

CANDLE MAKING
KALI PUJA
মোমবাতি
কালীপুজো
CANDLE FACTORY

