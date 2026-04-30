জলপাইগুড়ির চা-বলয়ে ভোটদানে পুরুষদের থেকে এগিয়ে মহিলারা

জলপাইগুড়ির চা-বলয়ে ভোটদানে পুরুষদের থেকে এগিয়ে মহিলারা
জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ভোটার রয়েছে 17 লক্ষ 19 হাজার 798 জন ৷ তার মধ্যে ভোট দেননি 90 হাজার 177 জন ।
Published : April 30, 2026 at 5:19 PM IST
জলপাইগুড়ি, 30 এপ্রিল: ভোটদানে পুরুষদের পিছনে ফেললেন মহিলারা । জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান অধ্যুষিত মালবাজার ও নাগরাকাটা বিধানসভা দুটিতে মহিলাদের ভোটদানের হার সবচেয়ে বেশি । মালবাজার বিধানসভায় মোট ভোট দিয়েছেন 223620 জন । তার মধ্যে পুরুষ 111781 জন, মহিলা 111839 জন । নাগরাকাটা বিধানসভায় মোট ভোট দিয়েছেন 203178 জন ৷ তার মধ্যে পুরুষ ভোট দিয়েছেন 98618 জন, মহিলা 104559 জন, তৃতীয় লিঙ্গের একজন ভোট দিয়েছেন ।
গত 23 এপ্রিল 16টি জেলার 152 আসনে বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যে ৷ তার মধ্যে ছিল জলপাইগুড়ি জেলা ৷ জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার ও নাগরাকাটা বিধানসভা রয়েছে । এই জেলার সাতটি বিধানসভায় 94.76 শতাংশ ভোট পড়েছে । জলপাইগুড়ি জেলার মোট ভোটার ছিলেন 1719798 জন । তার মধ্যে মহিলা ভোটার 846984, পুরুষ ভোটার 872799 জন ।
এবারের বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলায় সাতটি বিধানসভার মধ্যে সর্বাধিক ভোট পড়েছে রাজগঞ্জ বিধানসভায় ৷ সেখানে 96.56 শতাংশ ভোট পড়েছে । সর্বনিম্ন ভোট পড়েছে নাগরাকাটা বিধানসভায় । কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে নাগরাকাটায় মহিলা ভোটারদের ভোটদানের হার বেশি । সেখানে ভোট পড়েছে 92. 76 শতাংশ ।
ধূপগুড়ি বিধানসভায় ভোট দিয়েছেন 127097 জন পুরুষ ও 119487 জন মহিলা, তৃতীয় লিঙ্গের 6 জন ভোটার ৷ মোট ভোট দিয়েছেন 246590 জন । ময়নাগুড়ি বিধানসভাতে পুরুষ ভোটার 128949 জন, মহিলা 120290 জন ভোট দিয়েছেন । সব মিলিয়ে ভোট দিয়েছেন 249239 জন ৷ জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার মোট ভোট দিয়েছেন 233980 জন । তার মধ্যে পুরুষ ভোটার 117667 জন, মহিলা 116313 জন ভোট দিয়েছেন ।
রাজগঞ্জ বিধানসভায় ভোট দিয়েছেন 222852 জন । পুরুষ ভোটার 115331 জন, মহিলা 107520 জন, একজন তৃতীয় লিঙ্গের ভোট দিয়েছেন । ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভাতে পুরুষ ভোটার 126160 জন ও 123999 জন মহিলা ভোট দিয়েছেন ৷ 3 জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৷ এই বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোট দিয়েছেন 250162 জন ।
ধূপগুড়ি বিধানসভায় ভোট পড়েছে 95.53 শতাংশ ৷ ময়নাগুড়িতে ভোট পড়েছে 96.40 শতাংশ ৷ জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভায় ভোট পড়েছে 93.45 শতাংশ । রাজগঞ্জ বিধানসভায় ভোট পড়েছে 96.56 শতাংশ ৷ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় 94.62 শতাংশ ভোট পড়েছে । অন্যদিকে মালবাজার বিধানসভায় 94.17 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ নাগরাকাটাতে 92.30 শতাংশ ভোট পড়েছে ।
জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি বিধানসভার মধ্যে ধূপগুড়িতে মোট ভোটার ছিলেন 258127 জন ৷ ময়নাগুড়িতে ছিলেন 258545 জন ৷ জলপাইগুড়ি সদরে ছিলেন 250381 জন ৷ রাজগঞ্জে ছিলেন 230795 জন ৷ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে 264380 জন ভোটার ছিলেন ৷ মালবাজারে ছিলেন 237452 জন ৷ আর নাগরাকাটাতে 220118 জন ভোটার ছিলেন ।
জলপাইগুড়ি জেলায় 17 লক্ষ 19 হাজার 798 জনের মধ্যে ভোট দেননি 90 হাজার 177 জন ।