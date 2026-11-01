মৃৎশিল্পী তাপস পালের উদ্যোগে স্বনির্ভর মহিলারা, তৈরি করছেন দীপাবলির রঙিন প্রদীপ
Diwali Colourful Clay Lamps: দীপাবলি উপলক্ষে 6-7 মাসের পরিশ্রমে রঙিন মাটির প্রদীপ তৈরি করেন মহিলারা ৷ শান্তনু মিশ্রর প্রতিবেদন ৷
Published : November 1, 2026 at 8:20 PM IST
বুনিয়াদপুর, 1 নভেম্বর: আধুনিক এলইডি আলোর ঝলকানি যতই বাড়ুক, উৎসবের মরশুমে মাটির প্রদীপের কদর এখনও অমলিন ৷ তবে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে মাটির প্রদীপের ধরনও ৷ একসময়ের সাধারণ মাটির প্রদীপের পাশাপাশি এখন বাজারে বাড়ছে রং-বেরঙের নকশাদার ও ডিজাইনার প্রদীপের চাহিদা ৷ আর সেই চাহিদাকেই হাতিয়ার করে স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে নিচ্ছেন বুনিয়াদপুর পুরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ার মহিলারা ৷ দীপাবলি উপলক্ষে রং ও সৃজনশীলতার ছোঁয়া দিয়ে তৈরি করছেন নানা ধরনের আকর্ষণীয় প্রদীপ ৷ তাতেই যেমন বাড়ছে মৃৎশিল্পীদের ব্যবসা, তেমনই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে এলাকার মহিলাদের ৷
বুনিয়াদপুরের পালপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই মাটির মূর্তি ও বিভিন্ন ধরনের প্রদীপ তৈরির কাজ করে আসছেন মৃৎশিল্পী তাপস পাল ৷ কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত তাঁর পরিবার-সহ এলাকার মহিলারা ৷ এবছর প্রায় তিন লক্ষ মাটির রঙিন প্রদীপ তৈরি হচ্ছে তাপস পালের স্টুডিয়োতে ৷ প্রায় দু'মাস আগে থেকেই তাঁর বাড়িতে শুরু হয়েছে এই কর্মযজ্ঞ ৷ কাঁচা মাটির প্রদীপ তৈরি করা থেকে শুকানো, রং করা এবং শেষ পর্যন্ত প্যাকেটজাত করা প্রতিটি ধাপেই হাত লাগিয়েছেন এলাকার মহিলারা ৷
এই কাজে যুক্ত রয়েছেন এলাকার প্রায় 10-12 জন মহিলা ৷ সংসারের আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি নিজেদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যেই দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৷ কেউ প্রদীপে রং করছেন, কেউ নকশা ফুটিয়ে তুলছেন, আবার কেউ তৈরি প্রদীপগুলি সাজিয়ে প্যাকেটজাত করছেন ৷ এক একটি সাধারণ মাটির প্রদীপ তাঁদের হাতের ছোঁয়ায় হয়ে উঠছে রং-বেরঙের আকর্ষণীয় শিল্প ৷
উৎসবের মরশুমে চাপ বাড়লেও, নিজেদের কাজ নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহী মহিলারা ৷ সাধারণ মাটির প্রদীপের তুলনায় এই রঙিন প্রদীপের বাজারমূল্যও তুলনামূলক বেশি ৷ ফলে সামান্য সৃজনশীলতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে একই মাটির প্রদীপ থেকে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে ৷ শুধু স্থানীয় বাজারেই নয়, বুনিয়াদপুরের পালপাড়ায় তৈরি এই প্রদীপের চাহিদা ছড়িয়ে পড়েছে জেলার বাইরেও ৷ কালীপুজোর আগে প্রায় এক মাস ধরে কলকাতা, বিহার, শিলিগুড়ি, আসানসোল-সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে এই প্রদীপ ৷ পাইকারি ব্যবসায়ীদের হাত ধরে পৌঁছে যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাজারে ৷
বর্তমানে বাড়ি, দোকান ও মণ্ডপ সাজাতে নানা ধরনের টুনি লাইট এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার বেড়েছে ৷ তবুও মাটির প্রদীপের ঐতিহ্য ও আবেদন ধরে রেখেছেন মৃৎশিল্পীরা ৷ তাঁদের তৈরি রঙিন প্রদীপ শুধু আলোর উৎস নয়, উৎসবের সাজসজ্জারও অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠেছে ৷ আধুনিক আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই নিজের জায়গা ধরে রাখার চেষ্টা করছে মাটির প্রদীপ ৷
এলাকার মহিলা এই শিল্পীরা বলছেন, "মাটির প্রদীপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ৷ টুনি লাইটের ব্যবহার বাড়লেও মাটির প্রদীপের মতো পরিবেশবান্ধব ও ঐতিহ্যবাহী জিনিসের গুরুত্ব কমা উচিত নয় ৷" তাঁদের আশা, বৈদ্যুতিক টুনি লাইটের ব্যবহার কমবে এবং মাটির প্রদীপের চাহিদা আরও বাড়বে৷ তাতে একদিকে যেমন বাঁচবে মৃৎশিল্পীদের দীর্ঘদিনের পেশা ৷ অন্যদিকে, তেমনই গ্রামের আরও বহু মহিলা এই কাজের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবেন ৷
এই বিষয়ে শম্পা সরকার হালদার নামে এক মহিলা শিল্পী বলেন, "বুনিয়াদপুর পুরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া এলাকায় মাটির প্রদীপ তৈরি করছি ৷ ছয় থেকে সাত মাস ধরে আমরা কাজ করছি ৷ আমাদের হাতে কাজ নেই, সেই কারণেই আমরা মৃৎশিল্পী তাপস পালের এখানে কাজ করি ৷ ছেলেমেয়ের পড়াশোনা ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারছি এবং অনেকটা সাশ্রয় হচ্ছে ৷ সাধারণ মাটির প্রদীপের থেকে কালারিং প্রদীপের চাহিদা অনেক বেশি ৷ বিভিন্ন টুনি লাইট বন্ধ হওয়া দরকার ৷ তাহলে আমাদের মতো মহিলারা কাজ করতে পারবে, সংসার চালাতে অনেকটা সাহায্য হবে ৷"
এই বিষয়ে তাপস পালের স্ত্রী মাধবী পাল বলেন, "দশ বছর ধরে মাটির প্রদীপের ব্যবহার দেখে আসছি ৷ বিয়ের পর থেকেই মাটির প্রদীপ দেখে আসছি ৷ এখন মাটির প্রদীপের চাহিদা না-থাকলেও, কালারিং প্রদীপের চাহিদা অনেক বেশি ৷ মানুষের এখন কালারিং প্রদীপটাই বেশি ভালো লাগে ৷ সাধারণ মাটির প্রদীপের চাহিদা নেই ৷ বিভিন্ন রকম টুনি লাইট হওয়ার জন্য মাটির প্রদীপের চাহিদা কমে গেছে ৷ সাধারণ মানুষ তাও কালারিং প্রদীপের ব্যবহার করছে ৷ এই কালারিং মাটির প্রদীপ শিলিগুড়ি,ওড়িশা, বিহার-সহ রাজ্যের অনেক জেলায় যাচ্ছে ৷ 10 থেকে 12 জন মহিলা এখানে কাজ করছে ৷ সারা বছর মহিলারা বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করে ৷ আর এই 6-7 মাস ধরে মাটির প্রদীপের কাজকর্ম হয় ৷"
এই বিষয়ে মৃৎশিল্পী তাপস পাল বলেন, "কুড়ি বছর ধরে মাটির ব্যবসা করে আসছি ৷ সারা বছর ধরে গ্লাস, মাটির থালা এবং প্রতিমা তৈরি হয় ৷ পরবর্তীতে মাটির প্রদীপ তৈরি করা শুরু করি ৷ সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কালারিং প্রদীপ তৈরি করা হয়েছে ৷ বিভিন্ন চায়না লাইট ছড়িয়ে গেছে বাজারে ৷ এই চায়না লাইট যেন বন্ধ হয়, এটাই চাইছি ৷ মাটির প্রদীপের দিকে সবার যেন আগ্রহ হয় ৷ এলাকার মহিলারা যুক্ত হয়েছে কাজ করার জন্য ৷ তাঁদের সংসারের ক্ষেত্রে অনেকটা সাহায্য হয়, কাজ করার জন্য ৷"