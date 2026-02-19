তালিতে রেলব্রিজের কাজ শুরু হতেই 'কৃতিত্ব' নিতে দড়ি টানাটানি বিজেপি-তৃণমূলের
বছরের পর বছর রেলগেটের যন্ত্রণা সহ্য করার পর বাসিন্দাদের সাফ কথা, রাজনীতি নয়, দ্রুত কাজ শেষ হোক।
Published : February 19, 2026 at 2:32 PM IST
বর্ধমান, 18 ডিসেম্বর: কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন বা বীরভূমমুখী সড়কপথে যাত্রার সময় তালিত রেলগেট মানেই দীর্ঘ যানজট, ক্লান্তি আর সময় নষ্ট। বহু বছরের সেই ভোগান্তির অবসান ঘটাতে অবশেষে শুরু হয়েছে তালিত রেলগেটের উপর রেল ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ। কিন্তু কাজের সূচনা হতেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। কৃতিত্ব কার—এই প্রশ্নে মুখোমুখি শাসক ও বিরোধী শিবির।
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, 114 নং জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের অন্তত একটি লেনের কাজ এক বছরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে একটি লেন চালু করে যান চলাচল শুরু করার ভাবনাও রয়েছে নির্মাণকারী সংস্থা ও রেলের। দীর্ঘদিনের সমস্যা মেটাতে এই পদক্ষেপকে স্বস্তির বলেই দেখছেন স্থানীয়রা ।
তবে ব্রিজের কাজ এখনও সম্পূর্ণ না হলেও রাজনৈতিক ময়দানে শুরু হয়েছে কৃতিত্বের লড়াই । বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কীর্তি আজাদ দাবি করেছেন, তাঁর উদ্যোগেই প্রকল্পের জট কাটে । তাঁর কথায়, তিনি সাংসদ হওয়ার আগে পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে কাজ এগোয়নি । পরে তিনি সরাসরি রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন । রেলের তরফে একাধিক প্রযুক্তিগত সমস্যা ও নকশা সংক্রান্ত জটিলতার কথা জানানো হয়েছিল । আলোচনার মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে বলেই দাবি তাঁর ।
কীর্তি আজাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের তরফে উন্নয়নমূলক কাজে কোনও বাধা নেই । রেল যেভাবে সাহায্য চেয়েছে, রাজ্য সেভাবেই সহযোগিতা করেছে। তিনি আরও জানান, 2027 সালের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার আশ্বাস দিয়েছে রেল । আপাতত যাতে রেলগেট পারাপারে সাধারণ মানুষের অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে বিজেপির দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন । দলের মুখপাত্র ডাঃ শান্তরূপ দে বলেন, 2019 সালে তৎকালীন বিজেপি সাংসদ এস এস আলুয়ালিয়া-র উদ্যোগেই এই প্রকল্পের বিল পাশ হয় । তাঁর আবেদনের ভিত্তিতেই নকশা অনুমোদন থেকে ফান্ড মঞ্জুর—সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল । কিন্তু রাজ্য সরকারের জমি জটিলতার কারণেই কাজ আটকে ছিল বলে অভিযোগ বিজেপির ।
বিজেপির বক্তব্য, কেন্দ্র সরকার রাজনৈতিক রং না দেখেই সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবে বিল পাশ করেছিল । এখন কাজ শুরু হতেই তৃণমূল কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছে ।
তালিতের বাসিন্দাদের অবশ্য সাফ কথা—রাজনীতি নয়, দ্রুত কাজ শেষ হোক। বছরের পর বছর রেলগেটের যন্ত্রণা সহ্য করার পর তাঁদের একটাই চাওয়া, প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবের সেতুই যেন ভরসা হয়ে দাঁড়ায় ।