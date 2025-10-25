ETV Bharat / state

দ্রুত শেষ হবে শহিদ ক্ষুদিরামে ক্রস ওভারের কাজ, স্বস্তি মিলবে নিত্যযাত্রীদের

শুক্রবার 41তম বর্ষে পদার্পণ করল কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্ক । ওই অনুষ্ঠানে চিংড়িঘাটার মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ নিয়েও আশার বাণী শোনালেন কলকাতা মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার ৷

Kolkata Metro
কলকাতা মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 25 অক্টোবর: কলকাতা মেট্রোর মেন লাইনে একেবারে শেষ স্টেশন কবি সুভাষ ৷ এই মেট্রো স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই সমস্যায় পড়ছেন ওখানকার মানুষজন । তবে ব্লু লাইনে শহিদ ক্ষুদিরাম ও কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের মধ্যে যে কাজ আটকে রয়েছে, তা এবার দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা হবে । শুক্রবার এমনটাই জানালেন কলকাতা মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র ৷

কবি সুভাষ স্টেশনের পিলারে ফাটল দেখা দেওয়ার পরেই মেট্রো স্টেশন সংস্কারের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । আর তারপর থেকেই ব্লু লাইনে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে । প্রায় প্রতিদিনই নাজেহাল হতে হচ্ছে যাত্রীদের । তাই শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনে খালি রেক ঘোরাবার জন্য একটি ক্রস ওভার তৈরির কাজ চলছে । কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওই কাজ এখনও শেষ করা যায়নি । তবে এই বিষয়ে কিছুটা হলেও এবার আশার বাণী শোনালেন কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার ।

কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের জন্মদিন পালন (ইটিভি ভারত)

তিনি জানিয়েছেন, উৎসবের মরশুমে কাজের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেলেও এবার কবি সুভাষের এবং ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের যে কাজ আটকে রয়েছে তা ছট পুজোর পরেই দ্রুত শুরু করা হবে । আগামী সপ্তাহ থেকেই এই কাজ শুরু হবে ।

তিনি আরও বলেন, "যেহেতু নর্থ সাউথ করিডোরের অনেকটা পুরনো । এই করিডোরের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য রাইটস কাজ করছে । CBTC'র কাজ শুরু করার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছে । তিন থেকে চার বছরের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হবে ।"

শুক্রবার ছিল কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের জন্মদিন । 41তম বর্ষে পদার্পণ করল শহরের টিউব রেল নেটওয়ার্ক । সেই উপলক্ষে এদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ধর্মতলার নতুন মেট্রো স্টেশনে । ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র, পিসিওএম সাত্যকি নাথ ও চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন ।

Kolkata Metro
41তম বর্ষে পদার্পণ করল কলকাতা মেট্রো (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে ওই অনুষ্ঠান থেকে মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার জানান, চিংড়িঘাটার মেট্রোর সম্প্রসারণের যেই কাজ আটকে রয়েছে সেটিও চলতি বছরের নভেম্বর মাস থেকে শুরু হবে । আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ওই কাজ শুরু হওয়ার কথা । রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়েছে । সেক্ষেত্রে আগামী বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইন চালু করা সম্ভব হবে বলেই জানিয়েছেন তিনি ।

মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার আরও জানান, মেট্রো নেটওয়ার্কের আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে । আরও 57 কিলোমিটার মেট্রো পথ তৈরি করার অনুমতি মিলেছে । 2026 সালের মধ্যে 29 কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে । তার মধ্যে 19 কিলোমিটার যাত্রী পরিষেবার জন্য চালু করে দেওয়া হবে । 2029 সালের মধ্যে পার্পেল লাইন অর্থাৎ যেটি জোকা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত চলবে, সেই কাজ শেষ করা হবে । এয়ারপোর্ট থেকে মাইকেলনগর পর্যন্ত মেট্রো 2029 সালের মধ্যে যুক্ত করা হবে ।

