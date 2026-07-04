অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন বাতিল কেন, জানতে চেয়ে দুর্গাপুর এসডিও দফতরে বিক্ষোভ

অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন বাতিল কেন, জানতে চেয়ে দুর্গাপুর এসডিও দফতরে বিক্ষোভ
অনলাইন ও অফলাইন দুই আবেদনপত্রই বাতিলের অভিযোগ ৷ 10 জুলাইয়ের পরে স্ট্যাটাস যাচাইয়ের পরামর্শ এসডিও দফতরের ৷
Published : July 4, 2026 at 6:40 PM IST
দুর্গাপুর, 4 জুলাই: অনলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মফিলাপ করা বহু মহিলার আবেদন বাতিল হয়েছে ৷ সরকার ঘোষণা অনুযায়ী, সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরেও কেমন আবেদন বাতিল হল, সেই অভিযোগে শনিবার দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের দফতরে বিক্ষোভ দেখালেন একদল মহিলা ৷ দফতরের অফিসে ঢুকে আধিকারিকদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতেও জড়িয়ে পড়েন অনেকে ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের দফতরে ৷
দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলা এ দিন দুপুরে মহকুমাশাসকের দফতরে জমায়েত করেন ৷ অনলাইন ও পরে অফলাইনে সমস্ত নথি-সহ ফর্ম ফিলাপ করার পরেও তাঁদের আবেদনের স্ট্যাটাস 'রিজেক্টেড' দেখাচ্ছে, এই অভিযোগে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ এর পরপরই তাঁরা দফতরের ভিতরে ঢুকে যান ৷ মহকুমাশাসকের দফতরে কর্মরত আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷
তাঁদের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য জমা দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, তারপরেও অনলাইনে আবেদনপত্রের স্ট্যাটাসে 'বাতিল' দেখানো হচ্ছে ৷ কেন তাঁদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে, তা জানতে চাইে কোনও সদুত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ ৷ বদলে তাঁদের কখনও 10 তারিখ, তো কখন 12 তারিখের পর স্ট্যাটাস চেক করতে বলা হয় ৷ ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বারবার মহকুমাশাসকের অফিসে এসেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না ৷ একদিকে অনলাইনে আবেদন বাতিল দেখাচ্ছে ৷ অন্যদিকে, দফতর থেকে অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে ৷ এর ফলে প্রকৃত উপভোক্তারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ ৷ দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে যোগ্য আবেদনকারীদের অন্নপূর্ণা যোজনার প্রাপ্য টাকা দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা ৷
এ নিয়ে বিক্ষোভকারী তৃণা মণ্ডল বলেন, "আমরা সমস্ত প্রক্রিয়া মেনে ফর্ম ফিলাপ করার পরেও অনলাইনে দেখাচ্ছে ফেলিওর ৷ তাই আমরা দুর্গাপুরের মহকুমাশাসকের দফতরে জানতে এসেছি কেন এগুলো হচ্ছে ? আধিকারিকরা এখন 10 তারিখ, 12 তারিখের কথা বলছেন ৷ কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও ডেট বা কী কারণে আমাদের অনলাইনে বাতিল দেখাচ্ছে, সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছেন না ৷"
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক মহকুমাশাসকের দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের ক্ষেত্রে রিজেক্ট করে দেওয়ার একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ খুব দ্রুত এগুলো ঠিক হয়ে যাবে ৷ কোথাও কোথাও সার্ভারের সমস্যা হচ্ছে ৷ আমরা সেই কথাই জানিয়ে দিয়েছি যাঁরা এখনও অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাননি তাঁদেরকে ৷"