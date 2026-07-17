সুজিতহীন শ্রীভূমিতে সক্রিয় ভূমিকায় মহিলারা; 'ব্যক্তি নয়, মানুষের পুজো', বলছেন উদ্যোক্তারা

সুজিতহীন শ্রীভূমিতে সক্রিয় ভূমিকায় মহিলারা; 'ব্যক্তি নয়, মানুষের পুজো', বলছেন উদ্যোক্তারা
পঞ্চমীতে মণ্ডপে প্রতিমা, দশমীতেই হবে শ্রীভূমির পুজোর ভাসান ৷ উৎসবের নামে মানুষের ভোগান্তি হবে না-বলে জানালেন আয়োজকরা ৷
Published : July 17, 2026 at 10:45 PM IST
লেকটাউন, 17 জুলাই: 54তম বর্ষে পদার্পণ করেছে লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের দুর্গাপুজো ৷ যেখানে প্রথমবার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে ছাড়াই হচ্ছে শ্রীভূমির দুর্গাপুজো ৷ আর প্রথমবার সুজিত বসুকে ছাড়া শ্রীভূমির দুর্গাপুজোয় দায়িত্ব পেয়েছেন স্থানীয় মহিলারা ৷ তাঁদের উদ্যোগেই যেমন বৃহস্পতিবার রথযাত্রার দিন খুঁটি পুজো হল, তেমনই মহিলারাই এবারের দুর্গাপুজোর সমস্ত আয়োজনে থাকবেন ৷ সেই সঙ্গে লেকটাউনের বাসিন্দারা এবার আর দুর্গাপুজোর জন্য গৃহবন্দি হয়ে থাকবেন না-বলেও জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা ৷
পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেলে রয়েছেন সুজিত বসু ৷ কিন্তু, তাঁর অবর্তমানে শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের দুর্গাপুজোর ভবিষ্যৎ কী হবে, সেটা ছিল বড় প্রশ্ন ৷ লেকটাউনে ভিআইপি রোডের পাশে কলকাতা শহরের অন্যতম জনপ্রিয় এই পুজো ৷ তবে, জনপ্রিয়তার পাশাপাশি এই পুজো নিয়ে একাধিক অভিযোগ ছিল শহরবাসীর ৷ বিশেষত, ভিআইপি রোড দিয়ে বিমানবন্দরে যাওয়া যাত্রী এবং শ্রীভূমির স্পোর্টিং ক্লাবের আশেপাশের বাসিন্দাদের ৷
অভিযোগ, এই একটি পুজোর কারণে ভিআইপি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা স্তব্ধ হয়ে যায় প্রতিবছর ৷ আর পুজো যে রাস্তায় হয়, তার আশেপাশের বাড়ির লোকজন প্রায় দু’সপ্তাহ গৃহবন্দি অবস্থায় থাকেন ৷ ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, এই পরিস্থিতি আর হবে না ৷ এ নিয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের 54তম বর্ষের পুজোর সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছে এর পরিচালন কমিটি ৷ এতদিন এই পুজোয় স্থানীয় বাসিন্দাদের বা মহিলাদের তেমন কোনও সক্রিয় ভূমিকা বা নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ থাকত না ৷ কিন্তু, সুজিত বসুর অনুপস্থিতিতে এবার পুজোর তদারকি ও মূল সমন্বয়ের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় মহিলাদের হাতে ৷ রথযাত্রার দিন খুঁটিপুজোর সূচনাও করলেন এলাকার মহিলারা ৷
পুজো কমিটির সভাপতি কনক দেবনাথ এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে বলেন, "আগে এখানে এক বিশেষ উৎসব হতো ৷ তবে, এবার থেকে তা হয়ে উঠবে প্রকৃত মাতৃ আরাধনা ৷ কোনও ব্যক্তিবিশেষের মহিমা কীর্তন নয়, বরং শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো প্রতিটি সাধারণ বাসিন্দার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় সম্পন্ন হবে ৷ এটিকে এবার 'ব্যক্তির পুজো নয়, মানুষের পুজো' হিসেবেই গড়ে তুলতে চাই আমরা ৷"
শুধু নেতৃত্বের পরিবর্তনই নয়, বিগত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমানোর ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা ৷ অতীতে বুর্জ খলিফা, ডিজনিল্যান্ড, ভ্যাটিকান সিটি বা রোমের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার মতো নজরকাড়া আন্তর্জাতিক থিম তৈরি করে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীদের আকর্ষণের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল শ্রীভূমি ৷
কিন্তু, সেই বিপুল জনস্রোতের জেরে গোটা লেকটাউন এবং তার পার্শ্ববর্তী ভিআইপি রোডে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হতো ৷ উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের চরম হেনস্তার শিকার হতে হতো বলে অভিযোগ ৷ সবাইকেই থমকে থাকতে হতো রাস্তার জ্যামে ৷ সেই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি আর চান না উদ্যোক্তারা ৷
তাই এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পুজোর সময়কালকে অত্যন্ত সীমিত গণ্ডির মধ্যে রাখা হবে ৷ আগামী দুর্গোৎসবে শ্রীভূমির প্রতিমা মণ্ডপে আনা হবে পঞ্চমীর দিন এবং দশমীর দিনই চিরাচরিত নিয়ম মেনে প্রতিমার বিসর্জন সম্পন্ন হবে ৷ সপ্তমী থেকে দশমী— এই চারদিনই কেবল মূল পুজোর আনুষ্ঠানিকতা এবং প্যান্ডেলের মূল কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকবে ৷ আগে যেখানে মহালয়ার দিন থেকেই শুরু হয়ে যেত ভিড় এবং পুজোর রেশ চলত লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত, এবার সেই দীর্ঘ ভোগান্তি থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে চলেছেন স্থানীয়রা ৷
ইতিমধ্যেই শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর স্থায়ী কাঠামোর ওপর বাঁশ বাঁধার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৷ তবে 54তম বর্ষের এই পুজোর বাজেট কেমন হবে ? মূল মণ্ডপের থিম 'রাজস্থানের হাওয়ামহল' ৷ তবে, তারা কি পুজোয় কি সাবেকি আনা ফিরিয়ে আনবে আয়োজকরা ? আগামী 19 জুলাই ক্লাবে একটি বিশেষ সাধারণ সভা বা জেনারেল বডি মিটিং ডাকা হয়েছে ৷ সেখানেই পুজোর বাজেট, থিম, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আনুষঙ্গিক নানান বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ৷ সুজিত বসুর গ্রেফতারির পর এক পরিবর্তিত সামাজিক আবহে কলকাতার এই অন্যতম বিগ বাজেট পুজো কীভাবে তার ঐতিহ্য বজায় রাখে এবং নতুন নেতৃত্ব কতটা সফলভাবে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেটাই দেখার ৷