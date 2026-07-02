অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়েই অকাল হোলিতে মাতলেন মহিলারা

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়েই অকাল হোলিতে মাতলেন মহিলারা
জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ বিধানসভার 18/215 বুথের 260টি পরিবার রয়েছে ৷ প্রায় 90 শতাংশ পরিবারের মহিলাদেরই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়ে গিয়েছে বলে দাবি।
Published : July 2, 2026 at 6:54 PM IST
জলপাইগুড়ি, 2 জুলাই: রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই মহিলাদের জন্য 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বিজেপি সরকার । 1 জুলাই অর্থাৎ বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন কয়েকজন উপভোক্তার হাতে এর শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
গতকালই এক কোটি 34 হাজার মহিলার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর এই টাকা পেয়েই অকাল হোলিতে মাতলেন মহিলারা। এদিন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় গেরুয়া আবির কিনে হোলি খেলায় মাতলেন মহিলারা ৷ পাশাপাশি চলল দেদার মিষ্টিমুখ ৷
জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রামপঞ্চায়েতের বড়চৌধুরী পাড়ার সংখ্যালঘু মহিলারা এদিন আনন্দে মাতেন ৷ মহিলাদের সঙ্গে পুরুষরাও গেরুয়া আবির খেলে অকাল হোলিতে মাতলেন তাঁরা ৷
জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ বিধানসভার 18/215 বুথের 260টি পরিবার রয়েছে ৷ প্রায় 90 শতাংশ পরিবারের মহিলাদেরই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়ে গিয়েছে বলে দাবি। স্থানীয় বাসিন্দা শাহজাহান আলি দাবি করে বলেন, "এমনভাবে সংখ্যালঘু মানুষদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সংখালঘুরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন না ৷ কিন্তু আমরা দেখলাম আমাদের বুথে যারা অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপ করেছিল তারা সবাই টাকা পেয়ে গিয়েছেন ৷ আমরা ধন্যবাদ জানাই, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ৷ আজ আমরা সবাই অকাল হোলিতে মাতলাম ৷"
রুকসানা বেগম বলেন, "আমাদের অনেকেরই ভাবনা ছিল আমারা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাব না। কিন্তু আমরা সবাই পেয়েছি ৷ তাই আমরা আবির খেলে আনন্দ করছি ।"
তহিরু বেগম জানান, আমারা আজ খুব খুশি। আমাদের 3 হাজার টাকা পাচ্ছি ৷ বাচ্চাদের পড়াশোনা থেকে জামাকাপড় কেনার জন্য খুব উপকার হবে ৷ দু'মাস থেকে টাকা পাইনি ৷ অসুবিধায় ছিলাম। টাকা পেয়ে যাওয়ায় খুব ভালো হল।"
রেজিনা বেগম জানান,অন্নপূর্ণা যোজনায় যাঁরা আবেদন করেছিলেন সবাই টাকা পেয়েছে ৷ তাই আজ আবির খেলে সবাই মিষ্টিমুখ করছে ৷
আজাদ আলি বলেন, "আজ আমাদের একটা খুশির দিন। যাঁরা মিথ্যা রটিয়ে ছিলেন, তাদের জবাব দেওয়ার দিন ৷ ভোটের আগে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন 3,000 টাকা করে দেওয়া হবে ৷ তিনি কথা রেখেছেন ৷ অনেকেই বলেছিলেন, আমরা টাকা পাব না। আগে ভেদাভেদ ছিল ৷ এখন সবাই সমানভাবে টাকা পাচ্ছে ৷ তাই আমরা খুব খুশি।"
গতকাল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, 1 কোটি 60 লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে ঝাড়াইবাছাই করে আমরা পোর্টালে আপলোড করেছি ৷ দেখেছি নিয়মের বাইরে যেন কেউ টাকা না-পায় ৷ এটা কোনও ব্যক্তি বা দলের টাকা না ৷ এটা সরকারের টাকা ৷ সেই টাকা সঠিকভাবে যাতে পৌঁছয় তা দেখতে হয়েছে ৷ আমরা এপক্ষ ওপক্ষ করিনি ৷