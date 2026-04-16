'মহিলা সংরক্ষণ' নিয়ে তোলপাড় সংসদ, বাংলার নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় তার ছায়া কোথায়

'মহিলা সংরক্ষণ' নিয়ে তোলপাড় সংসদ, বাংলার নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় তার ছায়া কোথায়
সংবিধানের এই সংশোধনী কার্যকর হলে লোকসভার সঙ্গে দেশের প্রতিটি বিধানসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : April 16, 2026 at 7:18 PM IST
মালদা, 16 এপ্রিল: মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল নিয়ে সারাদিন তোলপাড় লোকসভা ৷ যেখানে সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণে জোর, সেখানে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে মূল রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী তালিকায় তার ছায়া কোথায়? উঠছে প্রশ্ন ৷
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আবহেই বৃহস্পতিবার বিজেপি লোকসভায় নিয়ে এসেছে 'সংবিধান সংশোধনী বিল' ৷ এই বিলের মূল লক্ষ্য, লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা ৷ 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি 543টির বদলে 850 আসনে নির্বাচন করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ তারা চায়, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগেই সংবিধানের সংশোধনী বিল কার্যকর করতে ৷ সংবিধানের এই সংশোধনী কার্যকর হলে লোকসভার সঙ্গে দেশের প্রতিটি বিধানসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে ৷ নতুন নির্বাচন আইন যাতে আগামী লোকসভা ভোটের আগেই কার্যকর করা যায় তার জন্য 2027 সালের পরিবর্তে 2011 সালের জনগণনার ভিত্তিতেই আসন পুনর্বিন্যাস করার সিদ্ধান্তও প্রায় পাকা ৷
কিন্তু ফাইনালের আগে সেমিফাইনাল খেলাটাই দস্তুর ৷ সেটা সবুজ মাঠ হোক কিংবা ভোটের ময়দান ৷ সেদিক দিয়ে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনই ছিল সেমিফাইনালের ময়দান ৷ কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? এই রাজ্যে কোনও রাজনৈতিক দলই প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি ৷ এবার বঙ্গের 294টি আসনে ভোট হতে চলেছে ৷ রাজ্যের শাসকদল 291টি আসনে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে ৷ সেখানে মহিলা প্রার্থী রয়েছেন 52 জন ৷ অর্থাৎ তৃণমূলের মহিলা প্রার্থী রয়েছেন 17.68 শতাংশ ৷
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন মাত্র 33 জন ৷ অর্থাৎ পদ্ম শিবির মাত্র 11.22 শতাংশ মহিলাকে তাদের প্রার্থী করেছে ৷ কংগ্রেস 294টি আসনে প্রার্থী করেছে 44 জন মহিলাকে ৷ হাত চিহ্নের প্রার্থীদের মধ্যে 14.96 শতাংশ মহিলা ৷ যে বামফ্রন্ট একসময় নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সত্যিই সংরক্ষণ করে দেখিয়েছিল, এবার তাদের ছবিটাও খুব দুর্বল ৷ বামেদের সব শরিক দল মিলিয়ে মহিলা প্রার্থী হয়েছেন মাত্র 28 জন ৷ অর্থাৎ মাত্র 9.52 শতাংশ ৷
পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নতুন নয় ৷ 1992 সালে সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের 243 ডি ধারায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ এই সংশোধনী আইন 1993 সাল থেকে কার্যকর করা হয় ৷ এই আইনবলেই এখন প্রতিটি পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মহিলা রয়েছেন ৷ বর্তমানে অনেক রাজ্যে এই সংরক্ষণের হার 33 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 50 শতাংশ করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে ৷
সংসদের মহিলা সংরক্ষণ বিলটি প্রায় তিন দশকের পুরনো ৷ 2010 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সরকারের সময় রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হয়েছিল ৷ কিন্তু দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে পালাবদল ঘটার পর এই বিল নিয়ে তেমন কিছু হয়নি ৷ যেহেতু 2010 সালে রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হয়, তাই এই বিল বাতিলও হয়নি ৷ এইচডি দেবগৌড়ার আমলে 1996 সালে বিলটি লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল ৷ তবে দেবগৌড়া সরকার বিলটি পাশ করাতে পারেনি ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারও 1998, 1999, 2002 ও 2003 সালে বিলটি লোকসভায় পাশ করাতে ব্যর্থ হয়েছিল ৷ অবশেষে 2023 সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিলটি সংসদে পাশ হয়ে রাজ্যপতির সম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হয় ৷ সেই বিল নিয়েই এদিন হট্টগোল লোকসভায় ৷
নব্বইয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষিত করলেও এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাদের মহিলা প্রার্থী রয়েছেন মাত্র 9.52 শতাংশ ? সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসের কথায়, "এবার আমাদের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে ৷ শরিক দলগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করতেও বেশ সময় লেগেছে ৷ তাই এবার আমরা যথেষ্ট সংখ্যায় মহিলা প্রার্থী দিতে পারিনি ৷ তবু আমরা ঠিক করেছিলাম, অন্তত 25 শতাংশ মহিলা প্রার্থী দেব ৷ কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি ৷ তবে মহিলাদের অধিকার নিয়ে বামফ্রন্ট দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই করছে ৷ আমার ধারণা, সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের জন্য যে সংশোধনী বিল পেশ করা হয়েছে আমাদের দল সেই বিলকে সমর্থন করবে ৷"
বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র তথা আইনজীবী দেবজিৎ সরকার বলছেন, "বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকায় মহিলাদের উপস্থিতির সঙ্গে নতুন সংরক্ষণ বিল গুলিয়ে ফেললে হবে না ৷ এটা বিধানসভা নির্বাচন ৷ মনে রাখতে হবে, রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর, দু'জনেই নারীমুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন ৷ তাঁদের কেউ মহিলা ছিলেন না ৷ তাই এভাবে কোনও বিষয়কে অন্য কোনও বিষয়ের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া যায় না ৷"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এনিয়ে যা বলার তাঁদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন ৷ তিনি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না ৷