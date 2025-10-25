দ্রুত শেষ হবে শহিদ ক্ষুদিরামে ক্রস ওভারের কাজ, স্বস্তি মিলবে নিত্যযাত্রীদের
শুক্রবার 41তম বর্ষে পদার্পণ করল কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্ক । ওই অনুষ্ঠানে চিংড়িঘাটার মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ নিয়েও আশার বাণী শোনালেন কলকাতা মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার ৷
Published : October 25, 2025 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: কলকাতা মেট্রোর মেন লাইনে একেবারে শেষ স্টেশন কবি সুভাষ ৷ এই মেট্রো স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই সমস্যায় পড়ছেন ওখানকার মানুষজন । তবে ব্লু লাইনে শহিদ ক্ষুদিরাম ও কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের মধ্যে যে কাজ আটকে রয়েছে, তা এবার দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা হবে । শুক্রবার এমনটাই জানালেন কলকাতা মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র ৷
কবি সুভাষ স্টেশনের পিলারে ফাটল দেখা দেওয়ার পরেই মেট্রো স্টেশন সংস্কারের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । আর তারপর থেকেই ব্লু লাইনে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে । প্রায় প্রতিদিনই নাজেহাল হতে হচ্ছে যাত্রীদের । তাই শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনে খালি রেক ঘোরাবার জন্য একটি ক্রস ওভার তৈরির কাজ চলছে । কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওই কাজ এখনও শেষ করা যায়নি । তবে এই বিষয়ে কিছুটা হলেও এবার আশার বাণী শোনালেন কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার ।
তিনি জানিয়েছেন, উৎসবের মরশুমে কাজের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেলেও এবার কবি সুভাষের এবং ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের যে কাজ আটকে রয়েছে তা ছট পুজোর পরেই দ্রুত শুরু করা হবে । আগামী সপ্তাহ থেকেই এই কাজ শুরু হবে ।
তিনি আরও বলেন, "যেহেতু নর্থ সাউথ করিডোরের অনেকটা পুরনো । এই করিডোরের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য রাইটস কাজ করছে । CBTC'র কাজ শুরু করার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছে । তিন থেকে চার বছরের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হবে ।"
শুক্রবার ছিল কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের জন্মদিন । 41তম বর্ষে পদার্পণ করল শহরের টিউব রেল নেটওয়ার্ক । সেই উপলক্ষে এদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ধর্মতলার নতুন মেট্রো স্টেশনে । ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র, পিসিওএম সাত্যকি নাথ ও চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন ।
অন্যদিকে ওই অনুষ্ঠান থেকে মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার জানান, চিংড়িঘাটার মেট্রোর সম্প্রসারণের যেই কাজ আটকে রয়েছে সেটিও চলতি বছরের নভেম্বর মাস থেকে শুরু হবে । আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ওই কাজ শুরু হওয়ার কথা । রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়েছে । সেক্ষেত্রে আগামী বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইন চালু করা সম্ভব হবে বলেই জানিয়েছেন তিনি ।
মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার আরও জানান, মেট্রো নেটওয়ার্কের আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে । আরও 57 কিলোমিটার মেট্রো পথ তৈরি করার অনুমতি মিলেছে । 2026 সালের মধ্যে 29 কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে । তার মধ্যে 19 কিলোমিটার যাত্রী পরিষেবার জন্য চালু করে দেওয়া হবে । 2029 সালের মধ্যে পার্পেল লাইন অর্থাৎ যেটি জোকা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত চলবে, সেই কাজ শেষ করা হবে । এয়ারপোর্ট থেকে মাইকেলনগর পর্যন্ত মেট্রো 2029 সালের মধ্যে যুক্ত করা হবে ।