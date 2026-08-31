অন্নপূর্ণা যোজনা ঘিরে অসন্তোষ ! শঙ্কর ঘোষের কার্যালয়ের সামনে তুমুল বিক্ষোভ মহিলাদের

অন্নপূর্ণা যোজনা ঘিরে অসন্তোষ ! শঙ্কর ঘোষের কার্যালয়ের সামনে তুমুল বিক্ষোভ মহিলাদের
বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ঘোষণার পরই কার্যালয়ের সামনে মহিলাদের দীর্ঘ লাইন ৷ ভিড় সামলাতে ঘটনাস্থলে এল পুলিশ ৷
Published : August 31, 2026 at 6:08 PM IST
শিলিগুড়ি, 31 অগস্ট: শিলিগুড়ি শহরে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা না পাওয়াকে কেন্দ্র করে সাধারণ মহিলাদের অসন্তোষ চরমে পৌঁছল । সোমবার সকাল থেকেই হিলকার্ট রোডে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের কার্যালয়ের সামনে শত শত মহিলা ভিড় জমান তথ্য জমা দেওয়ার জন্য । পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করতে হয় । ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের একাংশ এদিন বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ।
ঘটনার সূত্রপাত পর্যটনমন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের এক ঘোষণা ঘিরে । কলকাতা যাওয়ার পথে তিনি সামাজিক মাধ্যমে লাইভ করে জানান যে, শহরে মাত্র 35 হাজার মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন । বহু যোগ্য মহিলা এখনও বঞ্চিত । তাই যাঁরা এখনও টাকা পাচ্ছেন না, তাঁরা যেন সোমবার দুপুরের মধ্যে হিলকার্ট রোডের বিধায়ক কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দেন । সম্প্রতি তিনি অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অন্নপূর্ণা প্রাপকদের স্টিকার সাঁটানোর সময়ও সাধারণ মানুষের অসন্তোষের মুখে পড়েছিলেন । এর পরেই তিনি কার্যালয়ে নাম জমা নেওয়ার নির্দেশ দেন ।
মন্ত্রীর এই আহ্বানের পর সোমবার সকাল থেকেই তাঁর বিধায়ক অফিসের বাইরে মহিলাদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে । বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জমায়েত সুবিশাল আকার নেয় এবং হয়রানির অভিযোগ তুলে ক্ষোভ ছড়াতে থাকে । মহিলারা অভিযোগ করেন, এতদিন ধরে এসডিও অফিস, কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েতে চক্কর কেটেও কোনও সমাধান হয়নি । যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হলেও পাড়ার বহু বিত্তশালী ও অযোগ্য ব্যক্তিরা প্রতি মাসে নিয়ম করে এই টাকা পাচ্ছেন ।
দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন সুচিত্রা প্রামাণিক নামে এক মহিলা । তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, "আমি অসুস্থ ৷ এই অসুস্থ শরীরেও একটু সাহায্যের আশায় এসেছি ৷ কিন্তু লাইনে দাঁড়াতে পারছি না ৷ এখন আশা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই ।" আরেক আবেদনকারী শম্পা ঘোষের কথায়, "একটিমাত্র প্রকল্পের কাগজ জমা দিতে গিয়ে হয়রানি ৷ বারবার বিভিন্ন দরজায় ঘুরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি ৷ শেষ পর্যন্ত আবার এখানে এসে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে ।"
প্রশাসনিক এই সমন্বয়হীনতা ও চরম হয়রানি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন পূজা সরকার ও বিধু মণ্ডলের মতো সাধারণ নাগরিকরা ৷ তাঁরা জানান, এভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না করে সবার জন্য সমান ও স্বচ্ছ ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল । কার্যালয়ের কর্মীরা সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখার কাজ চালিয়ে গেলেও শহরের বুকে মহিলাদের এই অসন্তোষ আপাতত কাটছে না ।
বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, "এতে আতঙ্ক কিংবা বিক্ষোভের কিছু নেই । যাঁরা যোগ্য তাঁরা অবশ্যই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন । মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ যখন দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন তবে অবশ্যই তিনি বিষয়টি দেখবেন ।"