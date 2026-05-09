ETV Bharat / state

বাংলায় 'গুজরাত মডেল' দেখতে চান ভিনরাজ্যের মহিলারা

বাংলার উন্নয়নের পাশাপাশি নারী নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সরব হলেন গুজরাতের কল্পনা বচার এবং রাজস্থানের রচনা কোঠারী ৷ অয়ন নিয়োগী ও সৌমিতা ভট্টাচার্য্যের প্রতিবেদন ৷

ETV BHARAT
বাংলায় 'গুজরাত মডেল' দেখতে চান ভিনরাজ্যের মহিলারা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 9, 2026 at 6:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 মে: একরাশ স্বপ্ন দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ রাজ্যে তাদের প্রথম সরকার এই বাংলাকে 'সোনার বাংলা'র তকমা ফিরিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিজেপির প্রায় সব শীর্ষ নেতারা ৷ নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভিনরাজ্য থেকে হাজির নেতা-সমর্থকদের একাংশও সেই একই বুলি আওড়ালেন ৷ বাংলার উন্নয়নের পাশাপাশি নারী নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার বার্তা দিলেন তাঁরা ৷ এমনই ভিনরাজ্যের দুই মহিলার সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত - গুজরাতের কল্পনা বচার এবং রাজস্থানের রচনা কোঠারী ৷

তাঁদের বক্তব্যে মূলত উঠে এসেছে 'গুজরাত মডেল'-এর প্রসঙ্গ, নারী স্বাধীনতা, কর্মসংস্থান, শিল্পোন্নয়ন এবং বাংলার ইতিহাসের কথা । কলকাতায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে এসে তাঁরা বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন । তাঁদের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের মতো ঐতিহ্যবাহী ও সম্পদশালী রাজ্য এখনও সেই অর্থে দেশের উন্নত রাজ্যগুলির সঙ্গে এক সারিতে পৌঁছতে পারেনি । সেই কারণেই বাংলার মানুষ উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের নতুন দিশা খুঁজছেন ।

বাংলায় 'গুজরাত মডেল' দেখতে চান ভিনরাজ্যের মহিলারা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রাজস্থানের বাসিন্দা রচনা কোঠারী নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, "আমি বিজেপির সেনা । আমি একজন ভক্ত । দেশের প্রয়োজনে আমি যে কোনও প্রান্তে যেতে পারি ।" তাঁর দাবি, দেশজুড়ে বিজেপির সংগঠন এবং কর্মীরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক কাজই করেন না, তাঁরা মানুষের সঙ্গে মিশে তাঁদের সমস্যা বোঝারও চেষ্টা করেন । বাংলায় এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, এখানে বহু মানুষ পরিবর্তন চান । বিশেষ করে যুব সমাজ এবং মহিলাদের মধ্যে নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ।

রচনার কথায়, "একটা রাজ্যের উন্নয়ন শুধু রাস্তা বা বিল্ডিং দিয়ে হয় না । সেখানে মহিলারা কতটা নিরাপদ, যুবকদের কতটা চাকরি মিলছে, ব্যবসা করার পরিবেশ কতটা রয়েছে - সেটাই আসল বিষয় ।" তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা থাকলেও রাজনৈতিক সংঘাত এবং প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার কারণে বহু ক্ষেত্রেই সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না ।

অন্যদিকে, গুজরাতের কল্পনা বচার বাংলার ইতিহাস ও সম্পদের প্রসঙ্গ তুলে আবেগঘন মন্তব্য করেন । তিনি বলেন, "ইংরেজরা একসময় বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গিয়েছিল । বাংলার যে ঐতিহ্য, যে সম্পত্তি, যে সংস্কৃতি এবং যে বুদ্ধি ও শক্তি রয়েছে, তা দেশের অন্য কোথাও খুব কম দেখা যায় ।" তাঁর মতে, স্বাধীনতার আগে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল বাংলা । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থান অনেকটাই বদলে গিয়েছে ।

কল্পনা আরও বলেন, "বাংলা একসময় দেশের পথ দেখাত । সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প - সব ক্ষেত্রেই বাংলার আলাদা পরিচয় ছিল । এখনও সেই সম্ভাবনা রয়েছে । কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য দরকার নিরাপদ পরিবেশ, সুশাসন এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ।"

নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গে সরব হয়ে তিনি অতীতের এক বিতর্কিত মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "একসময় বলা হয়েছিল, রাতে মহিলারা কেন বাইরে বেরোবেন? কিন্তু আমার প্রশ্ন, মহিলারা রাতে কেন বেরোবেন না ?" তাঁর বক্তব্য, একটি আধুনিক সমাজে নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার থাকা উচিত । শুধুমাত্র দিনের বেলা নয়, রাতেও মহিলারা যাতে নিরাপদে কাজ করতে পারেন, যাতায়াত করতে পারেন এবং নিজের জীবন নিজের মতো করে বাঁচতে পারেন, তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব বলেও মত তাঁর ।

তিনি আরও বলেন, "আজকের দিনে বহু মহিলা রাতের শিফটে কাজ করেন । কেউ আইটি সেক্টরে, কেউ সংবাদমাধ্যমে, কেউ স্বাস্থ্য পরিষেবায় । তাহলে তাঁরা রাতে বাইরে বেরোবেন না কেন ? নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব, মহিলাদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করা নয় ।"

দুই রাজ্যের এই দুই মহিলাই বাংলায় কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন । তাঁদের দাবি, বহু যুবক-যুবতী চাকরির জন্য অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন । শিল্প ও বিনিয়োগ এলে সেই পরিস্থিতি বদলাতে পারে । বিশেষ করে গুজরাতের শিল্পোন্নয়নের উদাহরণ তুলে ধরে তাঁরা বলেন, পরিকল্পিত শিল্পনীতি এবং দ্রুত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ফলে বহু সংস্থা সেখানে বিনিয়োগ করেছে । পশ্চিমবঙ্গেও সেই ধরনের পরিবেশ তৈরি করা গেলে কর্মসংস্থান অনেক বাড়বে বলে মত তাঁদের ।

নিরাপত্তা ও নিশ্চিত বাসস্থানের বিষয়েও নয়া সরকারের কাছে সদর্থক ভূমিকার আশায় রয়েছেন তাঁরা ৷ তাঁদের মতে, শহর ও গ্রাম - দুই ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ ও উন্নত আবাসন ব্যবস্থা জরুরি । বিশেষ করে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলেও মত তাঁদের ।

তাঁদের এই বক্তব্য সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে । শাসকদলকে কটাক্ষ করে বিরোধীরা বলছে, বাংলার উন্নয়ন ও নারী নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে বলেই ভিনরাজ্য থেকেও এই ধরনের মন্তব্য সামনে আসছে । যদিও শাসক শিবিরের একাংশের দাবি, বাংলাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছোট করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।

সবমিলিয়ে, রাজস্থান ও গুজরাতের দুই মহিলার বক্তব্য ঘিরে বাংলার রাজনীতি ও সমাজে নতুন করে উঠে এসেছে উন্নয়ন, নারী স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার প্রশ্ন । রাজনৈতিক তরজার মাঝেও তাঁদের বক্তব্যে একটাই বার্তা স্পষ্ট - বাংলা তার ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা নিয়ে এখনও দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, আর সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও সুশাসনের পরিবেশ চাইছে আম জনতা ।

TAGGED:

SURAT AND RAJASTHAN WOMEN
SUVENDU OATH TAKING
BJP GOVERNMENT
বাংলায় গুজরাত মডেল
GUJARAT MODEL IN BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.