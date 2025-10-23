ভবানীপুরে শব্দবাজির প্রতিবাদ, মহিলা-বৃদ্ধাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ
এলাকায় শব্দবাজি দাপট চলছিল ৷ এর প্রতিবাদ করেছিলেন এক মহিলা ৷ তারপর তাঁর বাড়ি ঢুকে তাঁকে মারধরের অভিযোগ উঠল এলাকার কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে ৷
Published : October 23, 2025 at 8:52 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: কালীপুজোর রাতে শব্দবাজির প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিগ্রহের শিকার এক বৃদ্ধা ও এক মহিলা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় ৷ আক্রান্ত মহিলার পরিবারের দাবি, অভিযুক্তরা স্থানীয় কয়েকজন যুবক ৷
এমনকী পুলিশের বিরুদ্ধে পরিবারের অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে কোনও পদক্ষেপ করতে চায়নি । এই বিষয়ে লালবাজারের তরফে কোনও পতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালীপুজোর রাতে ভবানীপুর এলাকায় গভীর রাত পর্যন্ত তীব্র শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছিল ৷ এলাকার বহু মানুষ পুজোর আনন্দে মেতে ছিলেন ৷ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে যান এলাকার বাসিন্দারা ৷ প্রতিবেশীদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও শব্দবাজি ফাটানো বন্ধ হয়নি ৷ তখন এক মহিলা প্রতিবাদ জানাতে বেরিয়ে আসেন ৷ সেই প্রতিবাদই তাঁর জীবনে নেমে আনে দুঃস্বপ্নের রাত ৷
অভিযোগ, প্রতিবাদ করার পরই কয়েকজন স্থানীয় যুবক ওই মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণ করে ৷ পরে তাঁরা মহিলার বাড়িতে ঢুকে মারধরও করে বলে অভিযোগ ৷ সেখানে ওই বৃদ্ধার উপরেও চড়াও হয় তারা ৷ মহিলার ভাই ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বোনকে রক্ষা করতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয় ৷ ঘটনায় দু’জনই গুরুতর আহত হন ৷ পরে তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে, প্রথমে পুলিশ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি বলে দাবি করেছেন আক্রান্ত মহিলা ৷
এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, "শব্দবাজি নিয়ে প্রতিবাদ করলেই যদি এমন হেনস্থা হতে হয়, তবে আইন রক্ষাকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷
পুলিশের এই আশ্বাস সত্ত্বেও কালীপুজোর রাতে এমন হিংসার ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা এখনও আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন ৷ কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "লিখিত অভিযোগ পেয়েছি ৷ তদন্ত চলছে ৷"
শুধু কলকাতা নয়, সল্টলেক, হাওড়ায় বাজির তাণ্ডব থামার নাম ছিল না বলে অনেকেরই অভিযোগ ৷ পুলিশের নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও, দিকে দিকে বাজি ফাটানো চলতে থাকে ৷ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ থেকে পশুপাখি ৷ বনগাঁ লাইনে ট্রেনের কামরায় চকোলেট বোমা ছুড়ে মারা হয় ৷
সাধারণত রাত 10টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত আবাসিক এলাকায় শব্দ 45 ডেসিবেলের মধ্যে রাখা উচিত, আর ‘সাইলেন্স জোন’-এ তা 40 ডেসিবেল ৷ কিন্তু অধিকাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ কালীপুজোর রাতে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এই মাত্রা 80 ডেসিবেলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল ৷