অন্নপূর্ণা যোজনায় বঞ্চিত মহিলাদের বিক্ষোভ, জঙ্গিপুরে চলল ডিম থেরাপি

অন্নপূর্ণা যোজনায় বঞ্চিত মহিলাদের বিক্ষোভ, জঙ্গিপুরে চলল ডিম থেরাপি
জঙ্গিপুর থেকে শুরু হল মুর্শিদাবাদে ডিম থেরাপি। এর আগে মুর্শিদাবাদে ডিম হাতে প্রতিবাদ হয়নি ৷ মঙ্গলবার জঙ্গিপুর চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
Published : July 7, 2026 at 8:07 PM IST
জঙ্গিপুর, 7 জুলাই: ডিম ছুড়ে বিক্ষোভ অন্নপূর্ণা যোজনায় বঞ্চিত মহিলাদের ৷ মুর্শিদবাদের জঙ্গিপুর পুরসভায় অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তার টাকা না-পাওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন একদল মহিলা। এর আগে মুর্শিদাবাদে ডিম হাতে প্রতিবাদ হয়নি। মঙ্গলবার দুপুরে জঙ্গিপুর পুরসভা চত্বরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পের টাকা না-পাওয়ায় ক্ষুব্ধ উপভোক্তারা পুরসভায় এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস না-মেলায় তাঁদের ক্ষোভ চরমে পৌঁছয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিক্ষুব্ধ মহিলারা প্রথমে পুর কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এরপর উত্তেজনা বাড়তে থাকলে তাঁরা ডিম ছুড়ে প্রতিবাদ জানান। আচমকা এই ঘটনায় পুরসভা চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুর কর্মীরা বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়ার জন্য একাধিকবার পুরসভায় যোগাযোগ করেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েনি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছেন। অন্যদিকে, পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাঁদের প্রাপ্য অর্থ এখনও মেলেনি, তাঁদের সমস্যার কারণ খুঁজে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হবে ৷ প্রশাসনের আশ্বাসের পর কিছুটা শান্ত হলেও বিক্ষোভকারীরা দ্রুত টাকা না-পেলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদে বহু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তাদের নাম বাদ গিয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনায়। উপভোক্তাদের দাবি, তাঁরা জনকল্যাণ শিবিরে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করেছেন। কিন্তু প্রথম ও দ্বতীয় দফার টাকা ছাড়া হলেও বহু উপভোক্তা এখনও বঞ্চিত। এদিকে মুর্শিদাবাদে সব থেকে বেশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকত পুরুষদের অ্যাকাউন্টে। এই অভিযোগ খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সব দিক খতিয়ে দেখেই উপভোক্তাদের নাম তোলা হচ্ছে। যাঁরা এখনও পাননি যোগ্য হলে তাঁরা নিশ্চয় পাবেন। অগষ্ট মাস পর্যন্ত নাম তোলা যাবে। পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামলী দে বলেন, "বেছে বেছে ক'য়েকজনকে বাদ দিয়েছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। তার প্রতিবাদে আমি ডিম ছুড়েছি। আধিকারিককে তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে এসেছি। আরেক বাসিন্দা রিনা হালদার বলেন, "অফলাইন, অনলাইনে আবেদন করা থেকে যা যা করণীয়, তাই করেছি ৷ চাকরিজীবীরা টাকা পেয়েছেন। কিন্তু, আমাদের মতো দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের মানুষেরা টাকা পাচ্ছে না।"