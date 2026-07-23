মিছিল করতে দেব না, স্মার্ট মিটার বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী ! পালটা তোপ সিপিএম-এসইউসিআইয়ের

মিছিল করতে দেব না, স্মার্ট মিটার বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী ! পালটা তোপ সিপিএম-এসইউসিআইয়ের
বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার একদিকে স্মার্ট মিটার নিয়ে পিছিয়ে আসছে, অন্যদিকে আন্দোলনের অধিকার খর্ব করার বার্তা দিচ্ছে ।
Published : July 23, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: স্মার্ট মিটার নিয়ে টানা কয়েক মাস ধরে রাজ্যজুড়ে যে বিতর্ক ও বিক্ষোভ চলছিল, তা যেন নতুন রাজনৈতিক মোড় নিল । একদিকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, বসতবাড়িতে প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক নয় । অন্যদিকে, সেই ঘোষণার পরেই সিপিএম ও এসইউসিআই-কে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিলেন, "মিছিল বন্ধ । আপনাদের আর মিছিল করার সুযোগ দেব না ।" সরকারের এই দুই বার্তাকে ঘিরেই প্রশ্ন উঠেছে, সরকার কি জনমতের চাপে নীতিগত অবস্থান বদল করল, নাকি আন্দোলনের রাজনৈতিক ধার ভোঁতা করতেই এই কৌশল ?
বিধানসভায় বিদ্যুৎ দফতরের বাজেট নিয়ে জবাবি ভাষণে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা মানুষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিই । বামপন্থীদের হাওয়া বেরিয়ে যাবে । মিছিল বন্ধ । আপনাদের আর এসইউসিআইকে মিছিল করার সুযোগ দেব না ।" শুধু তাই নয়, বিরোধীদের উদ্দেশে আরও বলেন, "এটা দুর্বল সরকার নয়, শক্তিশালী সরকার । উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না । সবকিছুর উপর নজর রাখা হচ্ছে ।"
রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তুমুল প্রতিক্রিয়া । বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার একদিকে স্মার্ট মিটার নিয়ে পিছিয়ে আসছে, অন্যদিকে আন্দোলনের অধিকার খর্ব করার বার্তা দিচ্ছে ।
নীতি বদল, না ব্যাখ্যার পরিবর্তন?
সরকারের এই ঘোষণাকে ঘিরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এটি কি আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা ? কারণ কয়েক দিন আগেই সরকার জানিয়েছিল, প্রথম পর্যায়ে সরকারি দফতর, সরকারি স্কুল, কলেজ এবং সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো হবে । মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছিলেন, "আমরা ধীরে ধীরে স্মার্ট মিটার চালু করছি । প্রথমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্য ক্ষেত্রেও এগোনো হবে ।"
সেই অবস্থানের পর বিধানসভায় এসে সাধারণ গৃহস্থালির ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করায় বিরোধীদের দাবি, এটি সরকারের নীতিগত ইউ-টার্ন ! যদিও প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, সরকার আগেও সাধারণ মানুষের উপর জোর করে স্মার্ট মিটার চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলেনি, নতুন ঘোষণায় সেই অবস্থানই স্পষ্ট করা হয়েছে ।
আন্দোলনের চাপেই কি সুর নরম ?
গত কয়েক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন করেছে সিপিএম, এসইউসিআই এবং একাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন । পথসভা, বিক্ষোভ, গণস্বাক্ষর অভিযান নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তারা দাবি করেছে, প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার চালু হলে সাধারণ মানুষের বিদ্যুৎ ব্যয় বাড়বে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবায় অনিশ্চয়তা তৈরি হবে ।
অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাসের বক্তব্য, "সরকার আন্দোলনের চাপেই বারবার অবস্থান বদল করছে । আগে বলছিল ধাপে ধাপে স্মার্ট মিটার বসবে । এখন বলছে বাধ্যতামূলক নয় । বাস্তবে পরিকল্পনা প্রত্যাহার করা হয়নি, শুধু ভাষা বদলেছে ।"
'আমাদের আন্দোলনের জোরেই সরকার পিছিয়েছে'
এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে সরকারের অস্বস্তির বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি করেছেন । তাঁর বক্তব্য, "যদি আমাদের মিছিল গুরুত্বহীন হতো, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে আলাদা করে আমাদের নাম করতে হতো না । উনি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন, মানুষের আন্দোলনের চাপে সরকার এই ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে ।"
স্মার্ট মিটার নিয়ে আসলে নিয়ম কী ?
স্মার্ট মিটার নিয়ে বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ, কেন্দ্র ও রাজ্যের অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা সামনে এসেছে ।
বিদ্যুৎ দফতরের একাংশের দাবি, 2003 সালের বিদ্যুৎ আইন কিংবা কেন্দ্রের রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম (RDSS)-এ গৃহস্থালির জন্য স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক করার কথা বলা নেই । চলতি বছরের 2 এপ্রিল সংসদে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরও জানিয়েছিলেন, গৃহস্থালির ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক নয় ।
সেই কারণেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য কার্যত কেন্দ্রের সেই অবস্থানের সঙ্গেই সাযুজ্যপূর্ণ ।
বিতর্ক এখন মিটার ছাড়িয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারেও
তবে পুরো বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু এখন শুধু স্মার্ট মিটার নয় । মুখ্যমন্ত্রীর 'মিছিল করতে দেব না' মন্তব্যকে সামনে রেখে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও মিছিল করার অধিকার নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য কতটা যুক্তিসঙ্গত ?
শাসকদলের বক্তব্য অবশ্য ভিন্ন । তাদের দাবি, বিরোধীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে । সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী কঠোর বার্তা দিয়েছেন ।
রাজনৈতিক লড়াইয়ের নতুন ইস্যু
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গোটা ঘটনায় একটি বিষয় স্পষ্ট - স্মার্ট মিটার আর নিছক বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রযুক্তিগত বিষয় নেই । এটি এখন রাজ্যের অন্যতম বড় রাজনৈতিক ইস্যু । সরকার বলছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । বিরোধীরা বলছে, মানুষের আন্দোলনের জোরেই সরকার নরম হতে বাধ্য হয়েছে ।
ফলে আগামী দিনে স্মার্ট মিটার বসানো হবে কি না, সেটির থেকেও বড় প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে, সরকার কি সত্যিই অবস্থান বদল করেছে, নাকি আন্দোলনের তীব্রতা কমাতেই আপাতত কৌশলগত বার্তা দিয়েছে ?