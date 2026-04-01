সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় নাম বাদ, তেরঙা ও ঝাঁটা হাতে প্রতিবাদ মহিলাদের

সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় নাম বাদ, তেরঙা ও ঝাঁটা হাতে প্রতিবাদ মহিলাদের
সুজাপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ ৷ ভোটার তালিকায় নাম না-উঠলে অবরোধ জারি রাখার হুঁশিয়ারি ৷ ভোট হতে না-দেওয়ার হুমকি মালদায় নাম বাদ যাওয়া মানুষের ৷
Published : April 1, 2026 at 4:10 PM IST
মালদা, 1 এপ্রিল: ধাপে-ধাপে প্রকাশিত হচ্ছে এসআইআর-এর সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা ৷ আর সেই তালিকায় মালদার ইংরেজবাজারের অমৃতি এলাকার বহু মানুষের নাম ডিলিটেড তালিকায় রয়েছে ৷ তারই প্রতিবাদে এবার জাতীয় পতাকা ও ঝাঁটা হাতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মহিলাদের ৷ ইংরেজবাজারের অমৃতি এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন নাম বাদ যাওয়া মহিলারা ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে নামানো হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
তবে, শুধু জাতীয় পতাকা ও ঝাঁটা হাতে প্রতিবাদ তা নয় ৷ রাস্তার উপর আগুন জ্বালিয়ে খিচুড়ি রান্নাও করতে দেখা গেল বিক্ষোভকারীদের ৷ অন্যদিকে, মালদার সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া বাসিন্দারা ৷
অমৃতি এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ রবিউল শেখ বলেন, "ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নাম বাতিল করা হয়েছে ৷ 26 নম্বর বুথে 667 জন ভোটার রয়েছেন ৷ তার মধ্যে 397 জনের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ভোটার তালিকায় নাম না-তোলা পর্যন্ত আমাদের অবরোধ চলতে থাকবে ৷"
ওই এলাকার এক মহিলা দুখনি বিবি বলেন, "আমাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন আমাদের তিনবার ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ আমরা তিনবার নথিপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, তারপরেও আমাদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ পরবর্তীতে আমাদের ছেলেমেয়েদের কী হবে ? যতক্ষণ না আমাদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কিছুই মানব না ৷ আমরা অবরোধ চালিয়ে যাব ৷ আজ নাম না-তুললে, আগামিকাল আবার অবরোধ হবে ৷ আর আগামিকাল না-হলে, পরশু ফের অবরোধ করব ৷"
ইংরেজবাজারের পাশাপাশি সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ সেখানেও একই অভিযোগ, ভোটার তালিকায় নাম না-তোলা পর্যন্ত অবরোধ চলতে থাকবে ৷ বিক্ষোভকারী এক মহিলা বলেন, "ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ তার প্রতিবাদে আমরা সকাল আটটা থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছি ৷ আমাদের সাফ দাবি, 'আগে ভোটার, পরে ভোট' ৷ আমাদের নাম ভোটার তালিকায় না-তোলা হলে, আমরা ভোট হতে দেব না ৷"
12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ হতেই বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ৷ সেই সঙ্গে স্থানীয় থানার আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথাও বলছেন তাঁরা ৷ সেই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বোঝানো হচ্ছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলে কলকাতা হাইকোর্ট দ্বারা গঠিত অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে ৷ আর তার পদ্ধতি কী, তা জানতে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে ৷
তবে, বিক্ষোভকারীরা তাঁদের দাবিতে অনড় রয়েছে ৷ ভোটার তালিকায় নাম তোলা না-হলে, অবরোধ জারি থাকবে ৷ অন্যদিকে, 12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজট তৈরি হয় ৷ জাতীয় সড়কের উপর গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায় ৷