'পুষ্পা' ইজ ডেড ! কাঠ চুরি করতে গিয়ে কীভাবে মৃত্যু ?

'পুষ্পা' ইজ ডেড ! কাঠ চুরি করতে গিয়ে কীভাবে মৃত্যু ?
Wood Poacher in Malbazar: দলের এক সদস্যের মৃত্যুকে সাজানো হয় পথ দুর্ঘটনা হিসেবে ৷ পুলিশের তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রতিবেদন সন্তু চৌধুরীর ৷
Published : November 14, 2026 at 4:53 PM IST
মালবাজার (জলপাইগুড়ি), 14 নভেম্বর: গভীর রাতে লাটাগুড়ির জঙ্গলের রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। কিছু দূরে পড়ে রয়েছে বাইক। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া বহু গাড়ি এবং বাইক আরোহীর চোখেই পড়েছে এই দৃশ্য। কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে নেটওয়ার্ক নেই। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের কাছে সকলেই ফোনে জানান দিচ্ছেন ঘটনার কথা ৷ পরবর্তীতে তদন্তে উঠে আসে 'পুষ্পা দ্য রাইস' সিনেমার কাহিনির মতো ঘটনা ৷
বারবার বেজে উঠছে ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি তেজিং ভুটিয়ার ফোন। অন্য প্রান্ত থেকে পথচারীদের কথা 'স্যর লাটাগুড়ি জঙ্গলের ভিতর বাইক অ্যাক্সিডেন্ট।' কিন্তু এলাকা হিসেবে এই জায়গাটি পড়ে মেটলি থানার অধীনে। তবে দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরেই মাল এবং মেটলি থানার পুলিশ আধিকারিকরা দ্রুত পৌঁছন ঘটনাস্থলে।
এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার বলেন, "খুনের মামলা রুজু করে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় অন্য কোনও আঙ্গিক রয়েছে কি না সেই দিকগুলি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।"
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মালবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার, সঙ্গে মেটিলি থানার আইসি মিংমা লেপচা এবং ক্রান্তি ফাঁড়ি ওসি তেনজিং ভুটিয়া। পোর খাওয়া দুদে অফিসারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব ছিল না। মৃতদেহ এবং বাইকের অবস্থান দেখেই সন্দেহ জাগে এসডিপিওর মনে ৷ তদন্তে উঠে আসে মৃতের নাম রাজকুমার রায় (30)। দ্রুত সার্বিক তদন্ত শুরু করে পুলিশ। যোগাযোগ করা হয় মৃতের পরিবারের সঙ্গে। মৃতের শরীরের বিশেষত মাথার আঘাত নিয়ে প্রথম সন্দেহ হয় পুলিশের। সেই সঙ্গে মৃতদেহ এবং বাইকের অবস্থান সড়ক দুর্ঘটনার সাথে মিলছিল না।
ফোন নম্বর-সহ অন্যান্য বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে বিকাশ রায়, পরিতোষ রায় এবং সত্যজিৎ রায়কে আটক করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছিল। এমন অবস্থায় জঙ্গলের গভীরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ, ডাকা হয় ফরেনসিক দলকে। শেষমেশ গভীর জঙ্গলে বড় বড় কিছু কাটা গাছের অংশ দেখে পুলিশের কাছে মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হয়ে যায়। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আটক তিনজনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ খুনের মামলার রজু করেছে।
তবে সত্যিই কি খুন ?
তদন্তে পুলিশ জানতে পারে মৃত রাজকুমার-সহ আটক হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়শই লাটগুরির গভীর জঙ্গলে ঢুকে গাছ কেটে চড়া দামে বিক্রি করতেন। প্রথমে বুধবার রাতে মৃত-সহ 8 জন লাটাগুড়ি জঙ্গলে কাঠ চুরি করতে ঢোকে। বেশ কিছু কাঠ চুরি করে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হলেও ক'য়েকটি গাছ সম্পূর্ণরূপে কাটার আগেই দিনের আলো ফুটতে শুরু করে। ফলে বাকি থাকা গাছগুলিকে কাটার জন্য বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আবার পাঁচজনের কাঠ চোরের দল হানা দেয়।
এই সময় বড় একটি গাছ কাটতে গিয়ে তা গিয়ে পড়ে মৃত রাজকুমারের উপর। গাছ সরিয়ে রাজকুমারকে উদ্ধার করে বাকি চারজন তাকে জঙ্গলের রাস্তার ধারে নিয়ে আসে। সেখানে বেশ ক'য়েকটি গাড়িকে তারা হাত দেখালেও কোনও গাড়ি থামেনি। কিছু সময় পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রাজকুমার। রাজকুমার মৃত বুঝতে পেরে তারা রাজকুমারকে রাস্তার ধারে রেখে নিজেদের একটি বাইককে জোর গতিতে ছিটকে দেয় রাজকুমারের মৃতদেহের পাশে যাতে রাজকুমারের মৃত্যুকে একটি পথ দুর্ঘটনার রূপ দেওয়া যায়। কিন্তু সাজানো দুর্ঘটনা নিমেষে ধরা পড়ে যায় পুলিশের তদন্তকারী দলের সামনে।
তদন্তের পর পুলিশ অভিযুক্ত বিকাশ রায়, পরিতোষ রায় এবং সত্যজিৎ রায়কে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে বিকাশ ও পরিতোষের বাড়ি ময়নাগুড়ি রামশাইয়ের উত্তর কালামাটিতে। অন্যদিকে, সত্যজিতের বাড়ি লাটাগুড়ি দক্ষিণ ঝাড়মাটিয়ালি এলাকায়। অভিযুক্ত আরও একজনকে খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। সূত্রের খবর সড়ক দুর্ঘটনার মত করে মৃতদেহ রাখা হলেও রাজকুমারের শরীরের ক্ষত সড়ক দুর্ঘটনার মত ছিল না। বাইক এবং মৃতদেহের অবস্থান অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারদের মাথায় প্রথম খটকা বাধায়।
পরবর্তীতে জঙ্গলের ভিতরে কাটা গাছগুলির পাশে উদ্ধার হয় রাজকুমারের একটি চটি। সেই এলাকাতেই ফরেনসিক দলের হাতি আসে রক্ত এবং চুলের নমুনা। বর্তমানে ময়নাতদন্ত এবং ফরেনসিক দলের রিপোর্ট আসার পরেই তদন্তে সার্বিক নিশ্চয়তা পাওয়া সম্ভব।