অন্নপূর্ণা যোজনায় বঞ্চিত SIR-এ বাদ যাওয়া 63% মহিলা, বিক্ষোভ-সমাবেশে সিপিএম মহিলা সংগঠন

অন্নপূর্ণা যোজনায় বঞ্চিত SIR-এ বাদ যাওয়া 63% মহিলা, বিক্ষোভ-সমাবেশে সিপিএম মহিলা সংগঠন
ধর্মতলায় বিক্ষোভ-সমাবেশের ডাক দিয়েছে সিপিএম মহিলা সংগঠনের ৷ পাশাপাশি, ওই প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে যাবে বলে জানানো হয়েছে।
Published : September 6, 2026 at 11:23 AM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পাশাপাশি, সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকেও বঞ্চনার অভিযোগ উঠল। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির দাবি, SIR-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া মহিলাদের মধ্যে 63 শতাংশই অন্নপূর্ণা যোজনা থেকেও বাদ পড়েছেন। অনেকের রেশন কার্ড থেকেও নাম বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ সংগঠনের। এই অভিযোগকে সামনে রেখে আগামী 25 সেপ্টেম্বর ধর্মতলায় বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। সেখান থেকে প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে যাবে বলে জানানো হয়েছে।
শনিবার সংগঠনের রাজ্য দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টি তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক কনীনিকা ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক মোনালিসা সিনহা, রাজ্য সভাপতি জাহানারা খাতুন-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
তাদের দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত ট্রাইবুনালের কাজ পঞ্চায়েত, পুরসভা অথবা ব্লকভিত্তিক করা হোক। বিশেষ করে মহিলাদের যাতায়াত ও অংশগ্রহণের সুবিধার কথা মাথায় রেখে স্থানীয় স্তরে ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে মহিলা সমিতি। এরকম একাধিক প্রশ্নের উত্তর চাইতে ও দাবিগুলিকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে 25 সেপ্টেম্বর ধর্মতলার প্রস্তাবিত বিক্ষোভ সমাবেশের নিচ্ছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ৷
এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মোনালিসা সিনহা অভিযোগ করেন ৷ তিনি বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় রাজ্যে প্রায় 27 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বাদ দিয়েই বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের কাছে তথ্য দেওয়া এবং ট্রাইবুনালে আবেদন করা সত্ত্বেও বহু ভোটারের নাম এখনও ভোটার তালিকায় ফেরানো হয়নি। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রভাব শুধুমাত্র ভোটাধিকারেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। সরকারি বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ছে।"
মোনালিসা সিনহার দাবি, সমীক্ষায় প্রাথমিকভাবে দেখা গিয়েছে, এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া মহিলাদের 63 শতাংশ অন্নপূর্ণা যোজনা থেকেও বাদ পড়েছেন। একইসঙ্গে রেশন কার্ড থেকেও বহু মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। এই বঞ্চনা মেনে নেওয়া হবে না। কারণ, বহু নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন 'হোল্ডিং সেন্টার' ক্রমশ আতঙ্কের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। বাঁকুড়ার মহসিনা খাতুনের প্রসঙ্গও তুলে ধরে মহিলা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।
তাঁদের অভিযোগ, মহসিনা খাতুনের আবেদন ট্রাইবুনালে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে পুলিশের তরফে। এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক হারে মহিলাদের নাম বাদ পড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ট্রাইবুনালে মামলাগুলির নিষ্পত্তি অত্যন্ত ধীর গতিতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁদের। একইসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়ছে বলে দাবি করে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।