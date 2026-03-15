একই কায়দায় একের পর এক খুন ! আতঙ্কে কানের দুল খুলে রাখছেন মহিলারা

একই কায়দায় একের পর এক খুন ! আতঙ্কে কানের দুল খুলে রাখছেন মহিলারা
এমনই গল্পের প্রেক্ষাপট দেখা গিয়েছে 'আবার প্রলয় 2' ওয়েব সিরিজে ৷ কয়েক দিনের ব্যবধানে পরপর তিনজন মহিলাকে খুন হতে হল !
Published : March 15, 2026 at 3:04 PM IST
মালদা, 15 মার্চ: গয়না, টাকা-পয়সা লুট করতে রক্তাক্ত হামলা ! বিয়ের রাতে কনের ঘরে ঢুকে লুটপাট চালানোর সময় বরের গলার নলি কেটে খুন ! এমনই গল্পের প্রেক্ষাপট সম্প্রতি দেখা গিয়েছে 'আবার প্রলয় 2' ওয়েব সিরিজে ৷ অনেকটা সেই ধাঁচেই কয়েক দিনের ব্যবধানে পরপর তিনজন মহিলাকে খুন হতে হল ! কোনওক্রমে প্রাণরক্ষা পেয়েছে আর একজনের ৷ আর এই সব ক্ষেত্রেই ঘাতকের টার্গেট অনেক গয়না বা টাকা-পয়সা নয় ৷ তারা একই কায়দায় ওই মহিলাদের উপর হামলা চালিয়ে তাঁদের কান ছিঁড়ে সোনার দুল নিয়ে চম্পট দিয়েছে ৷ গোটা ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ ভয়ে কানের দুল খুলে রেখেছেন অধিকাংশ মহিলা ৷ এমনকি তাঁরা রাস্তায় বেরোতেও ভয় পাচ্ছেন ৷
আতঙ্কে কাঁপছে ইংরেজবাজারের মিলকি ফাঁড়ির অন্তর্গত একাধিক গ্রাম । চলতি মাসেই একই কায়দায় পরপর খুনের চেষ্টা চলেছে । তিন মহিলার মৃত্যু হলেও কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছেন একজন । প্রতিটি ঘটনায় টার্গেট চল্লিশোর্ধ মহিলা । মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে কানের দুল ছিঁড়ে নেওয়ার অভিযোগ প্রতিটি ঘটনাতেই । আর একের পর এক এই ঘটনায় উঠে এসেছে সিরিয়াল কিলিংয়ের তত্ত্ব ।
উল্লেখ্য, গত 21 ফেব্রুয়ারি ইংরেজবাজারের খাসখোল এলাকায় বাড়ি থেকে দয়া চৌধুরীর (47) রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় । ময়নাতদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই মহিলার মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে । 3 মার্চ মধ্যরাতে পারুল মণ্ডল (48) নামে এক মহিলার ওপর হামলা চালানো হয় । সেখানেও ভারী বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয় । 4 মার্চ মধ্যরাতে অনিতা সরকারের (51) ওপর একই কায়দায় হামলা হয় । কলকাতায় অস্ত্রোপচারের পর মালদায় নিয়ে আসার পথে 12 মার্চ মৃত্য হয় অনিতার । 7 মার্চ মধ্যরাতে ইংরেজবাজারের আনন্দ মোহনপুর এলাকায় সাথী মণ্ডলকে (46) একই কায়দায় খুন করা হয় । প্রথম তিনটি ঘটনায় কানের দুল ছিঁড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠে আসে । তবে সাথী মণ্ডলেরও কানের দুল ছিঁড়ে নেওয়া হয় ঠিকই, তবে তাঁর গলা থেকে সোনার মঙ্গল সূত্র নেওয়া হয়নি ।
হামলার শিকার হয়ে কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছেন পারুল মণ্ডল । তিনি বলেন, "রাতে এই বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে, পুরনো বাড়িতে ঘুমোতে গিয়েছিলাম । আমি বাড়িতে একাই ছিলাম । ঘুমের মধ্যেই আমার ওপর হামলা চালানো হয় । আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি । আমার কানের দুল ছিঁড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে । আমার ওপর এই হামলার পর আরও কয়েকজনের ওপর হামলা হয়েছে বলে শুনতে পেয়েছি । আমরা সকলে রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছি ।"
স্থানীয় মহিলা পারুল সাহা বলেন, "আমার বাড়ির পাশে সাথী মণ্ডল নামে এক মহিলাকে ভারী বস্তু দিয়ে মেরে মুখ থেঁতলে খুন করা হয়েছে । কানের সোনার দুল ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে । তবে গলায় সোনার মঙ্গলসূত্র থাকলেও সেটা নেয়নি । হয়তো অন্ধকারে গলায় মঙ্গলসূত্র রয়েছে সেটা বোঝা যায়নি । বাসুদেবপুর, গোসাইপুরেও একই ঘটনা ঘটেছে । বাসুদেবপুরের মহিলা ভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচেছেন । খাসখোল এলাকাতেও এধরনের ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যুর খবর পেয়েছি । একের পর এক এমন ঘটনাতে আমরা আতঙ্কে রয়েছি । আগে আমরা রাত একটা পর্যন্ত বাইরে গল্প করতাম । এখন ভয়ে সন্ধের পর ছাদেও উঠছি না । ভয়ে আমরা কানের দুল পর্যন্ত খুলে ফেলেছি ।"
এলাকার এক যুবতী রিয়া সাহা বলেন, "আমাদের বাড়ির পাশেই এক মহিলাকে ভারী কিছু দিয়ে মেরে মুখ চোখ ফাটিয়ে খুন করা হয়েছে । কান থেকে দুল ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে । পাশের গ্রামেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে । শুনতে পেলাম, সেখানে নাকি পুরো কান কেটে নিয়েছে । গোসাইপুরেও এধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে । আতঙ্কে গ্রামের অনেকেই কানের দুল খুলে রাখছে ।"
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "সাম্প্রতিক সময়ে মিলকি ফাঁড়ি সংলগ্ন গ্রামগুলিতে চারজন মহিলার ওপর হামলা হয়েছে । প্রতিটি ঘটনায় চল্লিশোর্ধ মহিলাদের টার্গেট করা হয়েছে । তিনটি ঘটনায় দেখা গিয়েছে মহিলাদের কানের দুল ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে । হতে পারে একই ব্যক্তি সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছে । নয়তো একটি ঘটনার পর, পুলিশের তদন্ত অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সেই ঘটনার মতো করে অন্য ঘটনা দেখানো হচ্ছে । পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।"
একই ধরনের একের পর এক ঘটনার জেরে ওই এলাকাতেই 25টি নাকা চেকিং বসানো হয়েছে পুলিশের তরফে । রাতে আরটি মোবাইলের পাশাপাশি এলাকায় টহল দিচ্ছে পাঁচটি মোটরবাইক ইউনিটও । বিভিন্ন গ্রামের লোকদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে আর্জি পার্টিও । পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "বিষয়টি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি ।"