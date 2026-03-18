পাহাড়ে ভোটের নিয়ন্ত্রক মেয়েরা ! 'লক্ষ্মীর কল্যাণে' জয়ের আশায় শাসকশিবির; নারী নির্যাতন হাতিয়ার বিরোধীদের

পাহাড়ে ভোটের নিয়ন্ত্রক মেয়েরা ! 'লক্ষ্মীর কল্যাণে' জয়ের আশায় শাসকশিবির; নারী নির্যাতন হাতিয়ার বিরোধীদের
দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া- পাঁচটি আসনের মধ্যে একমাত্র ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা বেশি ৷ এটাই শাসককে বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে ৷
Published : March 18, 2026 at 5:36 PM IST
শুভদীপ রায় নন্দী
দার্জিলিং, 18 মার্চ: দার্জিলিং জেলার পাঁচটির মধ্যে চারটি বিধানসভা আসনে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারেন মহিলা ভোটাররা। ওই চার বিধানসভায় মহিলা ভোটারের সংখ্যাই বেশি। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া- এই পাঁচটি আসনের মধ্যে একমাত্র ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা বেশি ৷ মহিলাদের জন্য গত কয়েক বছরে একাধি প্রকল্প চালু করা শাসক শিবির যে, এই সমীকরণে খুশি হবে তা বলা যায় ৷ তবে, গত কয়েক বছরে আরজি কর থেকে শুরু করে নারীদের সঙ্গে হওয়া একাধিক নির্যাতনের কথা বলে প্রচারে ঝড় তুলতে মরিয়া বিরোধীরা ৷
জেলার পাঁচটি কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা 11 লক্ষ 48 হাজার 209 জন। এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা 5 লক্ষ 71 হাজার জন ৷ পুরুষ ভোটারের সংখ্যা প্রায় 5 লক্ষ 35 হাজার 772 জন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, 2024 সালে জেলার ভোটার সংখ্যা ছিল 12 লক্ষ 92 হাজার 857 জন ৷ এসআইআরের জেরে এবার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে প্রায় 1 লক্ষ 88 হাজার 648 জনের নাম। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে 1 লক্ষ 48 হাজার 209 জনের। এখনও 80 হাজার 3 জনের নাম বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে ৷
আসন ভিত্তিক ভোট-বিন্যাস
বিধানসভা ভিত্তিক ভোটারারের সংখ্যা তুলে ধরে জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল জানিয়েছেন, বর্তমান ভোটার তালিকায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি। দার্জিলিংয়ে 1 লক্ষ 9 হাজার 434, কার্শিয়াংয়ে 1 লক্ষ 12 হাজার 594, মাটিগাড়া - নকশালবাড়িতে 1 লক্ষ 39 হাজার 111 এবং শিলিগুড়িতে 1 লক্ষ 1 হাজার 850 জন মহিলা ভোটার রয়েছেন। শুধুমাত্র ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা বেশি। এখানে মহিলা ভোটারের সংখ্যা 1 লক্ষ 12 হাজার 754 জন। এর বাইরে এই কেন্দ্রে নতুন 18-19 বয়সের 'ভোটারের সংখ্যা 8439 জন। এছাড়া, 19 থেকে 39 বয়সের ভোটার সংখ্যা প্রায় 5 লক্ষ 35 হাজার 772 জন। নির্বাচনী প্রস্তুতি প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক জানান, জেলায় অতিরিক্ত 52টি বুথ করা হবে। সমস্ত কেন্দ্রে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। এসআইআরের জেরে জেলার পাহাড় ও সমতলে লক্ষাধিক ভোটার কমেছে।
মহিলা ভোটারদের সংখ্যা বেশি হওয়াকে সুযোগ হিসেব দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের সঙ্গীরা ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে যুবসাথী, রুপশ্রী-সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পকে নিজেদের সরকারের সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে সরকার পক্ষ ৷ প্রতিটি প্রকল্প ইতিমধ্যে বিপুল সাড়া পেয়েছে রাজ্য়ের বিভিন্ন জেলায় ৷ সেই রেশ পাহাড়েও ধরে রাখতে চাইছে ঘাসফুল শিবির ৷ এর আগে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনেও মহিলা-আবেগকে কাজে লাগিয়েছিল তৃণমূল ৷ 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছিল সারা বাংলা ৷ রাজ্যের গত কয়েকটি নির্বাচনে মহিলাদের ভোট বেশি করে তৃণমূলের দিকে গিয়েছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ৷ ভোটের বিভিন্ন হিসেবও সে কথাই বলছে ৷ এই পরিসংখ্যান নিশ্চয় স্বস্তি দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় থেকে শুরু করে অনীত থাপাদের ৷
পাল্টা বিজেপি দুর্নীতি, কাটমানি, অনিয়মের অভিযোগ ও কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে ভোটারদের কাছে যাচ্ছে ৷ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হলে বাংলার কী কী ভালো হবে সেটাও সোচ্চারে বলছে তারা ৷ তরে পাহাড়ের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রক হওয়ার ব্যাপারে 'পাহাড় প্রমাণ' সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপিকে ৷ অস্বস্তি লুকিয়ে আছে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণে ৷ শরিকদের খুশি করতে বিজেপির অবস্থা শ্যাম রাখি না কুল রাখির মতো ৷ সবচেয়ে বেশি জটিলতা দার্জিলিং আসনটি নিয়ে ৷ এখন দার্জিলিং আসনটি জিএনএলএফের হাতে ৷ নীরজ লিম্বা আবারও প্রার্থী হতে চান ৷ একসময় কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা অজয় এডওয়ার্ডয়ের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টও এখন এনডিএ শিবিরে ৷
যুক্তি তর্ক
শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, "মহিলা ও যুবরা এমনিতেই বুঝে গিয়েছেন ভাতা দিয়ে তরুণ প্রজন্মর ভোট টানার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এখনকার তরুণ প্রজন্ম এতো বোকা নন। তাঁরা চাকরি চান, ভাতা নয়। তাই এবার মহিলা ও যুবদের ভোটও বিজেপি পাবে।" পাল্টা দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রেওয়াল বলেন, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে মা বোনেদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছে মুখ্যমন্ত্রী ৷ যুবসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে যুব প্রজন্ম নানা ধরনের সাহায্য পাবে। তাই এবার মা বোনেরা আর যুবকরা মা মাটি মানুষকেই ভোটে জয় করবে।"